Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas pre podne radove na izgradnji dela brze pruge Beograd-Budimpešta, od Beograda do Stare Pazove, koja se gradi po evropskim standardima i biće naša najsavremenija pruga. Vučić je prugu obišao sa ministarkom građevinarstva Zoranom Mihajlović, pokrajinskim premijerom Igorom Mirovićem, ambasadorkom Kine Čen Bo i izvođačima radova.

-Super izgleda. Svaka čast - istakao je predsednik obilazeći radove.

Deonica Beograd Centar - Stara Pazova je duga 34,5 kilometara. Projektom je predviđena kompletna rekonstrukcija i modernizacija građevinske i elektrotehnicke infrastrukture sa podizanjem brzine na deonici Beograd Centar - Batajnica do 120 kilometara na sat, a od Batajnice do Stare Pazove do 200 kilometara na sat. To je prva deonica pruge brze Beograd - Budimpešta, koja će delom imati četiri koloseka, što će biti prva takva pruga u Srbiji.

Važno je da se osnaži i jug Srbije, gradićemo brzu prugu i do Niša

Predsednik se obratio i ambasadorki Kine Čen Bo i rekao da razmišlja i o izgradnji pruge Beograd-Niš, što bi mnogo značilo za teretni i putnički saobraćaj.

Istakao je i da je važno da se osnaži jug Srbije i da mora da se misli i na njih.

Bilo bi veoma važno, ističe, da se pored još jedne deonice na pravcu ka Budimpešti, od Novog Sada do Subotice, izgradi i brza pruga od Beograda do Niša, koja bi bila za brzinu do 200 kilometara na sat, a zatim i od Niša do Preševa, za brzinu od 160 kilometara na sat.

-Super ovo izgleda! Do Novog Sada za 30, do Pazove za 13 minuta!, a onda je dodao i da bi bilo dobro da se ovakva pruga produži do Niša, do juga...- istakao je on.

Predsednik je dodao da se već razgovara na tu temu sa kineskim kompanijama i ruskim železnicama koje grade deo brze pruge od Stare Pazove do Novog Sada.

-Onda bismo imali celu liniju brze pruge od Subotice do Novog Sada, Beograda i Niša - dodao je Vučić.

Vučić je rekao da je primetio po prijavama za podelu građanima po 100 evra da u samo šest okruga, uglavnom na severu zemlje, živi 50 odsto stanovništva i da je zato važno da se podiže jug Srbije.

Pruga Beograd - S.Pazova u saobraćaju do kraja marta

Pruga od Beograda do Stare Pazove biće puštena u saobraćaj do kraja marta naredne godine, najavio je predsednik Vučić.

On je obilazeći radove na pruzi rekao da će biti završeni do kraja godine i da će onda biti puštan probni saobraćaj, kako bi pruga do 31. marta bila u saobraćaju.

Takođe, kaže da će radovi koje izvode Rusi od Stare Pazova do Novog Sada biti gotovi u avgustu 2021. godine i da će ta pruga biti puštena u saobraćaj u septembru 2021. i da će se tada ići vozom za pola sata od Beograda do Novog Sada.

-Onda ćemo žuriti da završimo poslednju deonicu kroz Srbiju od Novog Sada do Subotice, što bi moglo da bude završeno 2024. godine. Mađari će svoju deonicu završiti do kraja 2024. godine ili do početka 2025. godine - istakaoje Vučić.

- Bolje nego avionom! U martu 2025. do Budimpešte za 2 sata i 40 minuta, pa do Beča još sat i 40, dodao je predsednik tokom obilaska - dodao je Vučić.

-To je važno je za naše odnose, a povećavaće se i životni standard građana i protok robe - istakao je Vučić. dodajući da se u Srbiji pored pruge, grade trenutno i četiri autoputa.

On se zahvalio Čen Bo što su robu i opremu dopremili vozom, jer je to velika ušteda.

Predsednik je, gledajući prugu, zapitao zašto šine nemaju pragove, ali mu je objašnjeno da su ti šine za brzu prugu, ali da će se postavljati i pragovi, sve zavisi od brzine kako izgledaju šine, jer nisu svuda iste.

Na dva koloseka vozovi ce ići brzinom od 200 kilometara u putničkom saobraćaju, a na druga dva brzinom od 120 kilometara u teretnom saobraćaju. Radove na toj deonici izvode kineske kompanije "China Railways International" i "China Communications Construction Company" , a vrednost ugovora je 350,1 miliona dolara, što je obezbeđeno iz kredita Eksim banke Kine. Radovi su počeli krajem novembra 2017. godine. Ukupna vrednost izgradnje pruge Beograd - Budimpešta kroz Srbiju je oko dve milijarde dolara, a pruga sa naše strane biće duga oko 184 kilometara. Projekat brze pruge od Beograda do Budimpešte je dogovoren između Srbije, Kine i Mađarske u okviru globalne inicijative Kine "Pojas i put".

Na deonici Beograd Centar - Stara Pazova u toku su radovi na rekonstrukciji i modernizaciji levog koloseka. Dva postojeća koloseka izmedu Beograd Centra i Batajnice biće rekonstruisana, dok će između Batajnice i Stare Pazove biti napravljena dva nova koloseka.

U okviru pruge biće izgrađena tri nadvožnjaka: Kamendin, Nova Pazova i Stara Pazova i podvožnjak Zemun polje, a biće uređene i železničke stanice Novi Beograd, Batajnica, Stara Pazova i Nova Pazova. Predviđena je izgradnja i nove stanične zgrade u Zemunu, a stajalište Tošin bunar biće izmešteno na drugu lokaciju. Takođe, biće napravljena nova stajališta Altina i Kamendin. Brza pruga se neće nigde ukrštati sa putnom infrastrukturom. Inače, kineske firme biće angažovane i na deonici od Novog Sada do granice sa Mađarskom, dok deonicu Stara Pazova - Novi Sad gradi kompanija ruskih železnica "RŽD Internešenel".