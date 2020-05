„Opozicija pravi ATMOSFERU SUKOBA U DRUŠTVU! Osuđuju samo ono što im odgovara, niko od njih nije reagovao kada je napadana porodica predsednika Vučića“

Treba biti pošten i osuditi svaki vid verbalnog ili fizičkog nasilja bez obzira na političko opredeljenje, saglasni su sagovornici TV Pink.

Nakon još jedne, sinoćne poruke građana Srbije upućene lideru SzS Draganu Đilasu koja glasi ''Hej, hej Đilase, vrati pare lopove!'', oglasio se i sam Đilas snimivši video u kojem je poručio da mu teško pada to što njegova deca slušaju svake večeri.

Maretinški stručnjak Neboša Krstić analizirajući ovaj video rekao je, gostujući u Novomjutru TV Pink, da sam video može da se tumači na više nivoa.

Krstić je naglasio da je jedini dokaz da se nešto zaista dogodilo i da je to teško palo poridici Đilasa jedino njegova tvrdnja i ukazivanje na sve to.

-Mi ne znamo šta se dogodilo, nemamo nikakav dokaz za to, imamo samo svedočenje Đilasa da je neko sa terase puštao nešto, i imamo tvrdnje da je to uznemirilo njeogvu decu. Umesto da zove komunlanu policiju, on snima emotivni nastup, kači na tivteru sa porukom o napadu na Vučića, onda briše i ponovo postavlja i menja poruku. Nakon toga uključuje se u jednu emisiju, a onda različiti mediji imaju isti hedlajn a to je da je napadnuta porodica Dragana Đilasa – kaže Krstić, pitajući se da li je ovde reč o spinu istvaranju loše atmosfere u društvu.

Krstić je takođe podsetio i na napade na decu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i na napade i dolazak ispred zgrade zamenika gradonačelnika Gorana Vesića.

-To nije preneo ni jedan mediji, koji sebe obeležava kao nezavisni, a istovremeno Vučića pretvaraju u fašistu. Da li se Vučićeva deca možda uznemire kada čitaju sve što piše po tim medijima? Ako govorimo o pravljenju atmosfere sukoba u društuvu, onda hajde da budemo pošteni – dodao je Krstić.

Nemanja Starović, istoričar, kaže da je važno biti principielan i da je važno osuditi svaki vid nasilja ili retorike koja tome teži.

-Niko nije imenom pomenuo decu Đilasa, niko ne zna kako se deca zovu. Uprkos tome, to se osuđuje. Gde su bili ti kada su dolazili ispred zgrade Gorana Vesića? Hajde da budemo principijelni i sve da osudimo. Nadam se da će se uskoro postaviti dogovor oko toga kako će da se vodi buduća, predizborna kampanja. Da se ne služe ličnim uvredama i da se ne pominju porodice ni jednog političkog člana – smatra Starović.

Saša Adamović, istoričar, ne kaže da ne uzima zdravo za gotovo izjavu Dragana Đilasa.

-Nismo čuli to skandiranje, ne znamo da li su ta deca stvarno čula. Imamo osnova da verujemo da je reč o medijskoj manipulaciji. Sve te stvari treba pažljivo proveriti – rekao je Adamović

On je analizirajući Đilasov video rekao da je iznenađen ponašaljem lidera SzS, jer se tako nešto ne očekuje od čoveka koji je dugo na političkoj sceni.

- Ne očekujemo takvo ponašanje čoveka koji je dugo u politici. Sa druge strane od njega čujemo uvrede i pretnje. Verovatno je ovo deo priče koja treba da nas uvede u sve šta nas čeka u narednom periodu – rekao je Adamović, ali je ocenio da poruku lidera SzS treba pažljiov analzirati.

Krstić je istakao da je glavno mesto na kojem Đilas napada predsenika Vučića tivter i da je dovoljno pogledati njegov nalog na ovoj mreži.

- Kako je moguće da se Đilas buni i tvrdi da ga neko napada? Zaboravalja da je on ranije isto to činio. Oranizovao je razna skandiranja protiv predsednika Vučića i vređao ga. I Vučić ima takođe decu koja sve to slušaju i gledaju - dodao je Krstić.