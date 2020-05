POTPISAN FINANSIJSKI SPORAZUM ZA PRVI DEO IPA! VUČIĆ: Beskrajno hvala za ovih 70 miliona evra! (FOTO)

Evropska unija Srbiji opredelila je 70 miliona evra bespovratnih sredstava Srbiji u okviru prvog dela IPA programa za 2020. godinu, a finansijski sporazum o tome potpisan je danas u Beogradu, u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića.

Sporazum su potpisali ministar za evropske integracije i nacionalni IPA koordinator Jadranka Joksimović i šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici, a ceremoniju potpisivanja putem video linka pratio je i evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varheji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima Srbije nakon potpisivanja ovog važnog sporazuma.

- Hoću da se pre svega vama dragi komesare Varheji, kao što smo zahvalni svim članicama EU. Kao neko ko je brinuo o državnom novcu ja sam umeo da izrazim najveće poštovanje za novac koji dobijamo kao pomoć - rekao je predsednik i naglasio da najveći deo stranih direktnih investicija dolazi iz EU u Srbiju.

- Beskrajno hvala za ovih 70 miliona evra, beskrajno hvala za još 98 miliona koje treba da stignu do kraja godine. Ovaj novac poreskih obveznika građana EU je sve, samo nije mali. Nama 50 odsto stanovništva živi u Beogradu i oko Beograda. Zato je važno da ulažemo u jug, sever, severo-zapad, istok... U mikro i mala preduzeća tamo.

- Evropska unija je nesumnjivo najveći izbor stranih direktnih investicija u Republiku Srbiju. Za nas je ovde još jedno važno pitanje, ljudi i u Srbiji govorili su o novcu koji se dobija, on je važan i ne bih ga potcenjivao, ali želim da ljudi u Srbiji znaju da mi imamo podršku EU za recimo put koji treba da oživi Toplicu. Mi moramo da pokažemo poštovanje prema parama koje dobijamo od vaših poreskih obveznika - istakao je predsednik.

Kako je ocenio, sve zemlje Zapadnog Balkana zaslužuju da budu članice Evropske unije.

- Srbija očekuje da dobije ne samo jasnu perspektivu već da se govori i o članstvu u EU, i mi znamo da moramo da uradimo reforme, rešimo probleme sa Prištinom, sve to razumemo. Ali bih voleo da imate jasnu poruku da kada se to uradi, da nam neko kaže da ćemo biti član EU. Vleli bismo jasniju situaciju sa te strane. Bez obzira na to mi smo zahvalni i ne samo da ćemo da istrajemo već ćemo i da ubrzamo svoj evropski put - dodao je Vučić.

Vučić je rekao da će deo novca iz ovog fonda biti namenjen za energetsku efikasnost, za zaštitu životne sredine.

- Ovaj novac je sve samo ne mali. Nama su opštine u finansijskom smislu slaba karika u odnosu na republičku vladu. Centralna država nema problema sa javnim finansijama, dok decentralizovani deo ima problem sa javnim finansijama - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije rekao je da je beskrajno zahvalan za novac koji daje EU, budući da nije obavezna da taj novac daje našoj državi.

U ponedeljak otvaramo granicu i sa Bugarskom

Srbija će u ponedeljak, 1. juna, otvoriti granicu i sa Bugarskom, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Srbija se zalaže za punu slobodu i slobodan protok ljudi, kapitala i usluga, apsolutno bez ikakvih ograničenja. Pokazali smo to prema svim susedima - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

Kaže da smo i sa Mađarskom otvorili granicu, a da sa bugarskim prijateljima otvaramo u ponedeljak.

-Spremni smo i sa svima drugima. Mislim da sa BiH i Severnom Makedonijom to već funkcioniše. Mi ćemo uvek za to da se zalažemo, jer smatramo da to donosi korist svim građanima u regionu, a ne samo zato što je to evropska tekovina - zaključio je predsednik.

Evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varheji poručio je danas da podstiče i ohrabruje sve političke stranke da izađu na izbore 21. juna i izrazio nadu da će Srbija imati fer i slobodne izbore.

"Polažem velike nade da ćemo imati slobodne i fer izbore u Srbiji i posle toga još jaču vladu, tako da možemo da ubrzamo reforme i učinimo jos veći napredak", rekao je Varheji, putem video linka, na pres konferenciji u Beogradu, posle potpisivanja sporazuma o IPA fondovima. Upitan šta ocekuje od izbora u Srbiji, Varheji je rekao da nije ni na jednom komesaru da se meša u unutrašnja pitanja neke zemlje, ali je dodao da još postoje neka pitanja kojima bi se trebalo posvetiti kad je reč o učešću na izborima.

-Ja podstičem i ohrabrujem, kao što sam to radio i kad sam bio u Beogradu, sve političke stranke da učestvuju na izborima. To je validacija demokratije i najvažniji deo u demokratskom životu - rekao je Varheji.

On je rekao da će EU pružiti podršku kad je reč o monitoringu izbora i da očekuju da će biti poštovana sva pravila koja su dogovorena među političkim partijama.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, komentarišući njegov odgovor, rekao da je Varheji iskusan političar, te primetio da je komesar EU rekao da nije njegovo da se meša.

-Očekujem samo od građana Srbije i ni od koga drugog, građani Srbije su ti koji odlučuju i o učešću u izborima i o tome kome će poverenje dati - rekao je Vučić.

Ministarka Joksimović je rekla je ovaj deo IPA fonda namenjen za lokalni ekonomski razvoj, podršku privredi, ekonomski razvoj, prekvalifikacije mladih i žena kako bi se što bolje pozicionirali na tržištu rada, obrazovanje posebno ugroženih grupa i dece sa posebnim potrebama, zdravstvu i socijalnoj zaštiti na lokalnom nivou.

Drugi deo namenjen je zaštiti živote sredine, energetike, ali i podršku evropskom putu odnosno otvaranju poglavlja.

Kako je istakla, ovo je prvi deo IPA fonda, od 70,2 miliona evra, a očekuje da će uskoro biti potpisan pristup i drugom delu od 98 miliona evra, što je ukupno 168 miliona evra bespovratne pomoći.

- Ova pomoć je od 2014. ali datira i pre toga, mada je tada to bilo dosta nevidljivo, ispod 5 odsto. Danas svaki građanin Srbije zna za neki projekat koji jef finansiran iz fondova EU - kazala je Joksimović i dodala da smatra da je zato evropski put važan.

Ministarka Jadranka Joksimović je rekla da joj je drago da Srbija može da pristupi IPA fondu, u cilju da zemlja bude što pripremljenija kada bude stupila u članstvo Evropske unije.