PLAN SAČUVATI FOTELJU! Lutovac izbacuje 100 ljudi iz vrha DS-a?!

Šef demokrata planira da osigura većinu u Glavnom odboru i sačuva mesto predsednika stranke tako što bi do planiranog zasedanja 31. maja 50 ljudi izbacio iz tog tela, a 50 raspustio.

Zoran Lutovac, predsednik Demokratske stranke, napravio je plan kako da povrati većinu u Glavnom odboru stranke i tako spreči svoju smenu, piše Kurir.

Lutovčev plan uključuje izbacivanje 50 ljudi iz GO i raspuštanje još 50 njih iz ovog tela, kaže za naš list izvor iz vrha DS.

- Grupa nezadovoljnih demokrata odustala je od ideje da održi sednicu Glavnog odbora 17. maja, ali to ne menja činjenicu da oni imaju većinu i da će je imati i na toj sednici zakazanoj za 31. maj. Kako Lutovac ništa ne prepušta slučaju, rešio je da izmeša karte u pomenutom telu pred predstojeću sednicu i povrati većinu - kaže izvor Kurira iz DS i dodaje:

- Lutovac se poverio saradnicima da planira da izbaci 50 ljudi iz Glavnog odbora, dok će još njih 50 biti raspušteno. Ti koji će biti raspušteni su iz beogradskog, niškog i smederevskog odbora.

Međutim, kako stvari stoje, pred naletom raspoloženja šefa demokrata neće stradati samo ljudi iz glavnog odbora već i staturna komisija.

- Lutovac planira da do 31. maja raspusti i statutarnu komisiju. On očekuje da će uz raspuštanje ovog stranačkog tela i povraćaj većine u GO moći da zadrži svoju fotelju. Tužno je na šta se svela stranka i deo ljudi iz njenog rukovodstva. U stanju su sve da urade samo da bi zadržali postojeće funkcije - dodaje izvor ovog lista.

Glavni odbor DS broji oko 380 ljudi, a obe struje veruju da imaju većinu - Lutovac i njegovi saradnici veruju da će moći da opstanu i posle 31. maja, dok su ovi drugi sigurni da će neusvajanjem izveštaja predsednika stranke pokrenuti proces za njegovu smenu. U tom ratu dosad je mnogo istaknutih članova, pa i celih odbora stradalo. Podsetimo, šef demokrata je raspustio nekoliko odbora, što je statutarna komisija poništila.

Lutovac nije odgovarao na pozive Kurira.