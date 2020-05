Zastrašujuće je da se neko usuđuje da nakon što juče pretuče čoveka, danas nastavlja kampanju protiv njega, želeći da se pored toga što je dobio batine, predstavio i kao zlikovac, izjavio je za televiziju Pink ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

On je istakao da ga laž Marinike Tepić nije iznenadila jer se ne dešava prvi put da laže.

"Iznenadio me je deo medija koji je preneo tu priču, a mogli su lepo da vide da to nije tačno. Tamo je bilo puno ljudi, obezbeđenje i novinari. Morao je neko da vidi da je postojao nož. Ne, neko se setio da nijie dovoljno što su ga pretukli, već su se setili da dodaju da je imao i nož. Ovo je čist fašizam nad kojim misle da opravdaju nasilje nad jednim čovekom”, rekao je Stefanović.

Ističe da nasilje ni sa čim ne može da se opere.

“Policija i tužilaštvo mogu da postupaju i da napišu prekršajnu prijavu, i to delo će ići po redovnom postupku, u zavisnosti od prijave. To će zavisiti od drugih državanih organa, mada mi se čini da nekada sporo reaguju. Ne želim da se mešam u tuđi posao, niti da im je lako, ali mi se nekako čini da se u nekim slučajevima brže, a u nekim slučajevima sporije dolazi do takvih odluka”, rekao je Stefanović.

On je istakao da sve što misle da je po zakonu, treba i da rade.

“Svako ima svoj pogled nije lako ni onima koji su bili ispred Skupštine, ti policajci koji tamo rade tamo su i po 10, 15 godina Ii verovatno nisu mogli ni da očekuju da će jedan narodni poslanik da pretuče drugog. Oni su ih zaštitili, ali ovo je do sada nije bilo zabeleženo. Policija je svoj posao uradila, sada su na potezu sudovi”, rekao je Stefanović.

On je istakao da je posle incidenta ispred Skupštine juče privedeno 15 osoba, koje će odgovarati pred prekršajnim sudom, kao i da će država odgovoriti na nasilje.

Kako kaže, građani treba da znaju da je zdravlje najvažanije, i da treba da razmišljamo kako ćemo da napredujemo.

“Treba i dalje da se pridržavamo preporukama lekara jer rizikujemo da se vratimo u zarazu. Molim građane da se štite i da ne idu u velike skupove. Budite strpljivi neće ovo trajati do veka”, rekao je Stefanović.