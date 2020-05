“Srbija je važna za ovaj deo regiona, bez nje nemoguće je graditi mir i stabilnos. Pokušali su da je slome i nisu uspeli”

U poslednje vreme u regionu se oseća talas antisrpstva i negiranje istorijskih činjenica. Srbija mora da se bori protiv toga, kažu sagovornici za TV Pink.

Tokom jučerašnjeg razgovora predsednika Aleksandra Vučića i ambasadora Kvinte rečeno je da treba raditi na dobrim susedskim odnosima u cilju pune stabilizacijepolitičkih prilika u regionu.

Inače, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče sa ambasadorima zemalja Kvinte - Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke,kao i sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji, sa kojima je razgovarao o evropskim integracijama Srbije, predstojećim izborima i situaciji u regionu.

Očuvanje mira i stabilnosti u regionu ključno je za Srbiju, ocenio je prof. dr Ilija Kajtez sa Fakulteta za međunarodnu politiku za Novo jutro TV Pink, i istakao značaj jučerašnjeg sastanka.

-Srbija nastoji da ovim sastankom bude proaktivana. Imamo u poslednje vreme talasantisrpstva, a doživljavali smo i negiranje izvesnih istorijskih istina – smatraKajtez.

On je ukazao na aktuelnu situaciju u Crnoj Gori, kao i na kartu velike Hrvatske na poštanskim markicamam u Severnoj Makedoniji i premeštanje mise za blajburške žrtvežrtve u Istočno Sarajevo.

-Sve to je vrlo iskordinisano i planski odrađeno – dodaje on.

Zoran Milivojević karijerni diplomata kaže da se međunarodna politčka scena značajno izmenimla, naročito posle pandemije COVID-19.

-Evidetna je promena pozicje Srbije, ali i onih zemalja koje podržavaju kosovsku nezavisnost. Međunarodni odnosi su se promenili na globlanom planu – kaže Milivojević.

Kaže da je jasno da na ovim prosotrima ne može da se reši bez Srbije.

-Pokušaji da se Srbija slomi, nisu urodili plodom. Činjenica je da se Srbijom morarazogvarati. Ne može se preko kolena ništa nametati. Nema stabilnosti I bezbednostina ovim prostorima bez učešća Srbije I bez odnosa sa Srbijom – smatra on.

Kako kaže, na Balnkanu nije moguće pričati o stabilnosti bez Srbije.

-Ne možete na ovim prostorima da imate mir i stabilnost ukoliko se ne poštuje i pitanjeSrbije, koje je jako važno. Ovde su nekada dobili države, a nisu ih imali nikada– smatra Milovanović naglašavajući da je osnovini cilj Srbije da se ne dešavarevizija istorije.

-Srbi postoje ovde, u Crnoj Gori, BiH, Severnoj Makedonij I to je činjenca. Ne možeĐukanović da gradi novu naciju, dražvnost, time što će ukideti povelje srpskog naroda I postojanje Srba. Ne može se dekretom formirati nacija, to nigde ne postoji. Ne čudi me njegova nervosa – rekao je on.