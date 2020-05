Brnabić o potezu Podgorice: Poruka da su Srbi u Crnoj Gori nepoželjni je jasna. Odluka je bazirana na političkim motivima

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić istakla je danas da je njoj potpuno jasna poruka Podgorice, a to je da su u Crnoj Gori nepoželjni građani Srbije, a što se Hrvatske tiče kaže da joj je ta odluka jasnija jer očigledno ne računaju preterano na turiste iz Srbije, već iz EU.

Brnabić je, gostujući na B92, rekla da ne vidi da postoje bilo kakvi nesporazumi, i da nema razloga da pozove crnogorskog premijera Duška Markovića kako bi joj, kako je rekao, objasnio odluku, jer joj je sve jasno.

Ona iznela svoje mišljenje da je ta odluka pogrešna i da se radi o klasičnom slučaju kada "politika i politikanstvo zamagle gledište i ekonomski interes".

- Mislim da su turisti iz Srbije jako dobri turisti na Crnogorskom primorju. Njihova odluka je bazirana na potpuno političkim motivima. Meni je odluka savršeno jasna, nema šta da mi neko obrazlaže - rekla je ona, a na tvrdnje da su za tu odluku dobili pohvale, rekla je da joj je izuzetno drago za te pohvale, koje nije videla.

Istovremeno je izrazila uverenje da će Crna Gora promeniti svoju odluku, jer će biti izlozena velikom pritisku, pošto je turizam najveći generator BDP-a u toj zemlji, a srpski turisti su značajno tome doprinosili.

- U jednom trenutku će popustiti pod pritiskom turističke industrije. Verujem da će biti potpuno drugačija odluka, da će nas pozivati da dođemo. A ja pozivam građane da ne idu tamo gde su nepoželjni. Kako god bilo vlada će biti otvorena za saradnju i podršku našim građanima gde god bili - objasnila je ona.

Govoreći o odnosu sa Crnom Gorom kazala je da pokušava da se ne bavi unutrašnjim pitanjima te zemlje i citirala predsednika Aleksandra Vučića da Srbija poštuje Crnu Goru kao susednu državu i partnera.Podsetila je da je Srbija za regionalnu stabilnost i povezivanje.

- Ne mogu da razumem kod nekih kolega iz regiona to neshvatanje da mi kao region i svi građani možemo da napredujemo i podignemo kvalitet života u regionu samo ukoliko radimo zajedno, ako je region miran, predvidviv i bolje povezan - podvukla je Brnabić.

Ukazala je da, kao premijerka, ima ustavnu obavezu da se bavi i brine o Srbima ma gde bili, a tako i u Crnoj Gori.

- To radi svaka ozbiljna drzava, a Srbija je postala ozbiljna država. Ali to ne znači mešanje u unutrašnje poslove Crne Gore. Ja sam za najbolje moguće odnose sa Crnom Gorom. Žao mi je što su izabrali neki drugi put, koji ne razumem, a to je da se u 21. veku bavite formiranjem crkve umesto da se bavite digitalizacijom i podrškom sektorima koji mogu da podignu konkuretnost kako bi mladi ostajali u regionu, podigli dodatnu vrednost ekonomije - navela je ona dodajući da se upravo time bavi Srbija.

- Ako želite da budete u EU a idete da konfiskujete nečiju imovinu, dobijete preporuke Venecijanske komisije pa se ne vodite time, to je nihovo pravo da rade, a naša je obaveza da pokušamo da na potpuno demokratski način poštujući sve evropske vrednosti utičemo da prava Srba u Crnoj Gori budu na najvišem nivou - rekla je Brnabić, dodajući da to radi i Mađarska kada je reč o mađarskoj nacionalnoj manjini u Srbiji, Rumunija i druge zemlje.

Osvrnula se i na stavove da Srbija treba da reaguje recipročnim merama, dodajući da je čula da ne činimo dovoljno, ali je videla i pisma da mi direktno radimo protiv crnogorske vlasti.

- Između te dve krajnosti ne znam kako bih odgovorila ni na jedno i drugo. Bavimo se svojim poslom, vodimo brugu o interesu Srba ma gde žive. Mi smo država koja se toga ne stidi i radimo popuno otvoreno - objasnila je ona.

Podsetila je da su, do Zakona o slobodi veroispovesti, odnosi Srbije i Crne Gore bili odlični, da je ona imala odličnu komunikaciju sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem, a da je posle zakona, kada je predsednik Vučić okupio Albaniju i Severnu Makedoniju oko regionalne mini Šengen inciijative, koja se zasniva na četiri osnovne evropske slobode, pozvao i Podgoricu, koja je bila rezervisana.

- Srbija ima samo jedan jedini interes a to je regionalna stabilnost, naš interes je bolji kvalitet života gradjana Srbije, a to dirketno zavisi od stabilnosti regiona", naglasila je ona.Brnabić je kazala i da ne uvodimo recipročne mere jer politikanstvo često zamuti um nekima pa ne vide da će takve odluke imati loše posledice po njihove gradjane i ekonomiju.

- Naše granice su otvorene, i pozivam građane Crne Gore da dodju. Oni su dobrodošli, crnogorski studenti kojih ima dosta da budu u što većem broju u Srbiji. Srbija je otvorena zemlja i želimo da ljudi dolaze ovde, jer to znači mnogo za našu ekonomiju i odnose - naglasila je predsednica Vlade.Što se Hrvatske tiče, kaže da više razume tu odluku, jer očigledno ne računaju preterano na turiste iz Srbije, koliko iz 10 zemalja EU za koje otvaraju granice.

- Umesto to da komentarišem više se fokusiram i više razmišljam o tome kako da na najbolji mogući način sve lepote naše zemlje predstavim našim građanima koji češće bolje znaju strane turističke destinacije, nego naše u zemlji koje mogu da se porede sa najboljima širom sveta. Pokušavam sa celim timom nađem način da to približim građanima da bi ostali i letovali u svojoj Srbiji - rekla je ona.

Brnabić je istakla da je to najbolje po pitanju zdravstvene bezbednosti, ali i što time na direktan način pomažu našu domaću ekonomiju u realno teškoj ekonomskoj godini, a pri tom dobijaju fenomenalno letovanje uz odlicnu uslugu.

- Ja sam razmišljala gde cu ići ovog leta, a razmišljala sam o Uvcu, Tari, Drini. Ima toliko lepih destinacija. Pozvala bih gradjane da ostanu u Srbiji, da se oslone na svoju zemlju i uzdaju u lepote i uslugu u svojoj zemlji - zaključila je Brnabić.