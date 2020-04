HIT TVIT I ŠEST PREDLOGA: Predlog broj DVA privukao je najveću pažnju ove nedelje!

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama izabrala je i večeras najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na fejsbuk stranici Hit tvit, i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Gosti emisije glasali su za sledeće predloge:

Jovanović glasa za predlog broj 1, Dr Nestorović glasa za predlog broj 1, Lukas glasa zapredlog broj 3

U emisiju su se uključili i gledaoci koji su glasali: Željana je na početku pohvalila mere i glasa za predlog broj 2, Mirela iz Sombora glasa za predlog broj 2, Ivana je glasala za broj 1, Snežana iz Ivanjice za predlog broj 3, Marija iz Prokuplja glasa za predlog broj 3, Jovana iz Požarecva glasa za predlog broj 2, Nikola iz Valjeva glasa za predlog broj 1

Gosti u studiju ove večeri bili su Branimir Nestorović, pulmolog, Milan Jovanović, pokret "Metla 2020" i predsednik DSS-a i Aca Lukas, estradni umetnik.

Predlog broj 1 - Kota 3 miliona

Jovanović je komentarišući ovaj predlog kazao da je koronavirus svuda nešto ogolio, a u Srbiji je ogolio temu politikanstva.

- Ova tema nije smela da se politizuje - rekao je Jovanović i dodao da ko god da je bio na vlasti u ovoj situaciji uveo bi te mere.

Jovanović je kazao da vanredno stanje pruža pravni okvir za uvođenje potrebnih mera.

Ističe da je situcija u zemlji bila jako zemlja i da je krizu pratio pre mnogih jer prati strane medije.

Jovanović je kazao da je zatvaranje Vuhana bio dokaz ozbiljnosti virusa i dodao da je Srbija bila ugrožena jer ima ozbiljnu starosnu strukturu.

- Da se nije reagovalo pravovremeno ozbiljno bismo doveli u pitanje zdravlje ljudi...Svi su na početku shvatili da je opasnost velika - naglasio je Jovanović.

Rekao je da je celu situaciju pratio iz državnog ugla, a ne opozicionog i istakao da nije lako biti na vlasti u ovakvom trenutku.

- Da smo dozvolili da zdravstveni sistem kolabira država bi izgubila legitimitet - ocenio je Jovanović.

Prema njegovim rečima, država je bila u pitanju, a ne vlast i zbog toga stoji iza svoje izjave.

Nestorović je kazao da je virus sve iznenadio i da se situacija menja i dodao da se znalo da je koronavirus vrlo smrtonosan za stare.

- Ovo je jedna stvar gde se mi kao država držimo na nogama - rekao je Nestorović i pokazao da se dešavalo u svetu da zbog kolapsa zdravstvenog sistema ljudi umiru zbog saobraćajnih nesreća, jer ne mogu biti operisani jer je u bolnici korona.

Govoreći o procenama da virus slabi kada je toplije vreme, odnosno UV indeks jači, Nestorović je rekao da je sada praktično u Grčkoj završena epidemija kada je došlo lepo vreme.

Nestorović je istakao da virus ima iste osobine, to jest dvostruku membranu koja je nestabilna pri visokim temperaturama.

Kaže da ne treba bolji dokaz od toga što gripa nema preko leta.

Nestorović je kazao i da bi neko voleo da ovo traje malo duže jer misli da bi ovo zbog nečeg bilo dobro.

Govoreći o Švedskoj kaže da ona nije dobar primer, a da je dobar primer Danska, koja se zatvorila dan i po pre Srbije.

Istakao je da su najstariji sugrađani najranjiviji i dodao da je virus strahovito infektivan, a da svaki pedeseti zaraženi nema simptome.

- To se stravično brzo šiti - upozorio je Nestorović i kazao da možemo sebi da čestitamo.

Lukas je rekao da treba biti racionalan i naglasio da se pridržavao pravila koje su doktori rekli.

- Oni su rekli ljudima na vlasti da to propišu - kazao je Lukas i dodao:

- Ajde ljudi da budemo realni, pa nismo mi doktori, doktori su rekli šta treba da radimo - rekao je Lukas.

Kako kaže, ne razume kakav smo narod, govoreći o onima koji se bune zbog donetih mera u cilju sprečavanja širenja koronavirusa.

Predlog broj 2 - Predsednik!

Komentarišući ovaj predlog Lukas je rekao da postoji pritisak da novinaru ne sme da se kaže ništa i upitao kako može da se reguliše zakon zbog novinara koji namenski postavljaju pitanja, kao što je primer pitanje postavljeno Fabriciju.

Jovanović je kazao da iz ove krize ide naravoučenije da neophodna sredstva treba da proizvodimo sami.

- Dok to nemate, onda se obraćate za pomoć na mestima gde to postoji. Evropska unija ni sama nije imala dovoljno sredstava - rekao je Jovanović i dodao da Francuska nije imala dovoljno maski za sebe.

Istakao je da novinari rade svoj posao kako misle da treba i dodao da nije vreme politizovati situaciju.

Nestorović je rekao da se ništa ne proizvodi van Kine i da praktično sem respiratora koje najviše proizvode Nemci svega tamo najviše ima.

- Zamislite, Italiji pomažu Kubanci, Kinezi, Rusi i mi - primetio je Nestorović govoreći o evropskoj solidarnosti.

Predlog broj 3 - Sto evra na dar

Jovanović je komentarišući ovaj predlog rekao da to načelno svi rade i ocenio da je 100 evra mera solidarnosti.

Nestorović je rekao da bi ga bilo sramota da se prijavi za taj novac jer mu nije potreban.

- U Americi dele 1.200 dolara, a na čekovima piše Donald Tramp predsednik SAD-a, toliko o politizaciji... Mi smo zaboravili neke prethodne vlasti. Ne vidim potrebu sada da se sve politizuje - ocenio je Nestorović.

Kaže i da je svaki član Kriznog štaba na neki način bio napadnut.

Lukas je rekao da je država častila građane sa 100 evra i dodao da sada ne zarađuje, a i kada nema gde da troši novac i uviđa koliko to znači.

- Ja neću da uzmem 100 evra jer dobro zarađujem, mojih 100 evra će otići nekom kome treba - naveo je Lukas.

Upitao je da li je moguće da neki pevaći smatraju da im treba pomoć, jer oni zarađuju dobro.

Predlog broj 4 - Jasenovac

Govoreći o ovom predlogu i tome zbog čega je hrvatskoj vlasti teško da prizna srpske žrtve u Jasenovcu Jovanović kaže da je tako jer su to oni.

- Moderna Hrvatska država je na neki način Tuđmanova država... Otvoreno govoreći ono što je Ante Pavelić počeo je kroz 1995. godinu završeno... Ne možete od njih očekivati da gaje kulturu sećanja na nešto što ne priznaju - ocenio je Jovanović.

Dodaje da je nama da održimo kulturu sećanja, ne na Hrvatima.

- Oni i danas razbijaju srpske table u Vukovaru - podsetio je Jovanović i dodaje da je Jasenovac jedini genocid na ovim prostorima.

Lukas se nadovezao rekavši da je patriota i da smara da naših žrtava u Jasenovcu treba da se sećamo.

- Nemojmo više tražiti ni mi od Hrvata, ni oni od nas, da zvanično priznaju broj žrtava u Jasenovcu - smatra Lukas.

Kaže da ako želimo da živimo normalno treba da naše datume obeležavamo i da od njih ne tražimo da priznaju naše žrtve, jer to neće uraditi.

Nestorović je rekao da nas je iluzija o prijateljstvu koštala u Prvom srpskom ratu.

- Ja mislim da su Srbi Hrvatima neophodni mentalno - ocenio je Nestorović i kazao da smo mi njima opravdanje za sve što im se događa.

Nestorović kaže da im je jedno oko stalno u Beogradu.

Predlog broj 5 - Đoković o vakcini

Komentarišući ovaj predlog Jovanović je rekao da svako ima pravo na svoje mišljenje i da mu se čini da je čitava stvar preuranjena jer vakcine nema.

- Ja se ne bih olako vakcinisao, tu ima ozbiljnih rasprava - naveo je Jovanović i dodao da je svoju decu vakcinisao ali da smatra da iza svega ima ozbiljnih interesa.

Jovanović je rekao da bi trebalo da pravimo svoje vakcine i da budemo sigurni šta pravimo jer više veruje svojoj državi nego nekoj privatnoj firmi.

Nestorović je izjavio da prati teorije zavere, ali da je sigurno da će vakcina nekom doneti milijarde dolara.

- Pravljene vakcine je veliki posao, jer ovaj virus i dalje mutira - smatra Nestorović.

Kaže da misli da Novaka napadaju neki koji ga mrze i da je vakcina samo izgovor.

Lukas je kazao da ne vidi tu veliki razlog za priču jer je Novak rekao šta misli, a i da vakcine još nema.

- Ako se svi budu vakcinisali i ja ću, ako struka kaže da treba, ja ću se vakcinisati. Sad se svu mešaju u struku, nije im lak posao - smatra Lukas.

Nestorović je rekao da ispostavilo da BCG vakcina odlično štiti od teškog ishoda u slučaju zaraze koronavirusom.

Predlog broj 6 - Aca Lukas protiv Nove S

Lukas je komentarišući šesti predlog rekao da je čuo da je najavljna tužba protiv njega,ističući da je sporna izjava zapravo nije izrečena iz lose namere.

-Da nije smešno, bilo bi tužno. Istina je, dao sam intervju u kojem su se pominjale imere Vlade Srbije. Komentarišući vest da neki ljudi ne poštuju te mere, setio sam se da je Ivanović rekao da ljudi ne treba da gledaju konferencije kriznog štaba da promene kanal i to mi je teško palo. Ja sam to komentarisao figurativno. Rekao sam da šta može da se desi sa mojom majkom ako se povede time da izađe na ulicu. Onda su nastale razne gluposti. Onda je reagovao NUNS zbog tih izjava – rekao je Lukas objašnjavajući šta se sve dešavalo I kako je zapravo došlo do njegove izjave koja je uzburkala javnost.

Lukas kaže da mu je na primer Vuk Jeremić na tviteru napisao da će da gori u paklu jer je nastupao na jednom mitingu.

-Ja sam Jeremiću odgovorio na to. To je pretnja, a ne ovo za šta me napadaju. Čak jedotle došlo da je Kesić počeo da upoređuje sebe sa Ćuruvijom – kaže Lukas i ukazuje da je u Nemačkoj svaka šala na društvenim mrežama, a tiče se korone, je zakonom kažnjivo.

Lukas kaže da je ranije sa voditeljem bio u dobrim odnosima.

-Ivanović je nedavno i sam rekao da ja neću više da budem u njegovoj emisji. To je kao da smo se razveli. Do razlaza je došlo zbog uvreda i sa jedne i sa druge strane –kaže Lukas.

Nestorović je rekao su društvene mreže prostor gde svako priča otvoreno šta priča.

- Ovo je sukob dvojice ljudi. Ukoliko ima elemenata za privatne tužbe, onda to treba da urade - rekao je Nestorović.