Vučić saopštio odluku: SRBIJA GLASA 21. JUNA! Postignut dogovor sa predstavnicima opozicije koji izlaze na izbore

Izbori u Srbiji, parlamentarni i lokalni, biće održani 21. juna, najavio je predsednik Srbije posle sastanka sa predstavnicima devet političkih lista koje su najavile učešće na izborima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima stranaka koje su najavile učešće na izborima, a tema sastanka bila je pitanje nastavka izbornih radnji i održavanja izbora.

Vučić je nakon sastanka izjavio da su razmenjeni stavovi o svemu urađenom u prethodnom periodu, kao i da je bilo reči o tome kako i kada je najbolje, poštujući Ustav, izaći na izbore.

- U sredu se ukida vanredno stanje, ako sve bude kako očekujemo. Postavilo se pitanje da li da idemo na izbore 14. ili 21. juna, a mi smo prihvatili ideju da se da još 5 dodatnih dana - kaže Vučić, dodajući da će, s tim u vezi, izbori biti održani 21. juna.

U maju, kako je najavio, neće biti većih skupova, a u junu ćemo čekati mišljenje lekara da li se oni mogu održavati.

- Problem u ovom trenutku je dostupnost notara, posebno u uslovima i daljeg postojanja vanrednih mera, ali smo našli dogovor koji su prihvatile sve liste, odnosno da i opštinski overitelji mogu da vrše overe. Bilo je reči o atmosferi, kao i o tome da ona bude demokratska i da izaberemo rukovodstvo, narodnu Skupštinu, kao i Vladu koja će služiti interesima građana - kaže Vučić.

Dodaje da će notari pomoći da se procedure ubrzajaju, a da su veći problemi na lokalnim izborima gde je teže prikupiti potpise.

- Takvi su zakoni i nemoguće ih je suštinski menjati - kaže Vučić. Dodaje da će biti doneto uputstvo za sprovođenje izbora, gde će biti konsultovana i struka o tome kako da se obezbedi sigurno obavljanje izborih radnji, kao i sam izborni postupak.

Vučić ističe da je ovo naša demokratska obaveza i pravo.

- Želim svim učesnicima dobru kampanju, uspeh na izborima, da budu zadovoljni svojim radom i mogućnošću da predstave svoje planove i programe - kaže Vučić. Zamolio je za solidarnost i korektnost.

"Srbija će nastaviti da štiti interese svog naroda"

Odgovarajući na pitanja novinara o dijalogu Beograda i Prištine, Vučić kaže da Srbija ima jasan program, plan i sporazume koji se moraju poštovati, iako ih neki ne poštuju.

- Dobro smo se držali, budući da je 2012. sve oko Kosova bilo završeno, bilo je završeno sve oko njegove nezavisnosti. Ozbiljnom i odogovrnom politikom vratili smo Kosovo na sto i nastavićemo da štitimo interese našeg naroda i nećemo doneti odluku na štetu našeg naroda - kaže Vučić.

"Rado, sramota me je u njihovo ime"

Govoreći o napadima na Radu Komazec, Vučić kaže da mu je žao što je do njih došlo.

- Ako je neko dokazao da zaslužuje važno mesto u novinarstvu, onda ste to vi. Šta da radite, agresivno ponašanje je izgleda na ceni, nepristojno je i neretko vas je sramota da slušate kako se neki obraćaju damama - rekao je Vučić.

"Glasovi se ne dobijaju plakanjem"

Kada je reč o "kukanju" Dragana Đilasa, Vučić je rekao da neće izgovarati imena političkih protivnika dok traje vanredno stanje, bez obzira na to što je svakodnevno bio meta najtežih uvreda.

- Ne mislim da se glasovi dobijaju plakanjem, što se već pokazalo. Pred narod idete sa planom i programom i to je moja ideja. Ne mislim da treba da kukam i sada bih da govorim o tome kakav je problem nastao jer smo očekivali znatno veći rast. Zbog toga bih pre bio tužan i blizu suzama, nego zbog toga da bih ispao žrtva u očima javnosti - kaže Vučić.

Kaže da je loše unositi atmosferu linča i pretnji, ali da se one neće obistiniti.

- To su ljudi koji nemaju hrabrosti ni snage da pokušaju bilo šta. Šta mogu da mi urade? - zapitao je Vučić. Dodaje da država neće dozvoliti da do toga dođe i da država trudila da na provokacije ne reaguje.

Podseća da je nekada, kada je bio opozicija, bilo zabranjeno da šeta Takovskom i da je tada ubijen Ranko Panić.

- Mi to nećemo dozvoliti ni za živu glavu. Želimo da pokažemo toleranciju prema drugačijem stavu, iako to nije stav već samo psovke i najgore uvrede - kaže Vučić. Dodaje da će se truditi da odgovori radom, planovima i dobrom energijom.

Dodaje i da želi da utiče na one koji su razumniji i pristojniji i da apeluje da ne odgovaraju na način na koji oni napadaju.

"Njegovu decu niko nije spomenuo"

Na pitanje novinara da li će osuditi napad na Đilasovu porodicu, Vučić je zapitao ko je pomenuo Đilasovu decu i ko ih je napao.

- Niko ih nije pomenuo. Samo sam čuo napade na moju decu. Mislim da je u Srbiji sve jasno. Ja osuđujem sve uvrede, ali ovo sa njegovom decom nikakve veze nije imalo. Nekome je bilo potrebno da od ovoga napravi slučaj - kaže Vučić.

"Baklje su bile u redu kada su se palile pred Vesićevom stanu"

Na pitanje o "šerpovanjima", Vučić kaže da su ove akcije loše uticale na prvobitan cilj, da se da podrška lekarima.

- To je postala politička akcija i izgleda da medicinski radnici nisu više bitni. Ipak, to je demokratsko pravo i nemam ništa sa tim - kaže Vučić. Kada je reč o bakljama, kaže da su pred stanom Gorana Vesića one bile dozvoljene.

- Sada su baklje problem. Dogovorite se koji su aršini u redu. Oko baklji je jedino proble to što su postojala prekršenja policijskog časa i oni moraju biti kažnjeni. Oni koji su palili baklje sa terasa svojih stanova, te molim da to ne rade jer neko može biti povređen - kaže predsednik.

Dodaje da je ponosan na to što iz njegovih redova ne stižu udrove, niti napadi na tuđu decu, a da će biti osuđen svako ko bude radio nešto od navedenog.

"Pozivam ove koji se "lome" da izađu na izbore. Želim im svu sreću"

Na pitanje o najavama demonstracija, kaže da mogu da rade šta žele, ali da moraju da se drže zakona. Podseća da se vlast menja na izborima, te je pozvao one koji se "lome" da iskoriste priliku i pobede na izborima.

- Hoće li da viču "Vučiću, pederu, lopove, ludaku"? Da se moja deca plaše? A to svakodnevno slušaju na njihovim televizijama i medijima. Međutim, moja deca nisu deca, samo oni imaju decu - kaže Vučić.

Kada je reč o održavanju izbora, Vučić kaže da je većina iz vlasti htela da budu održani 14. juna, da je deo opozicije hteo isti ovaj datum, a da su neki ipak hteli 21.

- Izbori nisu igračka. Protekao je deo izbornih procesa, a sada se izborne radnje nastavljaju i imamo tačno propisan broj dana (37 ili 38). U tehničkom smislu imali smo dobar razgovor, iako je bilo mnogo politike, ali je i to delotvorno i blagorodno - kaže Vučić.