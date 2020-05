SKANDAL NA STAROM GRADU U BEOGRADU! SRUŠEN ZID MUZEJA JOVANA CVIJIĆA: Marko Bastać dao dozvolu za gradnju

Memorijalni muzej Jovana Cvijića na opštini Stari grad ugrožen je nezakonitom gradnjom investitora sa susedne parcele, koji je bespravno porušio zajedničke zidove i oštetio pomoćne objekte rodne kuće naučnika, piše danas Kurir.

Prema pisanju tog lista, umesto da investitor obnovi objekat pored kuće čuvenog naučnika, koja je pod zaštitom države, porušio je zajednički zid s muzejom i oštetio pomoćni objekat legata, a dozvolu za gradnju mu je dala opština Stari grad.

Investitor “Kopitareva bašta d. o. o“ trebalo je da obnovi fasadu i sanira krov na objektu u Ulici Jelene Ćetković 3, ali je on bespravno nadogradio jednospratnicu, porušio zajednički zid s muzejom, a pomoćni objekat Cvijićevog legata teško oštetio.

To se desilo tokom vanrednog stanja, iako je investitoru već bilo naređeno da zaustavi radove.

Po prijavi građana, inspektor je izašao na teren i ustanovio da je nastavljeno s radovima, pa je doneto rešenje o zatvaranju gradilišta, a u daljem toku postupka sledi rešenje o uklanjanju bespravno izvedenih radova i podnošenju krivične prijave, rekla je za Kurir sekretarka za inspekđske poslove Beograda Sonja Božović.

Predsednik opštine Stari grad, koja je izdala dozvolu za gradnju investitorima, Marko Bastać rekao je za taj list da „uvidom u dozvolu ne postoji saglasnost za rušenje”.

On je rekao da je odgovornost za radove van dozvole na građevinskoj inspekciji, tako da je “apsolutna odgovornost na gradonačelniku Zoranu Radojičiću i gradskim službama”, naveo je Bastać.

On nije konkretno odgovorio na pitanje lista “kako je moguće da zid bude srušen, a muzej oštećen u neposrednoj blizini zgrade opštine Stari grad, a da to ni on, niti bilo ko od službenika opštine nije primetio i nije reagovao”.