Nakon što je napadnut u Knez Mihailovoj OGLASIO SE SERGEJ TRIFUNOVIĆ – Bojkotaši nam CRTAJU METE NA ČELO (VIDEO)

Lider PSG Sergej Trifunović napadnut je danas u centru Beograda.

Nakon incidenta koji se danas dogodio u Knez Mihailovoj oglasio se Sergej Trifunović i objasnio kako se sve odvilo:

- Pitao je ko je kupio ovaj šator, ja mu kažem Vučić. Ali Đilas je platio ozvučenje. On kaže "ma nemoj ti meni", i ja provalim da je čovek zaista ozbiljan. I ja mu kažem "pozdravite svoju gospođu majku", to je zaista sve sto sam rekao. Sledi takav udarac kad sam se već okrenuo. Ja skačem, moji me drže... Onda drugi čovek prolazi biciklom, ali to je isti čovek koji već tri dana dolazi ovde i baca najgoremoguće uvrede i tako dalje i koji na mene vadi šrafciger – rekao je Sergej.

- Ceo narativ koji deo opozicije koji je u bojkotu upućuje ka nama, da smo mi izdajnici, da smo prodani Vučićevi plaćenici, oni crtaju mete na našem čelu, i onda naravno dolazi do ovakvih slučajeva - zaključio je on.

Udario ga je pristalica bojkotaša dok je skupljao potpise za izbornu listu PSG Sergeja.