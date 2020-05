UHAPŠEN "BRAT" VUKA JEREMIĆA! Još jedan prijatelj i finansijer Narodne stranke PAO zbog finansijskih malverzacija

Reč je o čoveku koga je sam Jeremić javno nazivao "bratom sa Harvarda" (zajedno su studirali) i hvalio se zajedničkim fotografijama na društvenim mrežama. Vest o njegovom hapšenju objavili su svi svetski mediji, među kojima i ugledni "Njujork tajms", koji navodi da je Lozoja optužen za korupciju tešku 3,5 miliona dolara dok je vodio meksičku državnu naftnu kompaniju "Pemeks".

Tajkun se nalazio u bekstvu od maja prošle godine, a krajem februara je po međunarodnoj poternici uhapšen u Malagi i čeka se njegova ekstradicija u Meksiko.

My brother, Emilio Lozoya, recently voted the world's #1 Oil Executive of 2014, CEO of Petroleos Mexicanos #proud pic.twitter.com/AUjMiU0HIt