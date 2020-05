Kako kaže napadnuti poslanik, zaprećena kazna za ovo delo je zatvorska - od šest meseci do pet godina.

Lider Dveri Boško Obradović ponovo je juče izazvao incident ispred Skupštine Srbije. Naime, on i grupa njegovih kolega fizički su nasrnuli na poslanika vladajuće koalicije Marijana Rističevića, brutalno ga pretukli i naneli mu povrede.

- Primetio sam grupu ljudi ispred Skupštine i pretpostavio sam da će mi samo zviždati kao i ostalima. Međutim, očigledno da je Boško Obradović, ili onaj ko stoji iza njega, od ranije dogovorio da me pretuku - kaže poslanik SNS Marjan Rističević za Pink. Kaže da je pokušao da ne prođe kroz gomilu, a da su na njega nasrnuli na polovini stepeništa, što se i ne vidi dobro na snimku. Više njih počelo je da ga udara u glavu u kratkim serijama, udarali su ga rukama, nogama, da su imali izbezumljena lica, a da ga je kolega Atlagić, zajedno sa skupštinskim obezbeđenjem, spasio.

- Nisu svi mogli da stignu na red da me udare... Kada su me izvukli iz gomile, ustanovio sam da mi je sako bio pocepan u froncle, a onda za mnom ide novinarka N1 i nešto me snima mobilnim telefonom... Ovo je krivično delo nasilničko ponašanje u grupi, imam i lekarski izveštaj, a zaprećena je kazna od šest meseci do pet godina zatvora – kaže Rističević.

Podseća da Boško Obradović 18 meseci prima platu, a ne radi, te da mu država plaća stan 34.000 dinara mesečno, a njegova politička stranka dobija oko tri miliona dinara mesečno.

- Čovek koji ne radi došao je da spreči one koji bi da rade, pa je i to krivično delo. Setimo se da je Obradović već zavrtao ruke ženamau RIK, pretio direktoru Statističkog zavoda, upadao u policijsku stanicu u Lučanima, u kabinet predsednice Skupštine, upadao je u opštinu Pećinci, u zgradu Javnog servisa... Ne znam koliko će još dela počiniti! – kaže Rističević. Ističe da za ovaj napad „nije kriv čopor, već vođa“, a da je licemerno i da ga je pogodilo to što su rekli da će mu kupiti sako.

Šta piše u lekarskom izveštaju? Poslanik Rističević pokazao je lekarski izveštaj sačinjen juče u ambulanti Narodne Skupštine, a u njemu stoji sledeće: "Prilikom ulaska u Dom narodne Skupštine napadnut od strane većeg broja lica, koja su mu nanela udarce u predelu glave i leđa. Uočena je povreda leve ušne školjke. U predelu iza školjke konstatovana je rasekotina veličine 2cm, koja je krvarila. U predelu potiljka konstatovan manji hematom, uz diskretni hematom u predelu krsno-slabinskog dela kičme. Potvrda se izdaje na lični zahtev, radi konstatovanja povreda."

- Nisam hteo da plačem kao Đilas i nije prvi put da me ova opcija fizički ugrozi, to se desilo i 2008. godine kada sam podržao Tomislava Nikolića kao kandidata. Najlicemernije je to što oni plaču jer im neko viče „lopove“, a meni govore da će mi kupiti sako! Kad je tuča, bogat čuva telo, a siromah kaput. Ja nisam sačuvao ni jedno ni drugo, ali jesam nešto treće: obraz i čast – kaže Rističević.

Važno je, kaže, ne nasedati na provokacije, jer „u tom slučaju gubimo mi“. Kaže da su ga tukli kriminalci, iznajmljeni da bi vršili nasilje, a sve kako bi se Srbija prikazala kao država u kojoj vlada diktatura. Ocenjuje i da iza Obradovića sigurno stoji neko drugi.

Poslanik SNS Marko Atlagić koji je pomogao poslaniku Rističeviću, kaže da ima dugogodišnje parlamentarno iskustvo, ali da ovakve napade nije video nikada, čak ni u hrvatskom Saboru 1990. godine kada je situacija bila napeta.

- Rističević je hrabar čovek, ali je juče valjda bio toliko uplašen da je bio beo kao papir! Uvrede su bile strašne, mogao sam da očekujem nasilje, ali ovako nešto nisam očekivao. Obradović je samo u ovom mandatu imao oko 40 ispada! – kaže Atlagić i priča kako se sve dogodilo:

- Bio sam u zgradi Skupštine, čuli smo pištaljke pa smo izašli i video sam Rističevića uz stub. Šamarali su ga, najpre Boško, a potom su ga udarali rukama, nogama, oborili ga, a ja sam skočio između, potom sam ga zagrlio i odvukao na stranu – kaže Atlagić. Ocenjuje da su kamere snimile samo kraj napada.