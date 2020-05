VUČEVIĆ URUČIO ZAHVALNICE PROSVETNIM RADNICIMA: Vaspitači, učitelji i nastavnici su pomogli da danas budemo grad koji je jači i razvijeniji, hvala im!

Vaspitačima, nastavnicima i učiteljima novosadskih škola, sa najdužim radnim stažom, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević uručio je zahvalnice za doprinos vaspitanju i obrazovanju dece i učenika, na prijemu u Svečanim salonima na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Glavni vaspitač u vrtiću ''Svitac'' Novak Katić zahvalio se gradonačelniku na tome što podržava predškolsko vaspitanje, rekavši da će mu ovaj susret ostati u najlepšem sećanju. Njegova koleginica Ljubica Pantelić koja radi sa decom od 1980. godine, naglasila je da je ovo prvi put u njenom radnom veku da se Grad zahvalio vaspitačima na ovakav način.

-Ovo je prilika da se u ime mnogih generacija i u ime Grada zahvalimo ovim divnim vaspitačima, učiteljima i nastavnicima. Njih je danas ovde oko pedesetoro i namera nam je da na simboličan način izrazimo poštovanje za njihov višedecenijski rad sa decom. Oni su izveli lekare, majstore, muzičare, sportiste i predstavljaju neotuđivi deo odrastanja svih nas. Pomogli su da danas budemo grad koji je jači i razvijeniji, te treba da pokažemo da smo dostojni da ih, kada dođe vreme za to, nasledimo. Pored obrazovanja, prosvetni radnici utiču na vaspitanje dece i to dvoje ne možemo razdvojiti. Društvo i država napreduju i cilj nam je da uvek pričamo o tome da sutra imaju bolji standard. To postižemo zahvaljujući ekonomskom razvoju i novim investicijama – izjavio je gradonačelnik Miloš Vučević.

On je istakao da će Grad nastaviti da proširuje kapacitete vrtića i škola i nastojati da stvori najbolje uslove za rad. Takođe je izrazio zadovoljstvo što je Grad uspeo da obezbedi besplatan boravak dece u vrtićima PU ''Radosno detinjstvo'', subvencije za boravak najmlađih u privatnim vrtićima, besplatne udžbenike za prvake, kao i manju cenu godišnje karte za javni prevoz đaka i studenata.