Vučević: Investicije se nastavljaju, cilj je da prosečne plate budu 900 evra

Novi Sad u ovom trenutku nije odustao ni od jedne velike investicije i one su sve u realizaciji, Grad mora da pomogne privredu Novog Sada upravo kroz pokretanje tih velikih, javnih investicija, izjavio je u intervjuu za „Dnevnik” gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, koji je i potpredsednik Srpske napredne stranke. U intervjuu Vučević se osvrnuo I na akcije Saveza za Srbiju, prestojeći izbornu kampanju I otkrio u čemu će se kampanja naprednjaka razlikovati u odnosu na prethodne zbog pandemije korona virusa.

Kako je naveo, dobra vest za Novi Sad je da nije došlo do značajnijeg pada u izdavanju građevinskih dozvola, i veruje da ćemo zadržati takav trend jer je to veoma bitno za stabilnost budžeta grada.

- Pokrenuli smo kapacitete JKP „Vodovod i kanalizacija” za proizvodnju natrijum-hipohlorita, koji je korišćen za dezinfekciju bolnica širom zemlje, organizovali smo stalnu dezinfekciju javnih površina, stambenih blokova i drugih objekata. Obezbedili smo dezobarijere, funkcionalan prevoz uz poštovanje svih preporuka epidemiologa, kao i bezbedne pijace, parkove .. U ponedeljak počinju da rade vrtići. To je novi izazov. Objekti su dezinfikovani, ispoštovani su svi protokoli u cilju zaštite dece i vaspitačica. Dakle, postepeno otvaramo grad, uz stalno praćenje epidemiološke situacije, i sada je odgovornost na svima nama. Ali ja verujem u Novosađane jer su i u najtežim danima pokazali koliko su odgovorni i solidarni. I svi moramo biti ponosni na to kako je naš Novi Sad funkcionisao u uslovima vanrednog stanja.

Na pitanje da li će Grad zbog pandemije privremeno obustaviti realizaciju velikih projekata, a na kostataciju da je Novi Sad veliko gradilište I da svaki četvri kvadart upravo izgrađen u vojvođanskoj prestonici odgovara:

- Nesporno je da je građevinarstvo jedna od najsnažnijih ekonomskih grana svakog društva, pa tako i našeg, i pokretač čitavog niza drugih grana privrede. Razumem građane ako ih nervira neko gradilište na putu do posla ili škole, ali treba da znaju da nema razvoja bez gradilišta. Samo grad koji ima mnogo kranova i gradilišta ima izvesniju i sigurniju budućnost. Dobra vest za Novi Sad je da nije došlo do značajnijeg pada u izdavanju građevinskih dozvola, i verujem da ćemo zadržati takav trend jer je to veoma bitno za stabilnost buyeta grada. U ovom trenutku nismo odustali ni od jedne velike investicije. I one su sve u realizaciji. Grad mora da pomogne privredu Novog Sada upravo kroz pokretanje tih velikih, javnih invesiticija.

Nema potrebe za rebalansom



Vučević ističe da još uvek ne očekuje rebalans budžeta jer u ovom trenutku za tim nema potrebe.

- Izdržali smo period za nama bez ugrožavanja ijedne vitalne funkcije Grada Novog Sada, i bez zaustavljanja najvećih kapitalnih investicija. U zavisnosti od daljeg stanja u budžetu, donećemo odluku o rebalansu, vodeći računa o ekonomskoj stabilnosti i poštujući finansijsku disciplinu. Kao i prethodnih osam godina, i dalje ćemo biti dobri čuvari naše novosadske kase

SZS treba da bude sramota što praveći circus obesmislili aplauze herojima

Gradonačelnik Novog Sada je osvrćući ne za proteste, lupanje u šerpe, ali I protesnu vožnju biciklima pokrajnskim poslanicima I odbornicima vožnom biciklima rekao da mogu biti nezadovoljni i isfrustrirani jedino sopstvenim životima i neuspesima.

- Ali to je njihov problem. Više oni lupaju gluposti, nego što te šerpe ikoga dotiču. Pogledajte samo kako međusobno komuniciraju, kakve bljuvotine jedni o drugima izgovaraju, optužuju se da su „plaćenici”, fingiraju neke napade, pa hrabri Đilas lije krokodilske suze pred kamerama… Treba da ih je sramota što su, praveći takav cirkus, obesmislili aplauze herojima našeg vremena – lekarima i medicinskim radnicima. Zapravo, njihov plan je bio da im ukradu aplauze. Pa koliko morate da budete bolesni da tako nešto smislite?! Ili bolesno željni vlasti? Dragi bojkotaši, nema tog nasilja koje će pobediti Srbiju! –kategoričan je Vučević

Na pitanje da je bivši zaštitnik građana Saša Janković izjavio da se u „Srbiji već dugo veliki broj ljudi suočava s progonom kada nisu istomišljenici stranke na vlasti” i da je „najviše na tapetu Dragan Đilas”. Kaže da upravo on sam sebe demantuje:

- Ne vidim da Jankoviću bilo šta fali, niti da je „progonjen”, niti da mu neko brani da javno izlaže svoje stavove, iako nemaju blage veze s istinom. U Srbiji svako može da piše i govori šta mu padne na pamet, nebitan je stepen laži i uvreda. I morate jako da se pravite blesavi ako tvrdite suprotno. Recite mi koliko njih zna kako se zovu Đilasova deca, ili žene, ili drugi članovi najuže porodice? A svi znaju i decu i brata predsednika Vučića, zato što su stalno izloženi javnom linču, zato što tajkunski mediji stalno pišu o njima, zato što su meta brutalnih laži i napada upravo onih koji sežale da su, navodno, ugroženi, i kukaju da u Srbiji vladaju cenzura i diktatura. Zaista se nadam da će autori i nalogodavci takvih tekstova konačno biti „na tapetu”, ali državnih organa.

Da li imate saznanja o tome da je neko od najvećih i najbogatijih kritizera mera države poklonio nekoj bolnici respirator ili građanima zaštitnu opremu?

U toku one hajke zbog nabavke respiratora i zaštitne opreme, koju su pokrenuli dežurni pljuvači i tajkunski mediji, ja sam u jednom intervjuu pozvao novinare da istraže koliko su čega kupili Đilas i Šolak, i ta ekipa, kad su već milioneri. Ekspresno su me napali s N-1 jer je Šolakova firma, navodno, donirala opremu. Đilas se nije javljao. Niti ijedan drugi tajkun. Pitajte ih zašto ćute.

Kako kao blizak stranački saradnik predsednika Aleksandra Vučića doživljavate veoma grube napade na njega i njegovu decu iz opozicionih redova?

Strašno je što to predugo traje, što je svaki napad sve gori, i što ti koji potpisuju takve bljuvotine ne trpe nikakve sankcije. Poslednje je bilo da predsednikovog sina svesno i s namerom uvlače u „rat mafijaških klanova”, i još se time naslađuju i sebi aplaudiraju kakvu su gadost smislili. Tu je nemoguće isključiti emocije. I ja se predsedniku Vučiću iskreno divim na čvrstini i hrabrosti, i na snazi da ne ustukne ni milimetar, i kada su mu deca i brat najbrutalnije napadani. A koliko je teško porodici, pokušajte da zamislite

Kampanja neće biti kao prethodne zdravlje građana najbitnije. Fokus kampanje ekonomsko I demografsko jačanje Srbije

Kako će se organizovati izborna kampanja u gradu u uslovima kada opasnost od virusa još nije u potpunosti prošla i određene mere, poput zabrane okupljanja i socijalnog distanciranja, i dalje su na snazi?

Za nas ova kampanja neće biti kao sve prethodne jer će operativno i tehničko sprovođenje stranačkih aktivnosti zavisiti od preporuka lekara i epidemiološke situacije. Zdravlje građana je najbitnije. Neće biti lako, biće drugačije, ali građani će čuti naše ideje i planove.

Šta će biti u fokusu Srpske napredne stranke?

Uvek je u fokusu budućnost Srbije, njeno ekonomsko i demografsko jačanje. Dali smo šansu mladim, obrazovnim, vrednim ljudima, koji žele da rade za svoju zemlju i pomognu da brže napreduje. Nisu oni samo nova imena na listama. Oni su deo našeg tima.

Zahtevna i teška izborna kampanja, jer želimo da pobedim

Kakvu izbornu kampanju očekujete?

Za Srpsku naprednu stranku kampanja će biti složena, teška i veoma zahtevna. Jer želimo da pobedimo. Jer želimo da se naš program čuje, da se građani upoznaju s njim. Kampanja je laka samo za one koji ne žele da pobede na izborima, a za one koji žele, kampanja je uvek veoma zahtevna. Trudićemo se da iznesemo sve pozitivne rezultate koje smo ostvarili u prethodnom periodu, ali pre svega ćemo se fokusirati na plan daljeg razvoja Srbije, Vojvodine i svih naših gradova i opština. Građane Srbije pre svega interesuje njihova budućnost i Srpska napredna stranka će predstaviti svoj program daljeg razvoja Srbije, nastavak ekonomskog jačanja naše zemlje, nastavak velikih infrastrukturnih projekata, još većih ulaganja u zdravstveni sistem, obrazovni sistem, jačanje naše vojske i policije. Naš cilj je da za pet godina dođemo do prosečne plate od 900 evra i prosečne penzije između 430 i 440.

Da li ćete uzeti 100 evra koji država daje svim punoletnim građanima i na šta ćete ih potrošiti?

Nije u tome poenta. Mi smo tu da građanima Srbije obezbedimo taj novac, da „zaradimo” za sve njih, da odgovorno trošimo budžet, da štedimo… I ova pomoć države ide svim našim divnim penzionerima i ostalim građanima.