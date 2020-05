VUČIĆ O POLITIČKOJ SITUACIJI U SRBIJI: Poštujemo svačije pravo na drugačije mišljenje, ali batinanje nije politika!

Batinjanje i nasilje nisu naša politika i ne želimo da takvu poruku šaljemo u svet. Svako ima pravo da iskaže mišljenje, ali granice postoje, rekao je danas predsednik Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da svako ima pravo da javno iskaže svoje mišljenje, ali je naglasio da osuđuje svaki vid nasilja i da u svemu prostoji granica.

-Danas je dan za sve ono najgore u našem društvu. Mi ih ne diramo i dopuštamo da svi koriste svoje pravo. Nisu prijavili skupove, krše sve što lekari kažu, ali mi poštujemo svačije pravo na drugačije mišljenje. Želimo da im dozvolimo pravo na slobodno okupljanje – rekao je predsednik Vučić.

Kaže da je danas ispred Skupštine bilo 26 lica skolna nasilju, od kojih je 12 privedeno.

-Oni su skloni nasilju. Samo jedno lice je na 13 godina osuđeno zbog trgovine drogom, to lice je bilo najagresivnije, zatim jedno lice na tri godine zbog razbojništva, jedno zbog nasilničkog ponašanja, jedno zbog nasilne vožnje. Cilj države je da pokažemo da nećemo da se uplašimo onih koji fašističkim metodima želi da uplaši državu. Umećemo da sačuvamo naše demokratske vrednosti – rekao je predsednik Vučić, ističući da je interes države da radi na tome da bude jedna od vodećih u region.

- Ne želim ni da izgovaram imena onih o kojima mislim loše. Batinanje i nasilje nisu politika, kao što je rekla Gordana Čomić. Svi će oni izaći na izbore, u nekoj varijanti, možda na lokalne, možda i na parlamentarne. Nikada njima nisu bili važni uslovi. Širili su neistine i sramotili nas pred svetom - kaže Vučić.

Predsednik Srbije istakao je ekonomiju kao najvažnije pitanje naše zemlje.

- Ljude zanima šta će da rade, da zarađuju, šta će da jedu, gde će da letuju, imaju li perspektivu ovde - rekao je Vučić.

Upitan da li će Savez za Srbiju da izađe na izbore, on je rekao:

- Da li u ovoj ili onoj formi, svi će da izađu. Nemam nove informacije, ako to pitate, ali ih slušam šta govore - rekao je Vučić i dodaje da će da izađu na izbore, na primer, na Starom gradu, Vračaru u Šapcu i drugim mestima gde misle da mogu da pobede, tako da ispada da tu postoje uslovi za izbore, a na drugim mestima ne.

Kako je rekao, njegovi politički protivnici su se nadali da će korona još značajnije da "uruši Vučića", a u stvari se samo radi o tome da nemaju podršku naroda.

- Uvek su čekali bilo koji trenutak misleći da će dobiti podršku naroda - naglasio je Vučić. Nije, kaže reč, o uslovima za izbore, već o odsustvu podrške građana, ali sve su to, kaže, političke kalkulacije, a za nas je važno da možemo na najbolji nacicn da se posvetimo budućnosti i podizanju ekonomije.

"Nadam se da će biti nekog u Prištini za razgovore"

Vučić je odbacio je danas "zavereničke teorije" o nekakvom dogovoru s Hašimom Tačijem o Kosovu i izrazio nadu u mogućnost nastavka razgovora i da će u Prištini biti nekog s kim ćemo moći da razgovaramo.

- Ja sa Tačijem nisam imao ozbiljan razgovor ne pamtim od kad. To su zavereničke, besmislene teorije - rekao je Vučić. - Nije to Kurti rekao zbog mene, već zbog Tačija - rekao je on.

Vučić je kazao da se nada da će postojati neko u Prištini s kim ćemo moći da razgovaramo, dodajući da se oni tuku između sebe I da su u stanju da jedni druge optužuju za sve. Čim bi imao bilo šta da kaže, odmah bi to, ističe, rekao građanima Srbije, bez obzira na okolnosti I što je to teško.

- Rekao bih to građanima u nadi da nešto imamo za budućnost, ali nemamo ništa, nemamo ni razgovore - dodao je on.