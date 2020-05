"ĐILAS U EPIZODI PRENEMAŽEM SE I CMIZDRIM"! Vučićević: Njegovu decu niko nije spominjao, on ih koristi u političke svrhe!

Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević ističe da niko ne napada decu Dragana Đilas i ocenjuje da je snimak koji je Đilas objavio na društvenim mrežama montaža i pokušaj zloupotrebe maloletne dece u političke svrhe.

- Đilas u epizodi prenemažem se, cimizdrim i plačem na znak kamermana je samo nastavak prljave kampanje i nema nikave veze sa tim da su nečija deca ugrožena – rekao je Vučićević za Pink.

- Da li se ikada Dragan Đilas, ikada bar ogradio, ako ne izvinio zbog ovih najstrašnijih pretnji Vučiću, njegovoj porodici i deci? Nije. Da li je pokušao da kaže svojim pristalicama da to ne rade, da ne diraju u porodice i decu političkih protivnika? – dodaje Vučićević.

Kako je istakao, decu Dragana Đialsa nikada niko nije spomenuo, a ima stotine primera kako ljudi otvoreno pozivaju na linč Vučićeve dece i oni su meta samo zato što su Vučićeva deca, oni su žrtve te strašne odvratne kampanje zato što su deca Aleksandra Vučića.

- Prvi put je Đilasovu decu u političkom kontekstu spomenu Dragan Đilas 2017. godine, kada je odlučio da se vrati u politiku i on je na društvenim mrežama napisao da je ponosan na ćerku koja učestvuje na demonstracijama Saše Jankovića, zatim je nameštao da ona daje neke intevjue. On je svoju ćerku koristio u političke svrhe, kao što je sinoć svoju maloletnu decu pokušao da zloupotrebi u političke svrhe – naveo je Vučićević.

Prema njegovim rečima, na snimku koji je Đilas pustio na društevene mreže jasno se čuje da on čeka da mu kamerman kaže „može“ i onda počinje da plače, jeca, teško diše, glumata... Očiglena montaža, svako ko to pogleda vidi da je to montaža i da Đilas glumi emociju.

- Da je sve organizovano vidimo u nizu događaja koji su sledili. Njegovi najbliži saradnici odmah pozivaju na akciju preteći nasiljem - ukazao je Vučićević.

Vučićević je istakao da niko ne treba da se bavi decom političara i da su Đilasovci uveli tu praksu.

-Đilsovci su uveli u političku praksu da se vrši linč nad decom, porodicom. Uveli su praksu da se poličarima pred kuću dovode demonstracije, uveli su prozivanje na privatnom planu ljudi koji su politički protivnici, pozivali su silovanjem Vučićeve maloletne ćerke i navijali za sin predsednika Srbije završi na respiratoru – rekao je Vučićević.