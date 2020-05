Milovanović za Pink: Deci Aleksandra Vučića godinama se upućuju pretnje i uvrede, a niko iz Saveza sa Srbiju se nije ogradio od toga!

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, rekao je za Pink da je snimak, na kom lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas, jecajući govori da njegova deca plaču zbog svega što narod govori o njemu, zapravo amaterska gluma.

- To je i mišljenje velikog broja ljudi. Radi se o amaterskoj glumi Dragan Đilasa koji kaže da su mu se deca uzbunila zbog balkonskog rata, ovo sa šerpama i dovikivanjem - navodi Milovanović i dodaje da je Dragan Đilas osmislio to takozvano lupanje u šerpe sa balkona.

On ukazuje na to da mu nije jasno kako Dragan Đilas tek sada reaguje na reči građana Srbije koji su svojim protestom jasno pokazali šta misle o njegovim postupcima.

- Draganu Đilasu niko nikada nije pomenuo decu, niko u medijima mu nije pomenuo decu. Hvala bogu da mu niko nije pomenuo decu. Niko ne zna kako mu se zovu deca, jedino gde možete pročitati kako mu se zovu deca je na njegovom Tviter profilu - naveo je on.

Ukazao je na to da je Dragan Đilas upravo jedini koji u medijima pominje lično sopstvenu decu.

- Svoju ćerku je gurao u politiku 2017. godine kada ju je identifikovao kako nekog borca protiv vlasti, opozicionog studenta koji će da ruši vlast. Ćerki je sređivao naslovne stane novina i to je jedini put da su deca ili dete Dragana Đilasa bili u medijima - ukazao je Milovanović i dodao da se deci Aleksandra Vučića godinama upućuju pretnje i uvrede.

- Niko iz Saveza za Srbiju se nije ogradio od toga. Njima je to bilo zanimljivo da gledaju, kako se razvlače deca Aleksandra Vučića. Deca Aleksandra Vučića nisu manje vrednija od njegove ili bilo koje druge dece - naglasio je on.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost rekao je gostujući na Pinku da se politika SzS svodi na mržnju prema Aleksandru Vučiću.

- Ta mržnja je uočljiva na dva načina. Ona eksploatiše negativna osećanja jednog malog dela građana koji su vrlo frustrirnai i nezadoovljni sopstvenim životima. To je ta ''Tviter elita'', ali tih ljudi u Srbiji nema više od 6.000, prema svim ozbiljnim procenama. Oni šalju te otrovne poruke. To je jedna trovačnica, užasno je šta tamo možete da pročitate o političkim protivnicima - upozorio je Rajić.

Kako je on naveo, takozvana ''Tviter elita'' dehumanizuje svoje političke oponente, čak preti da će im se oduzeti i pravo glasa.

- Neretko sam slušao pristalice Saveza sa Srbiju kako govore da ne mogu svi da imaju pravo glasa u Srbiji. Po njihovom mišljenju, nisu svi tome dorasli i naravno, oni će biti ti koji će određivati kriterijume ko će imati pravo glasa - navodi Rajić.

On je upozorio da svi građani Srbije treba da se zabrinu zbog akcija i ideologije koje Savez sa Srbiju promoviše.

- U 20. veku smo videli šta ideologije zla umeju da učine i kako to klupko mpože početi brzo da se odmotava. Ovde su spaljivane knjige zamenika gradonačelnika zato što se neko sa njima politički ne slaže. Jedan od lidera SzS sledi ideale Dimitrija Ljotića koji je bio fašista i sad takve ideje vidimo kod Boška obradovića. To su ljudi koji žele da se izbori odlažu do u nedogled, da se izbori neodržavaju, jer ti ljudi apsolutno ne veruju u demokratiju kao takvu - zaključio je Rajić.