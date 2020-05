Poslanik Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović, koji štrajkuje glađu od nedelje nakon što je Boško Obradović prebio poslanika Marjana Rističevića, i dalje se nalazi u Narodnoj skupštini Republike Srbije, gde ove noći nije zatekao lidera Dveri koji navodno štrajkuje.

Kako Martinović kaže, Obradović je i ove noći, kao i prethodne, oko ponoći otišao kući, odakle će se sutra ujutro vratiti u Skupštinu i nastaviti svoj lažni "štrajk glađu".

- Kao što vidite, Boška Obradovića nema. On je večeras, kao i sinoć, negde oko ponoći otišao da jede, posle toga da spava i on će se probuditi verovatno negde oko pola 7 i onda će za svoje medije da kaže da je štrajkovao glađu zato što se bori protiv okrutnog režima Aleksandra Vučića - izjavio je Martinović za Pink.rs, a potom dodao da nastavlja sa štrajkom glađu, s obzirom na to da mu je na prvom mestu interes građana Srbije i to da, kako je naveo, pred zakonom svi budu jednaki.

Ja ovde ostajem do daljnjeg, zato što sam odlučan da se izborim za ono što mislim da je interes svih građana Srbije, a to je da svi građani pred zakonom budu jednaki, da budu jednaki i kada je u pitanju rad tužilaštva i da se nikada više ne ponovi ona scena od pre nekoliko dana kada je Boško Obradović, zajedno sa petnaestak svojih huligana i batinaša, brutalno pretukao narodnog poslanika Marjana Rističevića. Jednostavno, u Srbiji ne smeju da postoje građani prvog i građani drugog reda. Svi građani moraju biti jednaki pred Ustavom i zakonom i svi moraju da budu jednaki kada je u pitanju pravosuđe - ne sme da bude povlašćenih, onih koje smete da bijete i ne smete da bijete. Niko u Srbiji ne sme da bude žrtva političkog nasilja samo zato što ne misle onako kao što misle Dragan Đilas i Boško Obradović - zaključio je Martinović.

Božić prekinula štrajk Podsećanja radi, narodna poslanica SNS Sandra Božić odlučila je protekle večeri da ispoštuje molbu predsednika stranke Aleksandra Vučića i prekine štrajk glađu koji je započela u nedelju sa svojim stranačkim kolegom Aleksandrom Martinovićem, koji i dalje štrajkuje. Božić je ponovo apelovala na tužilaštvo da reaguje u slučaju napada koji je okarakterisala kao pokušaj ubistva poslanika Marijana Rističevića po naredbi Dragana Đilasa. "Ispoštovaću molbu svog strančkog šefa i prekinuću štrajk glađu, iskreno solidarisaću se sa kolegom Martinovićem, potrudiću se da učestvujem što više u njegovoj borbi koliko god ona trajala, a napominjem da nam je zaista bitno da institucije u ovoj državi reaguju i rade onako kako bi to trebalo da rade po Ustavu i zakonima" - izjavila je ona juče za Pink.

Autor: D.T.