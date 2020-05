SATANIZUJU DECU SAMO ZATO ŠTO IM JE TATA ALEKSANDAR VUČIĆ! Vladanka Malović: Pozivam sve članove SNS da snažno odgovorimo na Đilasove laži!

View this post on Instagram

Pozivam sve članove i aktiviste Srpske napredne stranke da stanu u odbranu od najnovih napada na decu Aleksandra Vučića, koje je direktno naložilo ljudsko smeće zvano Dragan Đilas. Samo dan nakon što je narikao kao strina, i lagao da je neko napao njegovu decu, ovo tajkunsko đubre kojem mnogo smeta da sa jednog zvučnika čuje da je lopov, dalo je direktan nalog da se pokrene nova odvratna kampanja protiv Vučićeve dece. Nije mu dovoljno što godinama unazad njegove pristalice i saradnici upućuju najbolesnije pretnje Milici, Vukanu i Danilu, pozivaju da se Milica siluje, zakolje, ispeče, da Danilo oboli od raka i zatrpa fekalijama, da će njihov metak stići i malog Vukana, ovaj monstrum sada preko svojih medija nastavlja da satanizuje Vučićevu decu koja su kriva samo zato što im je tata Aleksandar Vučić. Pozivam vas da snažno odgovorimo na Đilasove laži i ne dozvolimo da ovakva đubrad od Srbije prave septičku jamu u kojoj su dozvoljeni napadi na bilo čiju decu, a posebno na decu koja su meta samo zato što se njihovi roditelji bore da Srbija bude pristojna, suverena država kojom ne vladaju tajkuni i lopovi.