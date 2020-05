Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je zadovoljan ulaganjem u zdravstvo, izgradnjom kliničkih centara i obnovom starih ustanova.

- Mislim da smo mnogo toga napravili, a najvažnije je da ulažemo u ljude - istakao je Vučić.

Kako je rekao, zdravsteni radnici treba da vide budućnost u svojoj zemlji.

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara rekao da je ponosan na naše lekare, na to što radi bezbroj divnih ljudi.

- Mi se lako obračunavamo sa sopstvenim junacima, jer nam nešto nije po volji - rekao je Vučić i dodao da Srbija ima ovakav broj zaraženih jer testira veliki broj ljudi.

Ističe da se to radi da bi se sačuvalo zdravlje ljudi.

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara rekao da je strašno da o finansijama govore ljudi koji su nas onoliko zadužili i dodao da će javni dug Srbije biti manji nego što je u mnogim zemljama.

- Neće biti negativnog rasta, Srbija će po stopi rasta biti broj jedan u Evropi. Ja znam da se to nikom ne sviđa - rekao je Vučić i dodao da Srbija može da bude uspešna, da će biti najuspešnija.

Ne mislim da je Tramp na našoj strani, ali hoće da nas čuje

Odgovarajući na pitanje novinara Vučić je rekao da ne misli da je predsednik SAD Donald Tramp na našoj strani po pitanju KiM, ali da on želi da čuje mišljenje Srbije.

On je istakao i da nikad ne potecenjuje inicijative Albanaca u SAD.

-Reč je o izuzetno moćnom faktoru, naročito na istočnoj obali, posebno u Njujorku i Vašingtonu - rekao je Vučić i dodao da nas je više i skuplje koštala treća Prizrenska liga, formirana u Njujorku 1946, nego prva i druga, te da moramo da vodimo raccuna o tome.

-Da li je alabanska emigracija u SAD za nas ozbiljan problem u tom političkom smislu - nema nikakve sumnje, pošto su to veoma bogati i uticajni ljudi koji vode kampanju protiv naše zemlje i bilo kakve ideje koja bi išla ka kompromisu i ka nečemu što bi moglo da znači da i Srbi nešto dobiju, a ne da Albanci dobiju sve, a Srbi da izgube sve - rekao je Vučić.

837 miliona evra investicija u prvom kvartalu

Vučić je saopštio da je nivo investicija u prvom kvartalu ove godine dostigao 837 miliona evra.

Prema njegovim rečima to je za 3,7 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Rekao je da treba imati na umu da smo u martu, kao i ceo svet, imali epidemiju koronavirusa.

-Naravno da će biti problema do kraja godine na nivou investicija, sa izvozom, ali manje nego ssto smo očekivali - podvukao je Vučić.

Rekao je da će ulaganjima država da podstiče privredu, kao i takozvanim helikopter novcem i povećanjem plata u zdravstvu da podstakne potrošnju. To, kako ističe, rade sve ozbiljne zemlje.

Ko hoće nek izadje,ko neće ne mora, svakom na volju Ko hoće da izađe ne izbore neka izađe, a ko neće ne mora, poručio je danas predsednik Vučić i istakao da svaki građanin ima pravo na izbor. -To je kod nas ostavljeno na volju svakom čoveku. I da budem iskren uopšte me ne zanima- rekao je predsednik. Predsednik je tako odgovorio na konstataciju novinara da iz svih relevantnih evropskih izbora sstižu poruke da nema opravdanja za neizlazak na izbore i pitanje da li misli da njegovi politički protivnici često imaju selektivan odnos prema porukama koji stižu iz Evrope.

Ako bude ono što nazirem, odgovor će biti "ne"

Vučić je rekao da ne zna šta bi mogle da budu punude za rešenje pitanja Kosova i Metohije, dodajući da nazire šta bi moglo da bude, i da će, ako to bude tako, njegov odgovor biti "ne".

Vučić je, upitan da li je dobijao ponude, kao što je razmena teritorija, to jest 17 srpskih sela na severu Kosova za Prševo, Meveđu i Bujanovac, rekao da ponudu takve vrste nije dobio.

Kže da je juče na sastanku Kvinte pitao da mu kažu šta to vide kao suštinsko rešenje, osim razne priče koje se prodaju novinama, ali da nije dobio odgovor.

-Ne znam ssta je to što bi mogli da ponude. Nazirem šta bi moglo da bude, a, ako to bude onda, će odgovor biti "ne" - naglasio je on.

Na navodne ponude, kaže, neće da odgovara, jer su besmislene, poput Tačijeve.

-Kada pogledate Medveđu možete samo da se nasmejete. Tamo živi oko 6,5 odsto Albanaca. Ne razumem. Pod kakvim sporom su Bujanovac i Preševo? Nisam primetio da jesu. U Bujanovcu živi 42 odsto Srba. Ne razumem o čemu se radi. Kakvih 17 sela? Mi imamo četiri opštine na severu - Leposavić, Zubin Potok, Zvečan I Kosovsku Mitrovicu. Imamo još šest priznatih većinskih opština, u koje nisu uračunati Prilžzje, Plemetine i Babin Most, objasnio je on.

Rekao je da onima sa Zapada koji su vodili kampanju protiv kompromisnog rešenja, a čije se navodno kompromisno rešenje zasniva na tome da Srbija prizna Kosovo, a potom nekada nešto dobije, poručio je da to da će Srbija nekada nešto dobiti okače "mačku o rep".

-Je l suština da svakim danom govorite da Srbija ne mozze teritorialno ništa da dobije? Da analiziramo ko ssta dobija i gubi. Vi ste protivpravno prostupili priznajuchi Kosovo. Nema problema, nema promene granica, mi imamo svoje ustanovljene granice, i Rezoluciju UN 1244. Pa da vidim šta ćete da radite - poručio je Vučić.

Kaže da je slušao različite priče kroz medije, a ovako nešto o razmeni sela nije čuo i zato se nije time bavio, ali je dodao da ga zanima koja su to sela.

-Ne, nisam imao ponude takve vrste. Ja sam predsednik Srbije, posstujem posao i proizvodjacca i prodavaca na pijaci, ali ja sam pedsednik Srbije... Nisam video takvu ponudu. Spreman sam sve da ccujem. Nisam to ni pročitao - dodao je on.