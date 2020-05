"ON JE SVOJE ISPUCAO!" Potpredsednik Skupštine o Bošku Obradoviću: Od fašiste Ljotićevca do čoveka koji navodnim štrajkom glađu pokušava da ostvari političke ciljeve

"Lider "Dveri" luta od fašiste Ljotićevca koji upada u Javni servis, ruši televizije i napada novinare, do čoveka koji gandijevskim štrajkom glađu pokušava da ostvari neke političke ciljeve. Video je da drugi metod nema i da mu je sve što je pre pokušavao palo u vodu", kaže Marinković za Pink.

Vladimir Marinković, potpredsednik Skupštine Srbije, podržao je inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da poslanici Srpske napredne stranke prekinu štrajk glađu.

- Sandra Božić je to sinoć i uradila, dok Aleksandar Martinović još štrajkuje, i ja ću ga nešto kasnije obići. Martinović je stabilan i odgovoran čovek, koji već četiri godine vodi poslaničku grupu SNS. On nije čovek koji pravi performanse, već čovek koji se bori za interese građana. Voleo bih da posluša predsednika, ali je on asketa koji je rešen da istraje i da ne dozvoli da, kao šef najveće poslaničke grupe u Skupštini, na pragu najvišeg zakonodavnog tela grupa ljudi, kriminalaca, pokuša da linčuje narodnog poslanika Marijana Rističevića – kaže Marinković.

Podseća da je lider „Dveri“ Boško Obradović štrajkovao glađu samo tokom dana, a da je uveče ulazio u svoje prostorije, gde je jeo i spavao.

- Ako primenjujete najekstremniji vid protesta, onda u tome treba da istrajete, kao što su to učinili Aleksandar Martinović i Sadnra Božić – kaže Marinković. Govoreći o štrajku poslanika Miladina Ševalića, Marinković kaže da je on bio izmanipulisan lažnim izjavama predsednika Srbije.

Podseća da je Srbija dovedena u stanje u kojem jeste, zahvaljujući prethodnim vlastima i Vuku Jeremiću. Oni koji lažu i izmišljaju, kako kaže, šalju lošu sliku u svet i otežavaju borbu predsednika za Srbiju i Kosovo, a čiji rezultati su i te kako vidljivi.

- Vučić je uspeo da svojim radom i posvećenošću ubedi deo kongresmena i senatora da rešenja kosovskog pitanja nema i da se Srbija i njeni argumenti moraju poštovati. Tramp i njegova administracija prepoznali su Vučića kao čoveka koji želi da razvija region, koji je sposoban da obezbedi stabilnost i koji zna koliko je značajan za region slobodan protok roba, ljudi i kapitala. Videli su da je osnažio Srbiju, da je odličan lider i ovo je problem albanskih lobista koji su uspevali, zahvaljujući neaktivnosti Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i ostalih, da izdejstvuju nezavisnosti Kosova – kaže Marinković.

Podseća da je 18 država "otpriznalo" nezavisnost Kosova, zahvaljujući politici predsednika Vučića, čime je pokazano da borba može da donese rezultate.

Štrajk glađe se primenjuje onda kada nijedna institucija ne omogućuje dolazak do prava, objašnjava Vasilije Papović, odgovorni urednik dnevnog lista Alo. Smatra da tužilaštvo u Srbiji ne radi svoj posao, čemu su dokaz brojni slučajevi od prethodnih godina.

- Zašto je to tako, ne znam i teško je komentarisati jer svaki komentar može biti protumačen kao vršenje pritiska. Tema je pipljiva, ali je jasno da tužilaštvo svoj posao ne radi. Pre neki dan smo videli da pevač sa nanogicom sedi u kafiću – kakva se poruka šalje na ovaj način? – zapitao je Papović u „Novom jutru“.

- Boško Obradović je politički potpuno izgubljen, svoj mandat je potrošio zaludno, napadajući novinare, poslanike i upadajući testerama u Javni servis, a sada neko treba da se sažali dok ga gleda kako sedi na stepeništu Skupštine. Kasno je, on je svoje ispucao – ocenjuje Papović.