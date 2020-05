VUČIĆ: Kazne za sve koji krše policijski čas, ali neki vide samo one koji im se ne sviđaju...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je siguran da će nadležni državni organi preduzeti sve mere i da će kazniti sve one koji su prekršili policijski čas, bez obzira na to koga politički podržavaju.

"Neki, međutim, vide samo one koji im se ne sviđaju, a zaboravljaju da je pre nekoliko večeri došlo do napada i prebijanja radnika na Dorćolu", takođe u vreme policijskog časa, rekao je Vučić na pitanje kako će država reagovati na primedbe da građani koji pale baklje krše policijski čas, što lider Dveri Boško Obradović navodi kao razlog zbog kojeg on više neće poštovati zabranu kretanja.

A, onda su, kaže, neki sebi dali dovoljan razlog, ”izvinjavajući razlog” za sva njihova nedela posle toga.

- Siguran sam da će nadležni državni organi preduzeti sve mere, a postoji novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara, i da će sve prekršioce, bez obzira na to koga podržavaju politički ili ne, kazniti - rekao je Vučić.

Ponovio je da država nijednu meru u borbi protiv koronavirusa nije uvela iz hira ili zato što želi da uradi nešto protiv, već da sačuva zdravlje ljudi.

- To je od ključnog značaja, a ti ljudi samo pokazuju svoju neodgovornost. Imali smo organizovane političke skupove, a da niko ne razume svrhu, osim što smo uspeli da uništimo podršku zdravstvenim radnicima, u čemu je trebalo da budemo jedinstveni, jer je neko želeo da to zloupotrebi u političke svrhe - rekao je predsednik.

Tako je, kaže, uništen i sat vremena za šetnju penzionerima, zato što je neko smislio da bi mu to politički odgovaralo, a da će “strašni režim da krene da hapsi i da će te slike moći da prodaju svugde u svetu”.

Opoziciju koja pripada bivšem režimu poseća da su oni odgovorni za smrt Ranka Panića:

- Ubili ste Ranka Panića. Nisu ga ubili policajci, nego režim koji nije dozvolio slobodnu šetnju. Kod nas to nećete da vidite, videćete uvek potpunu slobodu. Radite šta hoćete, samo nemojte u vreme epidemije, nema baš mnogo smisla - zaključio je predsednik Vučić.