VUČIĆ NAKON UKIDANJA VANREDNOG STANJA: Razumem da ljudi iskazuju nezadovoljstvo, ali ne i da se ne poštuju preporuke lekara zbog epidemije COVID-19

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je večerašnje okupljanje određenog broja građana ispred Predsedništva Srbije. On kaže da je njegov posao da se bori za budućnost svih građana ove zemlje, i da potpuno razume da pojedinci nisu zadovoljni i da to iskazuju, ali ne razume da se ne vodi računa o zdravlju.

-Neki ljudi su pozvali na protesno okupljanje protiv mene kao predsednika Srbije, i mera koje smo uvodili tokom epdemije kronavirusa koja i dalje traje. Nisam najbolje razumeo tačno o čemu se radi, jer smo mi vodili računa o zdarvlju garađana. Radujem se demosnsracijama, jer uvek vidim šta smo pogrešili. U demokratiji uvek ima onih koji se suprostavljaju onima koji vladaju, mene samo pogađa što ne poštuju preporuke lekara - rekao je predsednik Vučić, ističući da je ovih dana najvažnija odgovornost svih građana.

-Čuo sam viku i dreku, nisam čuo neki program - dodao je predsednik Vučić.

"Ne mislim da je bilo koja uvreda koju sam čuo vredna bilo čijih suza"

Bezbednosno-informativne agencije su sinoć u saradnji sa Tužilaštvom za visokotehnološki kriminal i Ministarstvom unutrašnjih poslova uhapsili D.M. (48). On je osumnjičen da putem društvene mreže Tviter, između ostalog, više puta direktno pozivao na ubistvo predsednika Vučića.

- Interesantno je, nije problem u tom koji je to napisao, jasno je da sa njim nešto nije u redu, ali je gore kada čitate one koji mu pišu da to skine da to ne ljudi ne bi videli. Sve je to deo svakodnevice, deo života, ne mislim da je bilo koja uvreda koju sam čuo vredna bilo čijih suza. Moj posao kao predsednika je da radim za građane. Želim da brinem za našu decu, njihovu budućnost, da imaju šta da rade, za mlade... Obično sam fasciniran marljivim i posvećenim ljudima, a vikom i uvredama nisam nikad - kaže Vučić.

"Skromno smo prihvatili odlične rezultate, sačuvali smo živote. Neko je probao da iskoristi aplauz u 20 sati"

Od početka vanrednog stanja, svake večeri u 20 sati, građani Srbije aplauzom odaju poštovanje medicinskim radnicima koji se više od 40 dana nalaze na u prvim borbenim redovima protiv koronavirusa. Predsednik Vučić je osudio sve one koji su rešili da gest građana pokušaju da preokrenu u svoju političku korist.

- To je bilo nešto divno, nešto najlepše što možemo da uradimo zajedno u tim momentima. Aplauz za one koji nisu videli svoje po 40, 50 dana, koji su radili za tuđe živote. Neko je u jednom momentu rešio da to iskoristi politički, da iskoriste bes ljudi koji raste kada epidemija opada... Sačuvali smo ljude, nikad zbog toga nismo slavili. Na skroman način smo prihvatili odlične rezultate i nismo trčali počasne krugove. Znamo da nas čeka još mnogo teških stvari, sačuvali smo u velikoj meri naše roditelje, naše stare. Tuga je za ovih 206 ljudi koje nismo sačuvali, tu su ljudi iz svakodnevnog života. Bolest ne bira, ali, najugroženiji su bili stariji na koje deluje užasno. Videli ste šta je učinjeno u Nišu, kaže Vučić

"Podrška iz inostranstva govori nešto i o nama samima" Predsednik Vučić rekao je da je ponosan na činjenicu da je tokom epidemije koronavirusa, koja i dalje traje u Srbiji, u zemlju stizao veliki broj pomoći. - Ponosan sam na podršku iz svih zemalja koji su slali testove, maske, opremu... Kina, Amerika, Evropska unija. Sa svih strana je Srbija uspela da privuče pomoć. To govori nešto o našoj politici i položaju. Dobra operativnost i efikasnost. Da li smo u svakom trenutku sve izmerili... Ispravljali smo u hodu, slušali lekare i tako smo delovali. Ti ljudi su fer i rekli su ono što smo tražili, to je država poštovala. Mislim da je važno da se pripremimo za budućnost i mogući povratak virusa ili nekog drugog - rekao je predsednik Vučić.

- Sad znamo šta znači zdravstveni sistem. KBC Dragiša Mišović koji je bio srce sistema, obnovili smo ga, Infektivnu smo otvorili 20 dana pre COVID-19, niški KC izgradili, obnovili Zemunsku, Zvezdaru... Sve smo uspeli da uradimo u poslednjih pet godina. Takođe, brzo smo rešili VMC Karaburmu, KC Novi Sad koji izgleda kao spejs šatl.

- Svi su divni, Goran, Kon, Darija, Ivana... Divni ljudi, nemam šta da kažem, o Srđi Jankoviću takođe da ne pričam. Naši direktori bolnica, izuzetni. Obavili su ogroman posao u svim bolnicama, lekarkama na pulmologiji... Šta da kažete za doktora Lazića? Pitajte Stevanovića koji je sa njima? On bi verovatno rekao da niko ne izlazi iz kuće još mesec dana. Ali razumeju da zemlja mora da živi.

"Pred nama je najveći zadatak, kako da podignemo ekonomiju"

Predsednik Vučić ocenio je da se država jako brzo snašla tokom epidemije COVID-19, i da su do sada pokazali dobri rezultati.

- Za sve smo se brzo snašli. Uvek ste nečim nezadovoljni, ima stvari koje bismo promenili, ali da li smo dobro funkcionisali - mislim da da. Pred nama je najveći zadatak, kako da podignemo ekonomiju. Šteta je ogromna, u milijardama evra. Trebaće nam godinu dana da se sve potpuno vrati. Važno je da ne postupimo kao 2008. i 2009. godine, te posledice su bile katastrofalne, izgubili smo oko 400.000 ljudi u privatnom sektoru zbog bahatog ponašanja. Danas moramo da uzmemo iskustva iz 2014. godine, tada je ekonomija prelomljena, a to nisu ljudi osećali do 2017. i 2018. Ova godina, biće nam potrebno mnogo rada i truda, i srećan sam što se vratilo dodatnih 9365 radnika, saopštila je Privredna komora. Niko neće ugrožavati prava radnika - kazao je Vučić.

- Danas moramo da uzemo iskustvo iz 2014. godine. Ove godine biće nam potrebno mnogo truda i rada. Znamo da se 9.065 radnika vratilo na posao, dobili smo podatke od PKS. Važno nam je da radimo, da što više ljudi ostane u našoj zemlji. Tih 400.000 koji su došli u Srbiju na početku epidemije, došli su jer je tamo bilo skupo lečenje i želeli su da budu sa svojima - rekao je Vučić.

- Nismo naplaćivali nikome lečenje u Srbiji. Što se ekonomije, tiče od presudnog značaja je da nastavimo da dovodimo investitore u našu zemlju, da se evropska ekonomija podigne, posebno Nemačka. Oko 80 odsto radnika se vratilo u fabrike, tako da je za nas ta priča o otvaranju gotovo u potpunosti završena od ponedeljka. Važno mi je bilo da Ursula fon der Lajen uradi ono o čemu smo pričali juče na video konferenciji. Razgovor je bio pristojan, tu su sve pristojni ljudi. Najviše očekujemo ekonomski investicioni paket koji će doći na jesen. Mi smo deo evroske ekonomije, i zato nam je ona važna. Čak 67 odsto naše trgovinske razmene je sa EU, gotovo 30 odsto naše ukupne razmene je sa Nemačkom. Tu su i Italija, Bosna i Hercegovina, pa Rusija i Kina. Ako računate i region, to je još 17 odsto - rekao je Vučić.

"Mladić iz Novog Sada je 19 miliona evra uplatio svojoj Srbiji"

Predsednik Srbije istakao je zadovoljstvo što, kako je rekao, "niko ozbiljan u zemlji nije napravio ozbiljnu kritiku".

- Fiskalni savet je napao samo zbog tih 100 evra. Mi ne možemo da štampamo pare bez kontrole, to za nas nije opcija. Mere su zaista dobre i to možete da radite kada imate uređene javne finansije. Turizam i usluge, taj sektor nam je najviše pao i moramo da probamo da ih podignemo. Kiša je pala, tako da ćemo imati pšenicu i kukuruz da hranimo ceo region. IT sektor raste, imamo strašne momke i devojke. Otišao sam u Moskvu. Medvedev je pozvao najpoznatije eksperte, pošto oni značajno unapređuju svoje tehnološko znanje iako su Kina i SAD prvi po tom pitanju. Pozvao me ovaj čovek da kažem nekoliko reči. I kada je svetska zvezda iz Londona rekao da u Srbiji imamo genijalna znanja, mlade ljude. Ana Brnabić ih je sve upoznala i bila je oduševljena njima. Mladić u Novom Sadu je prodao neku video igricu što je osmislio. Svi drugi bi otišli na ostrva, taj čovek je 19 miliona evra uplatio svojoj Srbiji u jednom danu, dao je svojoj Srbiji, i nije hteo da ih sakrije i odnese u neke od poreskih rajeva kao što drugi rade. To ne zaboravljate.

Prosečna plata biće 515-520 evra Mi smo nabavili ranije 10-11 tona zlata, onda smo uvećali vrednost, kao da smo predosetili krizu. Zato nama danas ide nešto lakše nego drugima. Nismo razumeli značaj uvećanja javnog duga ranije, zatvorili smo sve fabrike u Srbiji, privatizovali i razorili tada. Ne zaboravite da smo imali fantastičnih investicija, pogledajte šta će biti u Pančevu, Novom Pazaru. Očekujte i investiciju u Novom Sadu, u otvaranje fabrike u Nišu, zatim u Vranju, pa u Kraljevu gde je sve bilo uništeno, potom u Kruševcu gde je skoro sve bilo uništeno, tu je Šabac, Loznica... Prosečna plata u Srbiji, to ćemo moći da gledamo tek kasnije, ali biće oko 515 čak i 520 evra. To su ogromni pomaci. Zaostajali smo za Crnom Gorom, a sad imamo mnogo niži javni dug. Zato ne žurimo sa pozajmicama jer moramo da kontrolišemo javni dug.

"Nismo kao Nemačka, ali možemo da se merimo"

Kako kaže, "Srbija nije bogata kao Nemačka, ali što se tiče stope rasta meri se na isti način kao u Nemačkoj".

- Ukupan BDP je bio 35 milijardi evra, do kraja godine je bilo predviđeno da dođe do 50 milijardi, ali neće. Zato će sledeće godine da bude 52 milijarde ukupan BDP. Svi vide da smo sigurna zemlja, da imamo snažno zdravstvo koje može da bude još snažnije. Zato moramo da radimo, da radimo, da radimo. Ovo je fantastična zemlja, molim ljude da u Srbiji ostanu bar nedelju dana, da vide. Ovde su troškovi pet puta niži nego u Nemačkoj, cena struje je sigurno pet puta niža. Kažu ljudi da ćemo izgubiti na doznakama. Kod nas postoji pogrešna računica: da ne radimo ništa, a da dođu pare. Oni koji su otišli, neka ostanu ovde, zaradiće više i nama je to potrebno jer nemamo dovoljno radne snage. Neka mesta su ljudi napuštali zato što više nije bilo dovoljno raspoložive radne snage. Kada je "Lidl" došao morali su ljudi i u "Maksiju" da podignu plate svojim radnicima. Tržište je to koje stvara i više plate.

Izbori za predsednika su za godinu i po dana

- Za godinu i po dana su predsednički izbori. Izaći ćemo sa našim kandidatom Verujem da ja to neću biti. Predsednik stranke svakako neću biti, već ove godine - rekao je predsednik Vučić.

"Srbija šampion u dovođenju investitora"

Predsednik Vučić rekao je da je guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković učinila dobru stvar kada je poslušala savet predsednika da poveća rezerve zlata.

- Zlato kupujete kad vam dobro ide, da biste imali za teška vremena, zato nama danas ide nešto lakše nego drugima. Kao da smo predosetili da će se nešto desiti. Nismo razumeli značaj uvećanja javnog duga. Zatvorili smo fabrike u Srbiji, uništili, privatizovali i uništili. Danas smo šampioni u dovođenju investitora. "Fajnenšal tajms" nas je proglasio šampionima sveta. Fabrika za avionske motore u Pazovi... Sjajne investicije, a tek Novi Sad. Toliko smo investicija doveli u Niš, centralnu Srbiju. Samo u Nišu šest fabrika, moj i Anin tim je učestvovao u tome da oni dođu baš tamo. Vladičin Han, automobilski delovi, turska fabrika. Vranje, Kraljevo gde je uništeno sve, sada otvaramo sve redom - rekao je predsednik Vučić.

"Ljudima treba rešavati probleme, a ne da ih stvaramo"

Vučić se osvrnuo i na potez da zamoli Anu Brnabić da se stopiraju najavljene promene u javnom gradskom prevozu u Beogradu.

- Bio sam ljut. Pre šest dana sam rekao i nekome od gradskih čelnika, rekao sam i nekome u Vladi, ali ako ne ispratite do kraja... Prošlo je pet dana, zamolio sam ih. Vi pustite ljude da čekaju satima za nešto što vam nije potrebno, uradite to za dva meseca kad epidemija prođe - pokušao je da objasni Vučić sve što se dešavalo poslednje nedelje.

Kako je rekao "imamo tri do 10 odsto ljudi koji će da sednu tamo gde ne smeju..."

- Razumem kad izađu klinci od 13 ili 14 godina na basket pa moraju da se povuku kad krene policijski čas i da me pljuju. I ja bih u njihovim godinama verovatno radio isto. Ali ne mogu da razumem da to rade odrasli ljudi, neko od 50 godina. Zašto mi je to zasmetalo? Zato što imamo fantastične rezulatate u Beogradu, Beograd na vodi niče kao iz vode, imamo najlepše parkove, uređujemo fasade, uradimo za dan ono što se radilo po 20 godina. Ne treba podilaziti ljudima kao što je bilo pozivanje na rušenje fontane, nečijem hiru. Ali ako vidiš da ljudi imaju problem, daj da vidimo kako da pomognemo. Nekad je teško da gledate stvari kao običan čovek, a morate to da uradite s vremena na vreme. Znao sam da Anina želja nije bila da se provode represivne mere već da zaštiti struku (zakon o medijima)... Naravno da nije sve uvek idealno, idealno ne postoji na svetu. Mahatma Gandi je rekao da nije snaga u pobedama već u svakodnenoj borbi. Zadovoljan sam što su ljudi videli koliko smo se borili i koliko ćemo se boriti za ekonomiju - zaključio je Vučić.

O napadima na svoju decu: Rade to na lukav način

Predsednikova deca mesecima u nazad su meta pojedinaca.

- Nisu tako doslovno pisali, slikama su nas navodili na to, ali znajući da su tužbe moguće i da ne bi mogli da se izvuku iz laži, uradili su to na lukav način. Ja ih molim da u svakom trenutku, da ako pronađu nešto nelegalno, da to objave, i to je fer. Ne mislim da je ovo naročito fer. Ako hoćete da vodite jednu zemlju, ne možete svima da ugodite - rekao je Vučić.

- Govorili su i o Đorđu Davidu, da je dobio pare da glumi da je oboleo od korone. On nije bio u jednostavnom stanju kada je došao u bolnicu. Što se tiče mog starijeg sina, on nije bio u toliko lošem stanju, ali je imao temperaturu i visok krvni pritisak. Kako ćeš da spavaš kad nešto saznaš? To je tvoje dete. Vukan je tada imao neku upalu uva. Brineš, ne znaš šta donosi noć, gadna je bolest. Ma čitao sam "dabogda završio na respiratoru, dabogda crko od raka", čitao sam za Milicu kad su pričali kako je trebalo silovati. I niko do tih ljudi nije za to odgovarao. Ne interesuje me ko su ti ljudi, jer neću da budem kao oni - kazao je predsednik Vučić.