Ivan Radovanović: Drug Prvanović - Ježov

Dakle, ja ne verujem. Mislim, sve sam video, svašta sam čuo, gomilu gluposti pročitao, i onda dana 18. maja, leta gospodnjeg 2020, na internetu našao sledeće.

Rečenicu Slobodana Prvanovića, pazi sada – istraživača u Institutu za fiziku, što bi trebalo da znači da je moderan, ovovekovni čovek.

A rečenica glasi:

“Saučesništvo sa uzurpatorima u njihovom nelegalnom vladanju nad našim narodom jeste kvislinški kolaboracionizam. Kao takvo, učestvovanje na izborima naknadno neće moći da se pravda.”

Molim? Šta? Kvislinški kolaboracionizam?! Nema naknadnog pravdanja?! Čega, leba ti? Izlaska, mog ličnog, na izbore? I šta je kazna? Vešanje, streljanje? Revolucinarni sud će da zaseda, predsedava Slobodan Prvanović- Ježov?

Užas. I gde si sve ovo, prijatelju naučio? U priručniku koji se zove “Revolucionarni govori for dummies”? Ja sam, priznajem, naduvan čitao Lenjina, ali ovoliko naduvan nisam bio. Jedino, možda, ako bih vutru zavio u papir izvučen iz fascikli sa naredbama Đeržinskog, Jagode, pomenutog Ježova i Berije. Onih naredbi, znaš – “Na smrt”. Sve. Kolaboracioniste, izdajnike, kulake, nepoštenu inteligenciju, Harmsa, Mandeljštama, klasne neprijatelje sabotere i reakciju.

Majke mi, ako si ti normalan. Pa nije ovo Istočni front 1917. godine, nije Galicija, tamo se i Krleža sapleo, a gde si ti krenuo. Po radnike i seljake i poštenu inteligenciju? Fabrike radnicima, zemlja seljacima? Gde ti je crven barjak? Gde je pilulica, ili asid, LSD, da uzmem i ja. Video na Netflixu da trip može da bude dobar, pa što da ne. Vratimo se u revolucionarne dane, oktobar 1917-te i uživamo. U Zimskom dvorcu. A iznad nas Lucy in the sky with diamonds. Ojha! Maše crvenim zastavama i peva Internacionalu.

Majko moja mila. Stvarno nisam mogao da verujem. Pogotovo što sam nastavio da čitam, pa naleteo i na ovo:

“Patriotska je obaveza suprotstavljati se svakoj okupaciji, bilo da ona dolazi od strane spoljnjeg ili unutrašnjeg neprijatelja. Bojkotovanjem lažnih izbora 21. juna mi ispunjavamo našu patriotsku obavezu. Naša borba protiv okupatora niti će početi niti će se završiti 21. juna.”

Stvarno? Unutrašnji neprijatelj? Patriotska obaveza? Stigli belogardejci do Jekaterinburga, pa da brže bolje pobijemo ovu carsku familiju, unutrašnjeg neprijatelja, baš kao i sve ostale unutrašnje neprijatelje, namnožilo se toga dosta. Nije ih, tu nepoštenu inteligenciju, drug Lenjin džaba zvao – insektima. Na sve strane se razmileli, ti, unutašnji.

Pa, vrh. Čovek je prepisao naredbu NKVD-a, br. 1810/1918, upućenu lokalnom sremskom komitetu Sverdlovske oblasti Ruske komunističke partije Boljševika. Časna reč ako nije. Pošto se ovakve gluposti o “patriotskim obavezama” i “unutrašnim i spoljašnim neprijateljima”, samo još mogu naći u prašnjavim arhivima Lubjanke. A možda više ni tamo.

Ludilo, totalno.

Mada, nije da ga baš ne razumem. Ludilo, ne Prvanovića.

Velikim rečima razni ludaci mlataraju okolo, ne zato što ovde stvarno jeste strašno, nego da bi i oni bili veliki, kao reči.

Ako je on diktator, oni su predvodnici žrtava. Ako je uzurpator, oni su vođe narodnog bunta. Ako su izbori okupacija, oni su bar Tihi i Prle, mada sam ubeđen da se Đilasu više sviđa da bude Tito. A Bošku – Davorjanka.

Kapirate? Nema njih, bez proglašenog sveopšteg beznađa, diktature, okupacije, uzurpacije, logora, jarma i, naravno, “revolucionarnih govora for dummies”. Propali bi skroz.

Pa bi stvarno morali da se drogiraju. Što bih ja pozdravio. I priključio se. Baš da vidim taj Zimski dvorac. I Lucy. In the sky.