BOGOLJUB KARIĆ: DAN POSLE KORONE - Trampu dati Nobela za mir! Sa Putinom i Đinpingom ruši moćnike iz senke!

Proći će i korona. Odaćemo počast preminulima i njihovim porodicama. Onda ćemo videti novi svet pred očima. Dok gledamo strašne scene širom planete, iza scene se odvija nevidljivi rat. Kako za respiratore, tako i za buduću ekonomsku i političku prevlast.

Moj prijatelj Donald Tramp više ne krije da je postao ratni predsednik. - Ovo je rat drugačiji od svih. Ratujemo protiv groznog i nevidljivog neprijatelja - rekao je predsednik Amerike. Nije mislio samo na virus, već na dan posle korone. Došao je Tramp kao mesija, stvorio nova radna mesta, neviđeno popravio i uzdigao ekonomiju. Shvatio je da se biznis ne vodi napalm bombama, već strateškim partnerstvom sa Rusijom, Kinom, Indijom i Evropom.

U svom istorijskom govoru rekao je da se, gledajući našu veliku iveličanstvenu planetu, istina sada jasno vidi: Ako želite slobodu, ponosite sesvojom zemljom! Ako želite demokratiju, držite se suvereniteta! Ako želite mir,volite svoju naciju! Budućnost ne pripada globalistima! Budućnost pripadapatriotama!

Sa ogromnim zadovoljstvom slušam ove poruke predsednika Trampa jerje to fantastičan, strateški zaokret u spoljnoj politici Amerike. Za razliku odObame, koji je prvo dobio Nobelovu nagradu za mir, a onda počeo da izazivaratove po celom svetu, Tramp čini potpuno suprotno. Zaustavio je sve ratove, odSirije, Iraka, Avganistana, i okrenuo se patriotizmu, porodici, hrišćanstvu,otvaranju novih radnih mesta i oživljavanju slavnih fabrika.

Zato predlažem da Tramp dobije Nobelovu nagradu za mir jer Amerikuvraća sebi i svojim vrednostima, zbog kojih smo mi, u Peći, kao deca sanjaliamerički san! Vidi Tramp da su sotone počele da stanuju u hrišćanstvu, daAmerikanci više vode brigu o svojim kućnim ljubimcima nego o deci rođenoj.

Nekada su velika porodica i deca bila stub hrišćanske Amerike, asada su ideali postali pohlepa, sebičluk, droga. Kao da je sam Bog poslaoTrampa u Belu kuću da zaustavi katastrofu u svojoj zemlji, i da Americi i celomsvetu donese slobodu i mir. Vidi dobro Tramp ono što se dešava u Kini i Rusiji.Si Đinping i Vladimir Putin kao veliki svetski lideri, pokazuju socijalnu briguprema siromašnima.

Takva politika je pokazala šta znače red, disciplina, solidarnost i humanost. Zaustavili su epidemiju, ali svoje vrhunsko znanje i briljantne doktore i naučnike nisu posakrivali, već su pomoć i iskustvo u borbi protiv ove pošasti ponudili celom svetu. Kineski i ruski transportni avioni donose pomoć Italiji i Španiji sa svojim najboljim stručnjacima, dok se EU pokazala nemoćna, podeljena i posvađana. Odavno govorim da je došlo vreme da političari ne budu robovi krupnog kapitala, već da se okrenu narodu.

Zato se pred čitavim čovečanstvom nalaze dve slike novog sveta. Jedan je onaj koji predlažu predsednici Tramp, Si i Putin. To je svet humanosti u kojem će svi ljudi imati zdravstvene knjižice i gde će svi biti lečeni jednako. To je svet u kojem milioni građana neće strahovati da će ih uništiti hipoteke i da će postati beskućnici. To je nova globalizacija, ali zasnovana na solidarnosti i zajedništvu. Zemlje će biti samostalne i nezavisne, ali će velike sile Amerika, Rusija, Evropa, Kina, Indija, sa iskustvom koje supreživele sa nevidljivim neprijateljem, ulagati mnogo više u nauku, obrazovanjei zdravstvo, u doktore, inženjere i profesore, umesto da milijarde ulažu unuklearno oružje.

Članice Saveta bezbednosti UN imaju istorijsku šansu. Moraju da sednu za sto, da se dogovore i da počnu da ulažu u mir, a ne u rat! Imamo i drugi izbor. Pandemija korone je neviđena opomena šta može da zadesi čovečanstvo. Odrođeni, gledamo mesecima kako ljudi stoje kao zamrznuti. Hoćemo li da biramo takav život?

Mogu da nacrtam kako bi taj svet izgledao, ako izaberemo put koji vodi u pakao. Svetski moćnici i pojedini vlasnici krupnog kapitala koji kreiraju globalnu politiku, uvećaće još sto puta svoj kapital, pa će da nas pelcuju kao kokoške. Nekad su pelcovali kokoške, a danas bi hteli da nas sa sedam milijardi svedu na tri milijarde ljudi. Danas hoće da nas stave pod apsolutnu kontrolu i nadzor, da odlučuju gde smemo da izađemo. Hoćemo li da dozvolimo da mere temperaturu našoj deci kad ulaze u kafiće, pa da odvajaju decu na zdravu i bolesnu? Da ih uzimaju od roditelja i stavljaju u specijalne karantine, u moderne logore? Apsolutna kontrola određivaće i kada muž sme da legne u krevet sa svojom ženom.

Sve to Tramp odlično vidi. Odmah je odlučio da SAD ukinu finansiranje Svetske zdravstvene organizacije (SZO), čime je Bil Gejts, drugi najbogatiji čovek na svetu, postao najveći aktivni donator, zapravo vlasnik SZO. Ako su poklonici teorija zavere proglasili Gejtsa za čoveka koji će vakcinama sa nano-čipovima upravljati zdravljem i svešću stanovnika planete, urednica Vašington tajmsa Čerin Šamli je za Foks njuz reklada ta tema nije slučajno nestala sa radara i da je Gejts vodeći „doktor SZO“. Svako ko ga poveže sa vakcinom koja još nije smućkana, a ne zna se ni kada će, kandidat je da gori na lomači. Zar se vratilo vreme inkvizicije i globalnog verbalnog delikta? Nema u mojim predviđanjima teorija zavere. Ko ne veruje, neka pročita Džorža Orvela!

A ja ću vas podsetiti na reči Kisindžera.

- Jednom kada stado prihvati obaveznu vakcinaciju, igra je završena! Tada će prihvatiti bilo šta - prinudnu donaciju krvi ili organa za "opštu dobrobit". Kontrolišite um ovaca i kontrolisaćete celo stado. Proizvođači vakcina će zarađivati milijarde, a mnogi od vas u ovoj prostoriji danas su investitori. To je ogromna pobeda. Razredićemo stado, a pri tom će nam oni sami platiti usluge istrebljenja.

Kisindžer sebe vidi kao globalnog čobanina, a narod kao ovce!

Predsednik Tramp je svestan da, vraćanjem suvereniteta Americi, kako božjeg tako i finansijskog, prekida praksu kojom su privatne banke s ogromnim kapitalom šišale građane.

Ta duboka država, ta hobotnica, je najveće svetsko zlo. Pokušava da nas dovuče na dno. Hoće li, bez rata, da prekroje svet i da štampanjem hiljada milijardi pokupuju čitavu planetu i prinudnom vakcinacijom prepolove sanovništvo? Da li će neoliberalna kuga uništiti čovečanstvo?

Pred Donaldom Trampom je istorijska prilika da, kao njegovi slavni prethodnici, tvorci američke nezavisnosti i ukidanja ropstva, predsednici Džordž Vašington i Abraham Linkoln, vrati Americi suverenitet koji je otela duboka država i skine lance sa ruku modernih robova 21. veka. Ako mu to uspe, a ja u to duboko verujem, Nobelova nagrada za mir će biti sitnica u odnosu na istorijsko delo vraćanja mira, slobode i istinske, a ne pelcovane demokratije Americi i čitavom svetu!

Donald Tramp zato preduzima mere koje sam i ja davno najavljivao, jer je svestan da će, ako dozvoli vladavinu krupnog kapitala bez kontrole, sistem pohlepe pojesti Ameriku iznutra. Kao korona virus. Prava je sreća za svet da su na čelu Rusije i Kine mudri lideri Vladimir Putin i Si Đinping. Oni Trampu i Americi nude ruku pomirenja. Razmislimo kakav svet želimo: onaj s Bogom i porodicom, u miru i blagostanju, ili onaj drugi, sklapanje pakta s đavolom, uz ratove i mali, elitni klub bogatih, sa svima ostalima kao robljem.

Zato smatram da isključivo Savet bezbednosti ubuduće treba da donosi odluke o istraživanjima i primeni vakcina i pojedinih farmaceutskih proizvoda. U protivnom, čeka nas sve zoološki vrt, ali sa one strane kaveza.