ČOVIĆ ZA PINK: Tači sanja kako da sa vrata skine Hag i Haški tribulan!

Pitanje, u rešavanju kosovskog pitanja, je koji je kredibilitet pregovarača iz Prištine kada oni sami ne mogu da se dogovore, a kamo li sa Srbijom, kaže Čović za TV Pink.

Dik Kastin, portparol specijalnog izaslanika američkog predsednika za dijalogBeograda i Prištine, demantovao je tvrdnje odlazećeg premijera Aljbina Kurtija da Ričard Grenel želi da sporazum o normalizaciji odnosa bude postignut do septembra ove godine.

Inače, Kurti je tvrdio da mu je Grenel u oktobru prošle godine rekao da traži da sporazum bude donesen do februara ove godine, a sada, kako je rekao, traži sporazum do septembra.

Sa druge strane predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za srpske medije kaže dane zna šta bi mogla da bude ponuda za rešenje kosovskog pitanja, ali kaže, da ukoliko predlog bude ono o čemu se spekuliše u ovom trenutku, njegov odgovor biti negativan.

Nekadašnji predsednik Koordinacionog centra za Kosovo Nebojša Čović za Novo jutro TV Pink rekao je kredebilitet samih pregovarača sa kosovske strane diskutabilan. IzjavuTačija da sanja da pirpoji Kosovu Preševo i Bujanovac, Čović komentariše rečima da svako ima svoj san.

-Sada se zapravo radi o tumačenju njihovog Ustavnog suda. Pitanje je koliki rokovi mogu da budu. Kurti je rekao da će da private odluku Ustavnog suda ako ona bude ustavna. Imaju nategnutu sitauciju. Stalno prominju razgovore, ali je galavno pitanjekoji je kredibilitet pregovarača kada i oni sami ne mogu da se dogovore – kaže Čović.

Međutim, po njegovoj oceni jug Srbije nije prvi san Tačija.

-Tači sanja kako da sa vrata skine Hag i Haški tribulan, naročito u onom delu gde je on bio glavni šef, a to je trgovina ljudskim organima. On funkciniše po sistemu fioke.To su ucenjeni ljudi koji imaju zadatak da uvedu brobu protiv Srbije – kaže Čović.

On podseća da je u rešavanju kosovskog pitanja potpisano oko četrdeset sporazuma, na čelu sa Brisleskim, ali kako kaže ni jedan od njih nije ispoštovan do kraja.

-Znate kako je to kada sa nekim protpisujete sporazum, on može da vas pravari u početku, ali posle toga je neoprostivo – smatra Čović.