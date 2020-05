ZA OBRADOVIĆA JE ŠTRAJK GLAĐU BIO NAČIN DA SE PROBIJE U MEDIJE - Biće mu teško da se izvuče iz svega (VIDEO)

Boško Obradović svojim potezom obesmišljava parlament i izborni proces, smatraju sagovornici Pinka, navodeći da će mu sada biti najteže da se “izvuče” iz štrajka glađu u kojo je stupio.

Ksenija Vučić, novinarka Pinka, je podsetila da je u štrak glađu prvo stupio poslanik Miladin Ševarlić, koji je shvatio da je naseo na lažnu vest i kulturno se povukao.

Prema njenim rečima, niko od poslanika nije znao zašto je Ševarlić ispred parlamenta.

- Sandra Božić je bila u blizini kada se Obradović spremao da ide kući. Kada se raspitao o čemu se radi, samo je seo, jer video je da tu ima neke šanse i za njega da se probije do medija i to je to – navela je Vučić.

Ona ističe da je bilo lako ući u sve to, ali da je sada izuzetno teško “izvući se iz toga”.

Takođe, Ksenija Vučić ocenjuje da je jako teško da neko tako dugo izdrži bez hrane i bez infuzije.

- Skoro je nemoguće, osim ako se radi o nekom baš jakom organizmu. Ne deluje mi poslanik Obradović kao neko ko bi izdržao tako dugo bez hrane, a da ovako izgleda – dodala je Vučić.

Novinar “Večernjih novosti” Dragan Vujičić smatra da ovim potezom Obradović obesmišljava parlament i izborni proces.

Istovremeno, Obradoviću je to dobra kampanja jer je svaki dan u medijima.

- Mislim da to nije pravi put, izbori su raspisani, ljudi će izaći i glasati za koga misle da treba da ih vodi – dodao je Vujičić.