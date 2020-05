Brnabić posetila Dimitrovgrad i Pirot: Zvonačka banja je blago koje moramo da obnovimo

View this post on Instagram

Данас сам имала част да причам са људима из Димитровграда и Пирота, обиђем Звоначку бању - благо које морамо да обновимо и поново подигнемо, манастир у Поганову, лужничку и нишавску долину. Упознала сам дивне људе који су се вратили из иностранства и уложили у туризам у овом делу Србије и наше домаћине из D Company који запошљавају стотине људи и кичма су развоја и Бабушнице и целог округа. Научила сам много и добила много енергије и идеја за даље. Хвала Вам! #zanasudecu #sns #srbija🇷🇸