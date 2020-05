Lutovac beži od svojih, Đilas preti demokratama! OBRAČUN U DEMOKRATSKOJ STRANCI

Šef DS neće doći na sednicu GO koju je deo članstva zakazao za nedelju. Za to vreme lider SZS pritiska ljude da povuku potpise za pomenutu sednicu, koja je uvod u smenu vrha DS.

Lider Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac pokušava na sve načine da se obračuna s demokratama koji ne podržavaju stranačku politiku pod njegovim vođstvom.

To je najbolje pokazao sastanak Kluba prijatelja demokratije, održan u sredu uveče, s kojeg je Lutovac, kako saznajemo, hteo da izbaci potpredsednicu DS Aleksandru Jerkov, šefa poslaničke grupe demokrata Gorana Ćirića i člana Glavnog odbora Slobodana Milosavljevića.

Propao plan

- Čim ih je ugledao, Lutovac je rekao da nisu pozvani i da treba da napuste sastanak. Ko zna kako bi se završilo da Vesna Pešić i Vida Ognjenović, članice ovog kluba, nisu ustale i pobunile se. Pešićeva je rekla da će i ona otići ako se ove demokrate izbace. Videvši da nema kud, Lutovac više nije insistirao da izađu - ispričao je izvor Kurira koji je bio na sastanku.

Prema njegovim rečima, Lutovac je nameravao da od uglednih ličnosti koje čine Klub prijatelja demokratije dobije podršku za svoju politiku bojkota izbora. Naš sagovornik kaže da mu je taj plan propao jer je na skupu bilo i onih koji su mu obarali tezu i kritikovali opoziciono delovanje DS.

Protivnici bojkota i uticaja Dragana Đilasa i njegovog Saveza za Srbiju na DS zakazali su sednicu Glavnog odbora stranke za nedelju, i to bi trebalo da bude uvod u smenu Lutovca i završetak stvaranja ujedinjenog DS.

Kočničari ujedinjenja

- Sednica je zakazana uz potpis više od trećine članova GO. Ekipa oko Lutovca je onda počela da vrši pritisak na ljude da povuku svoje potpise, čak je neke demokrate lično zvao Đilas i na neki način im pretio... U tome su učestvovali i još neki njemu odani ljudi. Đilas po svaku cenu želi da spreči ujedinjenje DS i dobro zna da će bez Lutovca na kormilu DS ta stvar biti završena do kraja meseca - otkriva izvor Kurira.

Lider DS je najavio da se neće pojaviti na pomenutoj sednici, jer je, kako tvrdi, nelegalna.

Scenario za novi pravac DS Jerkovljeva ili Šumarac preuzimaju kormilo stranke

Kako piše Kurir, plan za nedelju je da se izglasa nepoverenje Lutovcu i za vršioca dužnosti predsednika DS izabere neko od prisutnih potpredsednika.- To će verovatno biti Aleksandra Jerkov ili Dragoslav Šumarac... Po statutu, DS će do sledećih stranačkih izbora i ujedinjenja DS voditi v. d. predsednika. Teoretski je moguće da se proces ujedinjenja sa SDS Borisa Tadića završi do 31. maja, kada je Lutovac zakazao sednicu GO - kaže naš izvor.