Petronijevic zabrinut zbog napada: Novica Peković i ja smo dobili ozbiljne fizičke povrede a da nismo jednom rečju ili gestom ikoga isprovocirali!

Goran Petronijević, advokat, rekao je gostujući u emisiji Pravac, autorke i voditeljke Ksenije Vučić, kako osuđuje nasilje koje su on i njegov kolega Novica Peković pretrpeli u jednom beogradskom lokalu i da strahuje od toga što se ne zna ko stoji iza organizacije takvog napada.

- Sitacija je bila potpuno bezazlena. To je bila onakva atmosfera kakva se može očekivati u beogradskim kafanama. Završila se korona, ljudi nisu izlazili i to je bio jedan od razloga zbog kog smo se kolega Peković i ja videli - kaže on i dodaje da se nisu videli više od pet meseci.

Opisao je da je su momci koji su njega i Pekovića napali, kako je veče prolazio bili sve agresivniji.

- Agresivnost se pojačavala, ali ni u jednom trenutku nije dolazilo do onog stepena da mogu da pomislim da bi došlo do fizičkog napada. Oni su bili u susednom lokalu. Između nas je bilo 20-25 metara udaljenosti - opisuje on.

Ukazao je da su ti ljudi na sebe vikanjem privlačili pažnju i potvrdio da su tu takozvanu grupu ''mladih ljudi'' sačinjavali muškarci starosti između 40, 50 i više godina.

- To je ono što je i nas zabrinulo, sve je izgledalo kao jedna potpuno nesrećna situaciona stvar, gde je se jedna grupa mladića, u jednoj situaciji napila i, kada je naišla na dve osobe koje im neodgovaraju, ih napala - kaže on.

Kako je rekao, vremenom se saznalo ko su ti ljudi i koliko oni imaju godina, te je tako porasla i njegova zabrinutost za poleđinu tog incidenta.

- To su ozbiljni ljudi i to je povuklo pitanje o otme ko stoji iza toga, i kakve su onome ko stoji iza toga uopšte bile namere. To je jedno od osnovnih stvari na koje ja potenciram - kaže on.

Obnjasio je da ne želi da iznosi detalje onoga što se desilo kako se ne bi uticalo na tok suđenja.

- Mi na te provokacije nismo reagovali. Nama su one najmanje smetale. Ja ne volim nasilje i do nasilja nikada ne bi trebalo da dođe. Na poziv građana je došla policija oko 11 sati uveče, i nakon toga je situacija između napadača eskalirala - opisuje on.

Rekao je da su napadači policajce nazivali, kako kaže, kerovima.

- Novica Peković i ja smo dobili ozbiljne povrede a da nismo jednom rečju i jednim gestom isprovocirali. Oni su nama vikali parole ''Vučiću pederu'', ''Vučiću lopove'' i Vračarcima su se obratili rečima ''Prodali ste se za 100 evra! što ćutite?!'' - rekao je on i dodao da ga je najviše zaprepastila, kako kaže, nereakcija policije.

Objasnio je da su njemu povređana dva rebra, a njegov kolega Peković ležao je onesvešćene u lokvi krvi.

''Nemam komentar na ponašanje Čedomira Jovanovića''

On se dodatno osvrnuo na mešanje lidera LDP, Čedomira Jovanovića, u ovaj proces, ocenivši kako on ovo koristi za dobijanje medijskog prostora.

- Ja sam rekao da ga više neću komentairsati. Znamo da idu izbori, i ako će on ovo koristii kao neko oruđe onda dobro. Njegova reakcija je mnogo nepirmrena i jako neumesna, bez obzira na neka medijska prepucavanja između mene i njega koja je on izazvao - naglasio je on.