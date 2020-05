OLIVEROV UBICA TREBAO DA UBIJE I LIDERA SRBA U CRNOJ GORI: Terorista OVK za ATENTAT na Kneževića dobio 400.000 evra!

Služba bezbednosti našeg Ministarstva spoljnih poslova navodi u belešci da je izvesni Crnogorac obavestio vicekonzula Srbije u Cirihu da je Fljorim Ejupi plaćen da ubije jednog od lidera DF

Fljorim Ejupi, koji se povezuje i sa ubistvom lidera SDP Olivera Ivanovića, plaćen je 400.000 evra da izvrši atentat na Milana Kneževića, jednog od lidera opozicionog Demokratskog fronta u Crnoj Gori! To se navodi u belešci Službe bezbednosti Ministarstva spoljnih poslova Srbije koju su mediji juče objavili.

Veza za oružje

Služba bezbednosti pri MSP dobila je ovu informaciju iz našeg generalnog konzulata u Cirihu. U dopisu iz Ciriha navodi se da je izvesni državljanin Crne Gore telefonom preneo našem vicekonzulu Miloradu Avramoviću informaciju da se na crnogorskog opozicionog političara sprema atentat. Ovu informaciju je on dobio od jednog Albanca, koji se video s bivšim kolegama, visokokotiranim pripadnicima službe bezbednosti Kosova.

KO JE FLJORIM EJUPI - Ejupi je bivši pripadnik OVK kog je svojevremeno optužio Unmik da je izvršio napad na autobus „Niš ekspresa“ 2001. na KiM - Tada je ubijeno 12, a ranjeno 43 srpskih civila. Na mestu zločina nađen je njegov DNK, uhapšen je i odveden u američku bazu Bondstil - Odatle je pobegao, a o njegovim vezama sa CIA govorio je i bivši istražitelj Unmika Džo Mekalister - Vratio se u Prištinu 2004. i u uniformi srpske vojske ubio policajca UN - Ima indicija da je bio direktno uključen u organizaciju martovskog pogroma Srba - Uhapšen je u Tirani 2004. i prebačen na KiM, a 2008. osuđen je na 40 godina zatvora. Ipak, sud pod patronatom Euleksa oslobodio ga je zbog nedostatka dokaza - Ubrzo je otišao u Nemačku. Srpske službe ga percipiraju kao iskusnog plaćenog ubicu - Naše vlasti javno su iznele sumnje da je umešan i u atentat na Olivera Ivanovića

„Dana 14. 5. 2020, državljanin Crne Gore, rođen 1953. iz okoline Ciriha, telefonom je preneo vicekonzulu Avramoviću, koga površno poznaje odnedavno, sledeće: 14. 5. 2020, pre podne, nazvao ga je sa Kosova i Metohije **, koji je sedeo u društvu ** (** je visokokotirani čelnik, a ** je njegov zamenik ili pomoćnik u nekoj službi bezbednosti na Kosovu i Metohiji - obojica njegove bivše kolege) i preneli mu: Prethodnih dana na KiM je boravio izvesni Golubović (iz službe bezbednosti Crne Gore) koji je doneo pasoš Crne Gore i 400.000 evra za Ejupija Fljorima (i njegov kriminalni klan)“, piše u dopisu iz Ciriha, kao i:

„Ejupi Fljorim se sada nalazi u Belgiji ili Holandiji, treba da doputuje u Crnu Goru, i u narednom periodu kada se bude održavao crkveni sabor (ili miting) ispred hrama u Podgorici, iz hotela sa bulevara koji gleda na hram planirano je da Ejupi lično izvrši atentat na Milana Kneževića, jednog od predstavnika Srba iz Crne Gore.“

U dopisu se još navodi da je oružje za planiranu akciju sa KiM u Podgoricu prebacio Velimirović (iz Zubinog Potoka), koji je bio svedok u sudskom postupku protiv Milana Kneževića.

„Velimirović je u Crnoj Gori čekao i pružio mu logistiku Kolčević (Kolčaj). Napomena Vučinića: Ejupi Fljorim je ili direktni izvršilac, ili učesnik u ubistvu Olivera Ivanovića januara 2019. u Severnoj Mitrovici“, navodi se u depeši.

Čekam ih

Inače, i pojedini mediji u Crnoj Gori objavili su vest da je vlast u Podgorici, preko svojih veza u kriminalnim krugovima, angažovala Ejupija da izvrši atentat na ovog političara. A sam Knežević juče je bio u policiji u Podgorici „radi prikupljanja obaveštenja povodom tekstova u sredstvima javnog informisanja po pitanju ugroženosti“.

Progon porodice - HAPSILI SU MU I MAJKU I BRAĆU Na meti aktuelnog režima u Crnoj Gori bili su i članovi Kneževićeve porodice - policija je u decembru 2019. uhapsila Kneževićevog rođenog brata, a u januaru 2020. i Kneževićevu majku Ratku Knežević, nastavnicu u penziji, i brata od strica Gorana Kneževića. Policija je Kneževićevu majku uhapsila posle pretresa njihove kuće, a na teret joj je stavljeno ometanje i omalovažavanje policije.

Milan Knežević kaže da mu, s obzirom na sva dešavanja, ne preostaje ništa drugo nego da veruje u ovu informaciju.

- Mi smo se kao porodica organizovali, jer nemam poverenja u nadležne. Tražim samo, i to sam juče rekao i u policiji, da ja, porodica i moji telohranitelji nosimo oružje. Ako probaju atentat, moja porodica će ići da me sveti. Po plemenskom običaju. Niko od nalogodavaca ni njegove porodice neće ostati živ ako se to desi. To je obećanje - kaže Knežević, a na pitanje šta misli ko stoji iza cele ove organizacije, odgovara:

- Naslućujem da se radi o određenim bezbednosnim strukturama, čiji su politički nalogodavci u vrhu Crne Gore - dodao je on.