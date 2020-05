SNS NOVI SAD OSUDIO PONAŠANJE BOŠKA OBRADOVIĆA: Srbija nije, niti će biti fašistička

Gradski odbor Srpske napredne stranke u Novom Sadu najoštrije je osudio incident koji se danas dogodio ispred Skupštine Srbije u režiji Boška Obradovića, Saveza za Srbiju i njihovih kompanjona.

Oni su za napad na ministra zdravlja Zlatibora Lončara i nekoliko narodnih poslanika, među kojima najviše Marijana Rističevića, rekli da najbolje oslikava tri usko povezana načina političkog delovanja jednog dela opozicije.

-To su nasilje, primitivizam i fašizam. Sve to desilo se samo dan pre obeležavanja 75.-e godišnjice pobede nad fašizmom. Baš simbolično. To je samo dokaz da fašizam, na žalost, nije do kraja pobeđen, a Srpska napredna stranka obećava građanima da će na predstojećim izborima dati sve od sebe da Obradović i njemu slični zauvek odu u istoriju i to onaj najcrnji deo – navodi se u saopštenju.

Kako ističu, današnji napad predstavalja dokaz da se SNS u Srbiji bori zap rave vredosti.

-Niko od napadnutih funkcionera Srpske napredne stranke nije ovom prilikom pratio patetične scene sa suzama pred kamerama, već su stojički podneli napade bahatih primitivaca. Srpskoj naprednoj stranci i našim članovima današnji incident predstavlja dokaz da se borimo za prave vrednosti, a građanima najbolji pokazatelj ko je ko u Srbiji – navode u saopštenju.