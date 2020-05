Cilj današnje akcije je izazvati nerede i sukob, ističe sagovornik Pinka.

Lider Dveri Boško Obradović ponovo je izazvao incident ispred Skupštine Srbije. Naime, on i grupa njegovih kolega fizički su nasrnuli na poslanika vladajuće koalicije Marijana Rističevića, a na meti su bili i ministar zdravlja Zlatibor Lončar i srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik.

- Očigledno je da ovaj "Savez za silovanje" građana Srbije dostiže svovj vrhunac svojih planova da izazovu bilo kakvo nasilje - ocenjuje Saša Milovanović, glavni urednik "Srpskog telegrafa".

Kaže da Boško Obradović služi za grube radove.

- On je sirovina i sa najmanjim koeficijentom inteligencije, zato se i koristi za grube radove – ocenjuje Milovanović za Pink. Ističe da Obradović traži da se izazove nasilje, a da bude uhapšen, a takva slika njemu i odgovara.

Kaže da je Obradoviću "gazda posle jučerašnjeg propalog skupa, rekao da danas dođe opet". ističe i da deo medija o ovome neće izveštavati realno, već će govoriti da je došlo do blagog koškanja i gurkanja.

- Shvatili su da su im sve akcije propale, da program nemaju, i sada je suština izazvati nered i nasilje - kaže Milovanović.

Marko Matić iz medijske mreže „Antidot“ kaže da Obradović u svojim delovanjima podseća na Musolinija i ono što je on radio.

- Ovo je logičan nastavak njihove politike, s obzirom da znamo ko je Obradović. Mrtvih i obolelih je bilo manje nego što su očekivali, pa su Obradović, gazde i finansijeri jako nezadovoljni – kaže Matić. Ističe da je cilj da se izazove reakcija policije i hapšenje, i u tom slučaju Obradović bi prikazao sebe kao heroja.

Obradović, kako kaže, na ovaj način pokazuje kako bi Srbija izgledala kada bi oni došli na vlast. Matić kaže da je jasno ko stoji iza ovoga i da Dragan Đilas, Boris Tadić i ostali svojim ćutanjem daju jasnu podršku ovakvom ponašanju.

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić kaže da je napad na poslanike napad na narod i građane.

- Pre nekoliko dana Tadić je sedeo na stepeništu u društvu Obradovića, koji danas nasrće na poslanike i demonstrira fašisoidno ponašanje. Sedeo je Tadić tu, pokazivao akciono jedinstvo, a sada se postavlja pitanje kako će Tadić reagovati i da li će shvatiti da ne treba da bude za ovako brutalno, fizičko nasilje - kaže Krstić.

Predsednik Centra za globalizaciju Dejan Miletić kaže da je tužno to što se dogodilo ispred Skupštine Srbije danas.

-Žao mi je jer je to ruglo koje će iskoristi „nerpijatelji“ Srbije da kompromituju demokratiju u Srbiji. To me boli kao običnog čoveka. Kome to može da koristi – naveo je Miletić.

On kaže da bi voleo da se oglase zaštitnici evropske demokratije i osude ovakvo ponašanje.Miletić kaže da je ovde tendenija Boška Obradovića da postane žrtva, te da je i država u nezgodnoj situaciji.

- Ovo je za hapšenje, ne radi se o Obradoviću, nego o bilo kome – rekao je Miletić.