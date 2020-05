ČOVIĆ ZA PINK: Svi NATO ratovi u poslednjih nekoliko decenija zasnovani su na spinovanju i lažnim informacijama

Koronavirus je pomogao da, kako ljudi navlače maske, neke drugoe, globalne, padaju sa lica, rekao je za NOVO JUTRO televizije Pink Nebojša Čović, bivši šef koordinacionog tela za KiM.

Komentarišući to što je na redovnoj sednici nemačke skupštine na kojoj se raspravljalo o produženju misije KFOR-a na Kosovu, Anton Hrizen izjavio je da je Kosovo pseudo država zasnovana na lažnim vestima koje tamo traju već 21 godinu i da tamo treba odmah zaustaviti misiju KFOR-a, Čović je rekao da ga nije iznenadilo to što je rečeno, jer zna istinu i kako se tamo montirala cela priča oko Kosova i Metohije.

“Svi NATO ratovi u poslednjih nekoliko decenija zasnovani su na spinovanju i lažnim informacijama. Iran, Irak, Sirija, sve su na taj način postavljene, i to je poslužilo da se mi kao narod ocrnimo u međunarodnim granicama”, rekao je Čović.

Kako kaže, Nemačka je dala do sada oko 480 miliona evra, plus ulaganja u vojnu delatnost u problem oko Kosova I Metohije.

“Problem su postavljali ovako. Ukoliko ne date deo svoje teritorije, dobićete sankcije. Prave kvazi države od bandita, kriminalaca. Potplatili su ključne ljude u Kongresima. Svi su oni plaćeni prljavim novcem, ali jednog dana ćemo doći do tih detalja i jednog dana će odgovarati”,rekao je Čović.

Kako kaže, pare daju kako bi zasnovali kriminalnu državu zasnovanu na otmicama ljudi i trgovini ljudskih organa.

“Specijalna misija UN je umešana u to, i sada smo opet došli do toga da ukoliko Srbija ne da deo svoje teritorije, onda nije na EU putu I nismo demokratski orijentisani. Ne znam zašto bi im davali neku veliku pažnju. Napisali smo šta su napisali, čim mi mnogo to komentarišemo, znači da su ispunili svoj zadatak”, rekao je Čović.

Ističe da je nelogično da se daje deo svoje teritorije da bi oni priznali da smo demokratski ili nismo demokratski.

“Nije problem Srbije jedan čovek, menjale su se vlasti, a u njihovom pristupu nije se puno toga promenilo. Oni forsiraju kvazi državu I nakazu Evrope, koji oni nazivaju Kosovo”, rekao je Čović.

Ističe da je korona pomogla da kako ljudi navlače maske, da globalne padaju sa lica.

“Nemačka politika je očigledno ne mogu Srbiji I Srbima da zaborave dva rata I sve ono što su prošli. Pobedu nad fašizmom koji je proizvela Nemačka. Njihovi političari imaju kompleks Srba i Srbije i čini se da nam teško praštaju što su naišli na “bananu”, rekao je Čović.

Kako kaže, na delu je i pokušaj revizije istorije, kako bi se zločinci proglasili žrtvama i obrnuto.

“Amerikanci i Britanci su sagledali da se Nemačka mnogo zaigrala u poslednjih nekoliko godina. Mislim da nam sledi veoma težak period, mi smo opredeljeni prema EU, treba da popravimo standard života naših građana. Ali Srbija je antifašistička, nije imala ni jedan segment onoga što je imala Hrvatska, a to su fašističke ideje”, rekao je Čović.