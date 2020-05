VUČIĆ nakon obilaska radova na deonici pruge Beograd-Budimpešta: Uradili smo ono što do sada niko nije! Ovo su revolucionarne stvari, koje ostaju iza nas

Stvari poput izgradnje pruga su ono što ostaje iza vas, gotovo revolucionarne stvari, u koje ljudi ne veruju dok ih ne vide, poručio je predsednik Aleksandar Vučić, nakon obilaska radova na izgradnji dela brze pruge Beograd-Budimpešta.

- Mnogo sam srećan što sam danas ovde, jer ovo su stvari koje ostaju iza vas, revolucionarne stvari u koje ljudi ne veruju dok ih ne vide - istakao je Vučić.

- Od avgusta, septembra naredne godine, idemo Beograd-Novi Sad za pola sata - dodao je on, zahvalivši se ambasadorki Kine u Srbiji Čen Bo i kineskim kompanijama i kineskim i srpskim radnicima koji vredno i marljivo rade, koji ne probijaju rokove i rade veliku stvar za našu zemlju.

- Veoma sam srećan i zadovoljan zbog izuzetno uspešne saradnje sa Kinom, uvek zahvalan Si Đinpingu na podrši i pomoći - naglasio je Vučić i rekao da građani Srbije treba da budu ponosni na svoju zemlju.

Vučić je ponovio da će do kraja godine kineski partneri završtiti deo pruge od Beograda do Stare Pazove, što će od 31. marta naredne godine biti spremno za vožnju, dok će se od avgusta ili septembra sledeće godine za pola sata putovati od Beorgada do Novog Sada.

- Da je neko govorio da je to moguće i realno, rekli bi da su to neistine i izmišljitone političara, a sada ogromnom brzinom napredujemo - rekao je Vučić i zahvalio radnicima koji rade na izgradnji pruge, a koji, kaže, ne probijaju rokove, a rade veliku stvar za ovu zemlju.

Vučić je najavio da uskoro kreće izgradnja auto-puteva u Vojvodini.

Veoma ponosan što smo ubedljivo najbolji u Evropi

Predsednik Vučić rekao je danas da je veoma ponosan što je Srbija ubedlivo najbolja po rastu BDP-a u Evropi.

Vučić, na podatke za prvi kvartal ove godine, prema kojima je rast BDP-a Hrvatske iznosio svega 0,4 odsto, a Srbije 5,2, upitan šta čini razliku, kao i da iz Fiskalnog saveta stižu procene da je pad privrednih aktvnosti u aprilu oko 21 odsto, kazao da je Srbija ubedljivo ispred Litvanije, Rumunije, Poljske, Kipra, Mađarske, te da prvi iza nas ima rast od 2,7 odsto.

Ukazao je da je pad privrednih aktivnosti u aprilu iznosio 16,6 odsto.

- Neke zemlje su imale pad od 30 i 35 odsto, jer ništa nije radilo - objasnio je Vučić.

Vučić je naglasio da je u prvom kvartalu rast BDP-a u Srbiji iznosio 5,2 odsto, te da je bio nešto bolji od njegovih predviđanja.

- Kada uzmete u obzir poslednji kvartal kada je rast iznosio 6,2 odsto, Srbija je u poslednja dva kvartala ubedljivo prva u celoj Evropi. Time sam zadovoljan i to pokazuje da Srbija kada radi, bori se, i veruje u sebe moze da to ostvari - kazao je.

Vučić je rekao da su građani stvarali tu dodatnu vrednost. Kroz BDP se, kaže, vidi vrednost koju stvarate na nivou godine, sve što neko radi.

Srbija posle pandemije koronavirusa neće izaći ekonomski neoštećena, ali će, uveren je, oštećenja biti najmanja u Evropi i da će i dalje imati najveći rast u regionu.

- Mi ćemo imati najveći rast, siguran sam da će Srbija imati snage da napreduje najvećom brzinom - naveo je Vučić u Staroj Pazovi odgovarajući na novinarska pitanja o tome kako će Srbija prevazići posledice krize.

On je rekao da je pandemija izazvala najveću krizu u svetu posle Drugog svetskog rata, i da je u svim zemljama kriza, ali da već počinju da se podižu Kina, SAD, Evropa.

- Mnogo bolji put očekuje Srbiju. Kod nas neće biti pad, kao kada su nam zatvarali fabrike po Srbiji da bi uzeli pare za sebe - ukazao je Vučić.

Vučić je rekao da je ponosan na naše građane, jer je to u najvećoj meri njihova zasluga, jer su doprineli svojom borbenošću, verom u budućnost, snagom i zato je, kaže siguran, da će to doneti rezultate.

Vučić o učinku u 3 godine: Srbija ide dobrim putem

Srbija ide dobrim putem, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić, povodom tri godine predsedničkog mandata i ističe da je zadovoljan pre svega napretkom ekonomije i rasta životnog standarda, iako, kaže, još ima ljudi koji teško žive.

Svakako je, dodaje, pravio greške, ali se trudio da radom, marljivošću I angažmanom pokaže ljudima da nisu pogrešili kada su mu dali glas.

Vučić je, na konstataciju da je sutra tri godine od kada je položio zakletvu, te pitanje kako gleda na protekli period, šta je uradio, a šta nije, a želeo je, i šta su mu bile najveće prepreke, rekao da je počastvovan poverenjem koje su mu građani ukazali, kada su ga izglasali velikim procentom, u prvom krugu, što se, kaže, retko događa u eri društvenih mreža.

- Zaista sam bio izuzetno ponosan i trudio se, a danas posebno ponosan na rezultate. Zadovoljan sam brojnim ifrastrukturnim projektima, napretkom u svim oblastima, napretkom vojske i policije koje su petostruko snažnije. Da li Srbija ide u dobrom smeru? Da, i na to sam ponosan. Grešio sam svakako mnogo, nisam od bezgrešnih, ali borio sam se I trudio svakog dana - istakao je Vučić.

Vučić je kazao da je Srbija prošla kroz težak period korona krize. Kazao je da je ponosan što Srbija testira ubedljivo najviše u celoj Evropi, jer ne zeli da zbog dodvoravanja svom narodu ugrožava zdravlje građana.

- Tek nam predstoje izazovi oko KiM i stvari u regionu, ekonomska iskušenja, I izazovi posle pandemije. Računam da će mandat trajati još skoro dve godine i imam još ponešto da uradim i onda ću sve analizirati - rekao je Vučić.

Lakše je objasniti njihov neuspeh pričom da sam u kampanji Predsednik Aleksandar Vučić odbacio je navode da je njegov današnji obilazak radova na deonici pruge Beograd-Budimpešta deo predizborne kampanje za parlamentarne izbore 21. juna. Nekima je, kaže, možda lakše da objasne neuspeh njegovih političkih protivnika tako što će reći da su oštećeni time što je Vučić u funkcionerskoj kampanji. Sigurno je u tome najveći problem, ne u mom radu i marljivosti i rezultatima i ne u njihovoj nesposobnosti i neradu, već zato što su oštećeni i što je nepravda - rekao je Vučić.

Uskoro 'Forverk' u ČaČku, nemačka fabrika u Ivanjici

Predsednik Vučić izjavio je danas da su gradovima u pet okruga na jugu zemlje najpotrebnije investicije, kao i u pojedinim delovima Vojvodine, i istakao da se u Čačku uskoro otvara fabrika kompanije “Forverk”, dok će jedna nemačka kompanija otvoriti veliku fabriku u Ivanjici.

Na pitanje novinara gde su najpotrebnije investicije, Vučić je rekao da su najpotrebnije u Somboru, Vrbasu, Kikindi i dodatno u srednjem Banatu, oko Zrenjanina, kao i u Bačkoj Palanci.

- Ima investciija u Novom Sadu, Sremu, južnom Banatu. . uvek treba još, ali je dobro, kao i Smederevu, sada i u Smederevskoj Palanci - rekao je Vučić.

Dodao je da su investicije potrebne i Braničevskom i Podunavskom okrugu, posebno Požarevcu, ali i drugim mestima.

- Ziđin mnogo drži u Borksom i Zaječarskom okrugu, imamo dosta u Mačvi, ali potrebne su nove investicije i putevi u Kolubarskom okrugu. Uskoro otvaramo Slovac - Popučke, kod Valjeva - rekao je Vučić.

Najavio je da će uskoro otvara “Forverk” u Čačku dok će u Ivanjici, Nemci otvoriti veliku fabriku.

Dodao je da u Zlatiborkom okrugu mora dodatno da se radi na otvaranju radnih mesta, te napomenuio da se uskoro otvara i “Budimka” što će mnogo značiti za Požegu.

- Moramo da uradimo još za južni deo Zlatiborskog okruga. Ostaje Raški okrug. Mnogo uradili za Kraljevo - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, iako je mnogo urađeno za jug Srbije, to je deo zemlje gde su investicije najvažnije.

- Od Pčinjskog, Niškog, Jablaničkog, Pirotskog do Topličkog okruga, tamo su investicije najvažnije - rekao je Vučić.

Čen Bo: Epidemija nije zaustavila projekte

Ambasadorka Kine Čen Boizjavila je danas da nijedan projekat koji izvode kineske kompanije nije stao tokom epidemije, pa ni Železara u Smederevu i rudnik u Boru.

Ona je obilazeći deonicu Beograd - Stara Pazova na pruziBeograd - Budimpešta, koju rade kineske kompanije rekla daje ta pruga jedan od najvažnijih projekata u okviruinicijative "Pojas i put".

- Drago mi je da je na deonici od Beograda do Stare Pazove postignut napredak - poručila je Bo obraćajući se novinarima.