RAJIĆ ZA PINK: Jučerašnja demonstracija nasilja imala je prizvuk ideologija zla - FAŠIZMA I NACIZMA!

Dešavanje pred Skupštinom bio je atak na srpsku demokratiju, ocenjuje Rajić.

Govoreći o jučerašnjem incidentu ispred Skupštine Srbije i napadu na poslanike, Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost kaže da je nasilje neprihvatljivo u svakom civilizovanom društvu, a da je jučerašnja demonstracija nasilja imala prizvuk ideologija zla: fašizma i nacizma.

- Ovo je bio atak na srpsku demokratiju od strane sledbenika ideologije zla. Obradović ne može poštovati demokratiju i principe građanskog društva, jer smatra da treba prekinuti tekovine francuske revolucije, podele vlasti demokratije, parlamentarne demokratije, sekularizacije, građanskog društva i da treba ići u pravcu apsolutizma, za šta se zalagao i Dimitrije Ljotić – kaže Rajić za Pink.

Ističe da je užasno što na političkoj sceni danas postoje ljudi koji podržavaju ovakve ideologije, budući da u Srbiji one nikada nisu bile dominantne.

- Ljotić je na izborima osvajao po jedan odsto glasova i upravo je Ljotić, kao i Obradović, smatrao da treba ukinuti izbore, te uvesti staleški sistem gde će esnafi davati svoje predstavnike, a on će biti vođa naroda, bogom dan. To je taj princip gde se misli da se vlast ne osvaja na izborima, već da je bogom dana. Smatra da ima mesijansku ulogu, te da on treba da vodi narod – kaže Rajić za „Novo jutro“.

Ocenjuje da je, osim ideološkog karaktera incidenta, ova ideja bila osmišljena u Savezu za Srbiju.

- Đilas je lukav i uvek žrtvuje Obradovića. On je udarna pesnica SzS-a, ali nije samo Obradović, već recimo i Marinika Tepić. Đilas tako igra igru: ima svoje zaposlene koje, kada se istroše, zameni novima – ocenjuje Rajić.