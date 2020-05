STEFANOVIĆ ZA PINK: Zločinački klan Dragana Đilasa nastavlja da se obračunava sa decom predsednika Srbije - Danilu Vučuću ugroženi život i sigurnost

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ocenio je komentarišući tekst o Danilu Vučiću da je cilj bio da se kriminalizuje sin predsednik Srbije, njegov otac, bezbednosni aparat, državne institucije i postigne politički efekat za Dragan Đilasa.

"Skandalozno je to što je urađeno, deo zločinačkog klana Dragana Đilasa koji se već dugo obračunava sa decom predsednika Aleksandra Vučića to nastavlja da radi na najprljaviji, najpokvareniji i najopasniji", rekao je Stefanović za Pink.

Danila Vučića poznajem od rođenja i kao neko ko tog momka poznaje toliko godina i kao ministar unutrašnjih poslova kažem vam da Danilo Vučić nema nikakve veze sa bilo kakvim kriminalom

On je dodao da taj proces kriminalizovanja nije potkrepljen bilo kakvim dokazom, ni indicojom.

„To rade tako da ga upletu u nešto prljavo i ružno. Tekst je usmeren protiv Danila i njegovog oca i ne samo što pokušavaju da ga kriminalizuju i njega i njegovu porodicu, već rade još jednu opasniju stvar – navode da poznaje nekoga ko je deo jednog od klanova, te ovaj drugi klan u njemu treba da vidi legitimnu metu. Ne samo što ga na zločinački način kriminalizuju, a to je deo Đilasovog plana, već bukvalno ugrožavaju njegov život i njegovu sigurnost“, dodao je ministar policije.

Kako je ocenio ovo je do sada ovakav obračun sa nečijom decom nije nikada viđen.

„Đilasovu decu nije niko ni pomenuo i ne mislim da će je pominjati. Pominjao ih je on sam. Njegovu decu ne da niko nije vređao, napadao , ugrožavao, niko ih nije ni pominjao ni imenom, pa čak ni figurativno. Oni Danila Vučića proganjaju imenom i prezimenom i to vrlo sinhronizovano. Đilas se pojavljuje sa performansom, u kojem ne znamo na šta se žali, jer mu niko nije dirao decu, a u istom trenutku ide najava za ovaj tekst. Ja ne verujem u slučajnosti“, dodao je Stefanović

Kako je ocenio, cilj ovog teksta je da kriminalizuje Danila, njegovog oca kao predsednika Srbije, bezbednosni aparat, državne institucije i postigne politički efekat za Dragan Đilasa.

„Šokiran sam da je prošao ceo dan da nismo čuli ni reč od onih ljudi koji su lili suze i zgražavali se nad nečim što se nije dogodilo, a kada Danila Vučića neko ugrozi nema ni jedne rečenice, da kažu sramota je, monstruozmo je voditi takvu kampanju protiv nečijeg deteta. Ali kako da kažu oni koji to organizuju. Nisam ni to očekivao, da će se pojaviti Đilas ili neko od njih“, rekao je Stefanović.

Kaže i da bi satima mogao da priča o tome šta je sve izmišljeno u tekstu, ali da je suština zločinačka namera da kriminalizuju Danila Vučića, ugroze mu život, bace blato na obraz Srbije .

Stefanović je istakao da nije u vreme vladavine Dragana Đilasa i svih tih koji su sa njim u koaliciji započet obračun sa kriminalom, već je tada cevtao.

"Mi smo pohapsili njih 800! Bunili su se što hapsimo toliko ljudi. Vlada Aleksandra Vučića je to započela. To je temelj naše sigurnosti i ponosan sam na to što rade policija i službe bezbednosti, jer smo uklonili kriminal sa ulica. Gde imate nekoga kogapolicija ne sme da dohvati, gde? Kako se zove? Proterali smo ih iz naše zemlje! A oni su ih branili", naglasio je ministar unutrašnjih poslova.

Osvrnuvši se na izjave Dragan Đilasa, kaže da se vidi bahatost milionera koji je baveći se politikom dok je bio na vlasti zaradio ogroman novac i misli da može da radi šta hoće.

"Svako ko bi se, daleko bilo, mentalno suprotstavio toku misli Dragana Đilasa, ili ne daj Bože da kaže suprotno onome što on misli, ili mu stane na put ostavrenju zamisli da se vrati na vlast, čuli ste kakvim divnim imenima naziva te ljude, pozivajući istovremeno na pristojnost", dodao je Stefanović.

Prema njegovim rečima, tekstovi koji se pojavljuju u medijima koji su u medijskoj imperiji Dragana Đilasa, poput ovog o Danilu Vučiću to ne rade to sami od sebe, već zato što je Đilas organizovao.

Govoreći o nastavku predizborne kampanje, Stefanović je rekao da ga ne brine to što deo opozicije poziva na bojkot, već da se plaši da će nekoga povrediti.

"Ovde su započeli kampanju nokautiranjem dve novinarke ispred ove zgrade, razbijali su zgradu javnog servisa, skupštine...Njima je sve dozvoljeno. Krše policijski čas, pa se ljute što im se pišu prekršajne prijave, misleći da su iznad zakona", dodao je Stefanović.

On kaže da ne zna da li bi mogao da reaguje tako pribrano kao predsednik Srbije da se njemu i njegovoj porodici dešava ovako nešto.

"Vučić se bavi budućnošću Srbije i to me ohrabruje. O tome šta ćemo, figurativno rečeno, da jedemo sutra, od čega ćemo da živimo, gde ćemo da stvorimo tu prednost u regionu da naša zemlja radi bolje", dodao je Stefanović.

Apelovao je na ljude da ne pribegavaju nasilju.

"Na nasilje će država imati odgovor u to nemojte da sumnjate", podvukao je Stefanović.

Ministar unutrašnjih poslova je istakao da policija tokom vanrednog stanja nije zapostavila redovne zadatke i govoreći o zaplenama narkotika je pokazao tri fotografije Dragana Đilasa sa ljudima koji su osuđeni ili osumnjičeni za trgovinu narkoticima.

"Dragan Đilas sa Milanom Dabovićem. Dabović je osuđen na šest godina zatvora zbog 2,4 kilograma kokaina, zatim MIlutin Bakić iz Kuršumlije koji je uhapšen pre nekoliko dana sa 66 kilograma droge u kamionu i Novak Filipović, koji se sumnjiči da je deo kirminalne grupe iz Pančeva, blizak Mariniki Tepić i Đilasovoj stranci koji se sumnjiči da je u trenutku hapšenja bio u posedu 14 kilograma narkotika", naveo je Stefanović.

Kako je podvukao, danas policija narko dilere hapsi, bez obzira kojem klanu pripadaju i kako se zovu.

"Ponosan sam što je policija spustila stopu kriminaliteta za 67 odsto, delom i zahvaljujući vanrednom stanju. Ozbiljan rad policije doveo je do toga da su naše ulice bezbedne", istakao je Stefanović.