KRSTIĆ ZA PINK: Đilas je pred kamerama izveo jedan klasičan šou i pravi marketinški spin, lošu glumu je pokušao da pretvori u političku poruku!

Deca su svetinja za svakog roditelja, tako i za političare. Smatram da je nedolično i nepristojno koliko god da je kampanja oštra i sukob politički jak i strastven, dirati nečiju deca, rekao je za NOVO JUTRO televizije Pink marketinški stručnjak Nebojša Krstić.

Krstić je podsetio da je samo dva dana nakon što je lider Saveza za Srbiju objavio na svom tviter nalogu snimak u kome plačnim glasom objašnjava kako su mu napadnuta deca time što su iz komšiluka čula skandiranje „Đilase lopove“, poručio da je interesantno kako imaju drugačije aršine kada su u pitanju napadi i najprljavija kampanja protiv sina predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Krstić ističe da su oni sina predsednika Srbije doveli u vezu sa kriminalnim klanovima, kao i da su takođe, pre samo nekoliko nedelja, iz istih njihovih tabloida direktno pozivali na nasilje i na ubistva te dece.

„Taj portal je poznat po tome što plasira lažne vesti, sa kojima oni posle izlaze u javnost i stvaraju skandale. Ovo je nešto na šta svakako treba ukazati i valja progovoriti, kako bi se eliminisala ta pojava u srpskom društvu. Deca su svetinja za svakog roditelja, tako i za političare. Tako da je nedolično i nepristojno koliko god da je kampanja oštra i sukob politički jak i strastven, da se diraju nečija deca. Posebno ako su maloletna, pa čak i ako su mlada“, rekao je Krstić.

Kako kaže, oni ne učestvuju u političkom životu.

„Po Ženevskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava, političari čak imaju drugačiju zaštitu na sudu nego običan građanin. Od političara se očekuje da ima deblju kožu i da više trpi, ali deca političara ne smeju da imaju taj tretman niti treba nešto da trpe. Potpuno je neljudski i nehumano da se preko njihovih leđa vrši atak na roditelja“, rekao je Krstić.

Ističe da smo ovde imali situaciju u kojoj je Đilas okunio starter, pištolj koji označava početak trke, i dodaje, da je prema njegovom mišljenju, najavio najprljaviju kampanju koju je Srbija do sada videla.

„Već par desetina minuta posle tog njegovom snimka na tviteru, pet ili šest medija i portala pod njegovom ingerencijom izbacilo je identične naslove kako je napadnuta porodica Dragana Đilasa, iz čega je neko ko ne zna šta se desilo, mogao da tumači na više načina“, rekao je Krstić, dodavši da je upravo Đilas uveo komunalnu policijiu i da sigurno zna šta su njihove ingerencije, kao i da je mogao da reaguje i da ih pozove ako mu je smetala buka.

Kako kaže, on je umesto to da uradi, otišao pred kamere i pravio marketinški spin koji je pretvarao u političku poruku, ne bi li animirao ljude da izađu na ulice.

„Ovo je bio jedan klasičan šou. Čak su i neki koji, koji su mu prilično naklonjeni, pitali da li je uspeo da svojim emotivnim nastupom ukrade Vučićev šou i da se nametne javnosti kao neko o kome se govori. Ako oni koji ga podržavaju kažu da je to sve šou, zašto im ne bi verovali. Takođe, Sergej Trifunović je napisao da možda on nije političar, ali da je Đilas ispao odličan glumac. Ako on kao zaista dobar glumac za ovaj nastup tvrdi da je glumački nastup, ko sam ja da tvrdim da nije“, rekao je Krstić.

Krstić ističe da je Đilas pre svega čovek koji se bavi marketingom, marketinški stručnjak, i dodaje da je ceo ovaj snimak jedan klasičan marketinški potez.

„A ova politička poruka se čuje danima i nedeljama, koliko god da se ona Đilasu ne sviđa. I kako mu to ne smeta sve ovo vreme, nego izmamljuje suze naprasno jednog dana. A zatim 6, 7 portala izlazi sa istim naslovima, i kreću u prljavu kampanju“, rekao je Krstić.

Krstić je istakao da je priča oko sina predsednika Vučića nastavak prljave kampanje i posledica onoga što je Đilas i sam rekao u tom spotu.

„On je pored uvreda i psovki na predsednikom račun, ovog puta izneo i pretnju kako će ga zapamtiti. A zatim sutradan izlaze slike predsednikovog sina iz nekog kluba i navodne članove klanova za koje niko nikada nije čuo. Opet, neko ko ne zna stvari dovoljno, može da poveruje u to, što je van svake pameti“, rekao je Krstić.

On je istakao da ne vidi ništa čudno u tome da neko želi da se slika sa poznatim ličnostima, i dodaje da je to apsolutna pomama kako kod starijih pa i kod mlađih ljudi.

„Može da glumi nadbudnog ili da ne želi da se slika, a može da bude čovek i da izađe u susret onima koji žele da se slikaju sa njim. To je dokaz nula, ništa. Ovo se pretvorilo u lešinarstvo, ovo je čista prljava kampanja i spinovanje“, rekao je Krstić dodavši da ćemo tek imati ovakve situacije, jer imamo i 40 dana do izbora.

Kako kaže, ukoliko se fokusirate na sve mogućnosti koje vam daje neljudska i prljava kampanja, za koju Krstić tvrdi da će da usledi, dodaje, kako kaže, da može izazvati mnogo sukoba, nemira i nereda.

„Jedan takav zlikovac može toliko štete da napravi da hiljadu normalnih ne može to da popravi“, rekao je Krstić.