“Crna Gora nikada nije bila zavisnija, za razliku od Srbije koja uspešno gradi svoj put”

Ministar odbrane Predrag Bošković izjavio je u petak da su napadi na nezavisnost Crne Gore i poslije 14 godina prisutni, ali i da je sigurnosni sistem dovoljno sposoban i kvalitetan da se izbori s tim izazovima.

Kako je rekao, a preneli su svi regionalni mediji, Crna Gora se našla pod "udaromraznih interesnih grupa i sfera, koje pokušavaju da zaustave, prije svega, njen put ka evropskim i evroatlantskim integracijama, a, s druge strane, čak i da ugroze njeno postojanje".

Andrija Mandić, član predsedništva Crnogorskog demokratskog fronta iz Podgorice ovu izjavu je za Novo jutro TV Pink ocenio kao kontinuitet izjava ministra Boškovića.

-Radi se o čoveku koji se obogatio baveći se politikom. Njegov cilj je da popraviporodični saldo. On šalje poruku kako će on od nas da odbrani Crnu Goru. Inače 2016. godine kada se uspostavljala današnja Crna Gora, oni koji su zastupali nezavisnost, polazili su od činjenice da će odnos Srbije i Crne Gore u budućnosti biti još bolji nego tada. Na žaslost, to nije istina – rekao je Mandić, isitičući da je u Crnoj Gori brutalna diskriminacija srpskog naroda.

-Mi, Srbi u Crnoj Gori, moramo da se suprostavimo tome, a to uočava i ministar Bošković – smatra Mandić.

Vladisav Bojović direktor Udruženja “Saradnja za budućnost Crna Gora, Srbija, Republika Srpska” komentarišući izjavu premijer Duška Markovića, koji je na proslavi dana državnosti Crne Gore, izjavio je da ova zemlja 14 godina kasnije oseća i dalje otpor suverenosti kojoj je težila, kaže da je reč o izjavi koja suži za manipulaciju građanima.

-Isitna je da Crna Gora nikada nije bila zavisnija I to u svakom smislu, za razliku odSrbije. Što se tiče ugroženosti navodne državnosti, to je samo argument državnevlasti koja je privatizovala ovu zemlju – rekao je Marković.