ĐURIĆ ZA PINK: Odluka Prištine je SKANDALOZNA! Očekujem da međunarodna zajednica, umesto verbalnih osuda, pređe na KONKRETNE KAZNENE MERE

Odluka Prištine koja je doneta na ponoćnoj sednici vlade je skandal međunarodnih razmera, a u ime Vlade Srbije jutros sam zahtevao od međunarodne zajednice da odmah i neodložno sankcioniše Prištinu, te da sa verbalnih osuda i saopštenja, pređe na konkretne mehanizme koje joj stoje na raspolaganju, izjavio je za „Nacionalni dnevnik“ direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.

- Priština je prekršila CEFTA sporazum, u kojem je precizno predviđeno kako se kršenje ovog sporazuma i kažnjava. Mi tražimo kažnjavanje Prištine, budući da ovakvo ponašanje narušava slobodu trgovine, protoka robe, ljudi i kapitala i gazi sve vrednosti kada je reč o trgovini, ali i o normalnim odnosima – navodi Đurić za Pink.

Govoreći o reakciji specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka, koji je putem Tvitera osudio odluku Prištine, Đurić kaže da je to dobro, ali da očekuje i konkretne kaznene mere. Ističe da se međunarodna zajednica dosad „nije pretrgla“ u pritiscima Prištini.

Disappointed about new reciprocity measures introduced by care-taker government of Kosovo.Such unilateral actions undermine the Dialogue-resumption & should be removed immediately. As consistently said, we expect both parties to the Dialogue to implement & respect past agreements