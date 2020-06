Stefanović: Napadač na Trifunovića poznat policiji

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je muškarac koji je napao lidera Pokreta slobodnih gradana Sergeja Trifunovića poznat policiji.

- Isti čovek koji je psovao majku predsedniku Vučiću, potegao šrafciger na Simu Spasića, isti covek je sad prišao i Sergeju Trifunoviću. Nije bilo fizičkog kontakta, ali je bilo dobacivanja - rekao je Stefanović.

On je rekao da ne sme da govori o sadržaju izjava uhapšenih napadača, ali da je jasno iz izjava tokom napada šta su motivi obračuna.

- Očigledno da je jedan deo ljudi, koji su nezadovoljni što je Sergej Trifunović rešio da izađe na izbore, nezadovoljan tom odlukom i svoju frustraciju pokazuju na taj način - zaključio je Stefanović.

Stefanović, koji je član Predsedništva Srpske napredne stranke, rekao je da SNS ne deli nikakve zajedničke vrednosti sa PSG, ali se protive nasilju.

- Mi sa Sergejem Trifunovićem ne delimo nikave zajedničke vrednosti, šta je on pisao i izgovarao o našim clanovima... Ali to ne znači da Sergej Trifunović treba da dobije batine - rekao je on.

Prema njegovim rečima, atmosfera nasilja ne sme da postane politika sa kojom se svi slažu, te da je bitno da država reaguje.

- Mi ćemo naravno do kraja izborog ciklusa pojačano pratiti skupove i pripadnici policije biće na svim lokacijama gde se održavaju tribine, prikupljaju potpisi, pogotovo tamo gde se pojavljuju lideri koji izazivaju pažnju - najavio je on.

Stefanović je zamolio sve koji organizuju bilo kakvu političku manifestaciju da je prijave, kako bi bili zaštićeni, a policija mogla da ih obezbeđuje.

- Molim sve građane da odustanemo od bilo kakvog boks meča sa saobraćajnim znacima, ogradama... Dajte da se bavimo političkim porukama, programima - rekao je Stefanović.

Nasilje nije dozvoljeno i ne smemo da se pomirimo sa njim, poručio je on.