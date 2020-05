View this post on Instagram

"Veoma sam srećan i ponosan, ovo je važan dan za ljude u celoj Toplici! Gradimo nešto veličanstveno i od izuzetnog značaja. Ovo je važno za našu decu, za naše roditelje, za sve nas. Ovo su stvari koje menjaju život ljudi i koje ostaju. Ovde živi narod koji je uvek bio na braniku otadžbine, koji se nikada nije žalio. Ovako vraćamo dug našoj Toplici. Toplica je ovo zaslužila! Mladi ljudi, lekari imaće sreće da rade u novom zdravstvenom centru, ali moramo da brinemo i o ljudima koji imaju i 45-50 godina. Došlo je vreme da sve novo moramo da napravimo, bolnice, domove zdravlja, kliničke centre jer decenijama nije ulagano. Naša je obaveza da ljudi u Toplici dobiju bolnicu i zdravstveni centar kakav zaslužuju."