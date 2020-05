Ne može se zaobići Savet bezbednosti: Bez ruskog "da" nema ni rešenja za KiM

Bez obzira na to hoće li se u nastavku dijaloga Beograda i Prištine, ili u samom njegovom finišu, Rusija uključiti kao direktan posrednik, ona svakako ostaje nezaobilazan faktor koji mora da aminuje dogovor dveju strane, ukoliko se on ikada postigne.

Ovako se može tumačiti poruka koju je proteklog vikenda poslao ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko. On je za "Politiku" rekao da "definitivno rešenje kosovskog pitanja treba da bude utvrđeno u Savetu bezbednosti donošenjem nove rezolucije koja bi zamenila važeću Rezoluciju 1244".

Za "jurišnike" u ovom poslu - izaslanika američkog predsednika za dijalog, Ričarda Grenela i Miroslava Lajčaka ispred EU, to treba da bude znak: šta god budu postigli tokom pregovora, to će morati do neke mere da se "svidi", ili makar da ne smeta Moskvi koja ima pravo veta u SB UN, jer se bez njenog glasa neće otvoriti put ka izmeni Rezolucije 1244. Osim toga, i dokument-naslednik ove rezolucije imaće Rusiju kao svog garanta.

Naš nekadašnji šef misije pri Savetu Evrope Zoran Milivojević kaže, za "Novosti", da Moskva poručuje Zapadu da se kosovsko pitanje ne može rešiti bez rezolucije 1244 kao polazne osnove i bez Saveta bezbednosti:

- Bez obzira na to što su tu i Grenel, Lajčak i Borelj, pa čak i Merkelova, jasna je ruska poruka da je ovo pitanje za SB UN, iz čega proističe da Rusija ne može da se isključi iz ove priče, kao ni interes Beograda, jer ambasador Bocan-Harčenko kaže da "rešenje treba da bude prihvatljivo za Srbiju".

Prema mišljenju bivšeg ambasadora pri UN Vladislava Jovanovića, nije isključeno da se i Rusiji žuri da se pitanje Kosova zatvori jer bi ona tako imala jedan problem manje u odnosima za Zapadom.

- Moskva otvoreno iskazuje spremnost da se uključi u dijalog Beograda i Prištine, ali to ne može da učini bez formalnog poziva srpske strane. Ona i dalje potvrđuje podršku Srbiji, ali najava zamene rezolucije 1244 nekom novom, modifikovanom, dopušta mogućnost da se ide u susret iščekivanja Zapada da Beograd napravi ustupke. Rezolucija 1244 štiti naš suverenitet nad celim Kosmetom, a teško je zamisliti da bi se nekim novim dokumentom SB Kosovo vratilo Srbiji - ukazuje Jovanović.

Kada će se dijalog Beogarad i Prištine nastaviti u punom smislu te reči, teško je predvideti. Prva prepreka su takse koje je Priština uvela na srpsku robu, a zatim ih uslovno ukinula zavodeći umesto njih mere reciprociteta. Dok su one na snazi, a biće dok se ne oformi nova vlada u Prištini, srpska strana ne pristaje na nastavak dijaloga.

Takođe, politička trvenja između prištinskog premijera u tehničkom mandatu Aljbina Kurtija i predsednika privremenih institucija Hašima Tačija ne garantuju da će bilo šta što bi jedan od njih dvojice dogovorio sa međunarodnim posrednicima značilo da je to stav kosovske strane. Ograničavajući momenat biće i izborna kampanja za novu skupštinu i vladu u Beogradu, s obzirom na to da se u dosadašnjoj praksi dijalog stavljao "na led" tokom izbornih procesa.

LAJČAK: NEGATIVNE REAKCIJE

Videli smo vrlo snažnu negativnu reakciju na ideju o zameni teritorija - na Kosovu, u drugim zemljama regiona, kao i u zemljama EU i to me dovodi do zaključka da to nije na dnevnom redu, niti bi trebalo da bude. Potreban nam je dogovor koji smiruje situaciju, a reakcije na ideju razmene teritorija pokazale su vrlo jasno da bi to donelo upravo suprotno - izjavio je Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik EU za dijalog između Beograda i Prištine za austrijsku agenciju APA.

On ja naveo i da u dijalogu EU mora ići "ruku pod ruku" sa SAD.