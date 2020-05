Vučić i Putin razgovarali telefonom, saznajemo: RUSKI PREDSEDNIK U OKTOBRU DOLAZI U SRBIJU!

View this post on Instagram

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Predsednik Vučić je predsedniku Putinu izrazio saosećanje zbog žrtava COVID-19 u Rusiji, kao i nadu da će se, uz odlučne mere, uspešno izboriti sa epidemijom korona virusa i što je pre moguće vratiti se u normalne životne i ekonomske tokove, kako bi se posvetili ispunjavanju planova za budućnost. Takođe je rekao da je Srbija spremna da, ukoliko je potrebno i u okviru svojih mogućnosti, pruži pomoć Rusiji u borbi protiv ove zarazne bolesti. Predsednik Vučić je u isto vreme zahvalio predsedniku Putinu što je iskazanom brigom za našu zemlju i slanjem medicinske pomoći potvrdio izvanredne strateške odnose Srbije i Rusije. „Srbija je privilegovana što ima iskrenog prijatelja kakav je Rusija, kao što sam i ja počastvovan našim ličnim odnosom međusobnog uvažavanja i poverenja“, rekao je predsednik Vučić predsedniku Putinu. On je obavestio sagovornika u Moskvi da je doneo odluku da, uz saglasnost ruske strane, odlikuje pripadnike tima Oružanih snaga Ruske Federacije, koji su sa velikom predanošću pomagali u sprečavanju širenja korona virusa i suzbijanju zarazne bolesti COVID-19 i pomogli da se za kratko vreme pod kontrolu stavi epidemija u najvećim žarištima. Predsednik Vučić je predsednika Putina obavestio o svim događajima u regionu – od situacije na Kosovu i Metohiji do progona sveštenstva Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Dvojica predsednika su razgovarali i o unutrašnjem oslikavanju Hrama Svetog Save u Beogradu i saglasili se da je neophodno uskoro nastaviti zajednički rad, kako bi ova pravoslavna svetinja bila, uz pomoć Rusije, završena kako je planirano. Predsednik Vučić i predsednik Putin su izrazili očekivanje da će okolnosti uskoro dozvoliti razmenu poseta na visokom nivou i nastavak ranije planiranih međudržavnih kontakata. Predsednik Vučić je iskazao zadovoljstvo što je Dan pobede, uprkos odlaganju tradicionalne parade na Crvenom trgu, dostojno obeležen i što srpski i ruski narod, u duhu svog slobodarstva, poštuju svoje heroje, ne dozvoljavajući falsifikovanje istorije.