VUČIĆ ZA TV PINK: O političkim protivnicima praktično i ne govorim jer me NE INTERESUJU! Mene zanima kako ćemo da OPORAVIMO ZEMLJU!

Predsednik Srbije ističe da je njemu trenutno najvažniji oporavak zemlje, njena stabilnost, povećanje plata i penzija... S tim u vezi, o političkim protivnicima ne želi da govori.

Evropska unija Srbiji opredelila je 70 miliona evra bespovratnih sredstava Srbiji u okviru prvog dela IPA programa za 2020. godinu, a finansijski sporazum o tome potpisan je danas u Beogradu, u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića. Najavljeno je još 98 miliona evra koje treba da stignu do kraja godine.

- Ekonomski paket za investicioni oporavak smo očekivali i on je najavljen, a u okviru ovih 750 mlrd možemo da očekujemo određenu podršku. Ma kolika ona bila, za nas će biti značajna. To su odlične vesti i hvala Evropskoj uniji i komesaru Oliveru Varhejiu na tome – rekao je Vučić za TV Pink.

Kada je reč o podršci kroz IPA programe, biće izdvojeno ukupno 168 miliona evra, na čemu se predsednik takođe zahvalio.

- Ovaj novac imaće različite namene, u prvom delu za mikro preduzeća, razvoj preduzetništva, otvaranje određenih poglavlja sa EU, unapređenje kapaciteta, socijalnu politiku i pomoć najugroženijima, mladima i sredovečnima, a u drugom delu za unapređenje zaštite životne sredine, energetsku efikasnost naših stambenih objekata i mnoge druge stvari. Ovo su veoma dobre vesti – rekao je Vučić.

O zatvaranju crnogorskih granica: Sramota je da o tome i govorim. Hrvatsku razumem.

Kada je reč o zatvaranju crnogorskih granica za Srbe, Vučić kaže da čuje da to ima veze sa stepenom zaraze, infekcijom, a da je zapravo reč o političkoj odluci.

- Sramota je da o tome i govorim. To je, ne besmisleno, nego toliko sumanuto da nemam reči. Govore o ukupnom broju zaraženih. Dakle, vi biste da kažnjavate one koji su pošteni i koji štite živote ljudi tako što sprovode testiranja. Najbolje da, kao i vi, ni mi ne sprovodimo testiranja ili da, kao i većina drugih, testiramo sto ljudi dnevno i imamo jednog ili nijednog obolelog. Bavimo se ozbiljnom zaštitom stanovništva i testiramo po nekoliko hiljada, a ne 30 ljudi dnevno. Ponekad čak i tih 30 lažno testiraju – kaže Vučić.

Ističe da se Srbija ponosi time da otkriva zaražene, jer se na taj način proces lečenja odvija lakše i bolest se otkriva na vreme.

- Nisu to nikakvi principi i jasno je da je reč o politici. Što se politike tiče, ja to poštujem i moram da poštujem. Nisam njome oduševljen, ali oni neka rade svoj posao – kaže predsednik.

Dodaje da nije bio u kontaktu ni sa jednim predstavnikom crnogorske vlasti, da je uvek spreman da razgovara, ali da ne zna ni kako bi, ni o čemu bi u ovoj situaciji razgovarao, budući da je jasno da ovakva odluka nema veze sa zdravstvenim kriterijumima.

- Objašnjavaju da je Priština dobro uradila, a oni nisu imali nijedan test! Mi im slali test! – kaže Vučić. Kada je reč o zabrani građanima Srbije da uđu u Hrvatsku, Vučić kaže da to može da razume.

- Razumem ih, Hrvatska je u prvom kvartalu ove godine imala rast 0,4 odsto, a Srbija 5,1. Sasvim ih razumem i dalje neću ništa da komentarišem jer to sve govori – kaže Vučić.

Pomoć od 100 evra i za one kojima su lične karte istekle

Kada je reč o isplati novčane pomoći od 100 evra onima kojima su lične karte istekle ili ih nisu vadili, Vučić kaže da, svi oni koji nisu bili u mogućnosti da lična dokumenta izvade tokom krize izazvane koronavirusom, njima se prihvata i priznaje mogućnost da uzmu novčanu pomoć, a po zakonu koji je prihvaćen u Narodnoj skupštini.

- Tražio sam način, i to je dobra vest, za oko 30.000 ljudi da i oni dobiju pomoć od 100 evra. Uslov je da do 5. juna podnesu zahtev za izdavanje nove lične karte i pronaći ćemo način da i oni dobiju novac, naravno, uz 15, 20, možda i 30 dana zakašnjenja. Videćemo kako da to rešimo formalno-pravno, ali svakako je ovo dobra vest za te ljude – kaže Vučić.

"Zadovoljan sam što je Đilas srećan"

Na vest da se Dragan Đilas pohvalio da je dobio sto evra od države, da je dodao još para i sve zajedno dao u humanitarne svrhe, Vučić kaže:

- Zadovoljan sam što je Đilas srećan i ovog puta taj novac nije bio zbog sekundi ili pljačke državne imovine, već zbog uspeha države, ali ne želim da komentarišem ništa više – rekao je Vučić.

Govoreći o izbornim uslovima, Vučić kaže da izveštaji REM-a govore dovoljno. Ističe da o političkim protivnicima praktično uopšte ne govori, da ga ne zanimaju, te da ima puno drugih briga.

- Zamislite da živite u tzv. diktaturi, a onda se hvalite da su vam programi najgledaniji. A kako je to moguće u diktaturi i sa medijima koji su protiv tog diktatora. A onda se i hvale da osnivaju još jednu televiziju protiv dikature. Izgleda da u diktaturi kao pečurke niču televizije koje su protiv vlasti. Nisam čuo za sličnu diktaturu u svetu, a ako ima, molim vas da me obavestite – kaže predsednik za Pink.

Ocenjuje da narod sve razume, a da pojedinci ne shvataju da treba da rade, a ne da govore neistine kako bi nekoga pobedili.

Vučić kaže da, svi koji žele da učestvuju na izborima, dobrodošli su.

- Mene druge stvari zanimaju: šta ćemo da uradimo, kako ćemo da oporavimo zemlju, za koliko ćemo da povećamo plate i penzije. Na početku krize sa Kovidom-19 govorili su da korona uništava moju popularnost velikom brzinom, a onda su govorili da im smeta što idemo na izbore u junu, iako je i to sa tri meseca zakašnjenja. Nikome ne možete da udovoljite, ako neće da radi, da se trudi i ako nema argumente - kaže Vučić, dodajući da pomeranje izbora ne bi donelo ništa ni onima koji se za to zalažu, poredeći to sa pomeranjem ispita na fakultetima.

O predizbornim skupovima: Nećemo ugrožavati zdravlje ljudi

Nećemo ugrožavati zdravlje ljudi predizbornim skupovima, rekao je Vučić i dodao da će se njegova partija odlučiti za predizborne skupove tek kada u Srbiji bude manje od 10 zaraženih dnevno.

Vučić je, upitan za predizborne skupove, rekao da ih svakako neće biti 1. juna, i dodao da će se SNS odlučiti za neki skup kada bude bilo ispod 10 zaraženih.

- Nijednog sekunda nećemo da ugrozimo zdravlje ljudi. Ako bude bilo mogućnosti, biće to lepa prilika za okupljanje građana - rekao je on.

"Sa ponosom ću nositi naš barjak na Crvenom trgu"

Kaže i da je dobio poziv iz Moskve za učešće na Paradi pobede 24. juna.

- Malo je zemalja koje mogu da se, kao Srbija, diče antifašističkom tradicijom. Sa ponosom ću držati i nositi barjak naše otadžbine na Crvenom trgu - kaže Vučić, dodajući da će mu ovo biti 17. ili 18. put kako se sastaje sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.