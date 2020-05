VUČIĆ: Znamo ko je većina u Srbiji, ali dajte da to pokažemo na izborima, a ne u trenutku kada još nismo završili sa epidemijom!

View this post on Instagram

"Izbori 21. juna su prilika, za sve ljude da izraze svoju volju, ali i za sve političke partije da pokažu ozbiljnost, odgovornost i koliko im je stalo do Srbije. Kao predsednik Republike Srbije želim im dobru sreću i uspeh na izborima. Za nas je od izuzetnog značaja da se poštuje demokratsko-pravni poredak naše zemlje." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti.