DAČIĆ ZA PINK: Nije na EU da određuje unapred ishod dijaloga Beograda i Prištine (VIDEO)

Lider Socijalističke partije Srbije i šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je za NOVO JUTRO televizije Pink da to što je Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine, ima i pozitivne i negativne strane.

Dačić je naglasio da je za Srbiju na narednom periodu od vitalnog, ključnog značaja dijalog sa Prištinom, kao i da je pozitivno što Lajčak dobro poznaje situaciju i što dolazi iz zemlje (Slovačka) koja nije priznala nezavisnost Kosova, kaže Dačić.

"Sa druge strane to je i hendikep za nas zato što mora da se dokazuje da nije baš naklonjen previše toj opciji. On sada daje izjave da rešenje dijaloga mora da bude u skladu sa evropskim vrednostima i da nema razmene teritorija. Moraću da ga zovem i prijateljski da mu kažem da to nije njegova kompetencija. Nije na njima da određuju šta će biti rezultat dijaloga", naveo je Dačić.

Ministar je upitao šta znači to da nema promene granica, o čemu će se onda razgovarati, koje će rešenje da predlože?

"Ako kažu nema promene granice, onda nema ni promene granice Srbije. Pošto mi to ne prihvatamo, a ovo drugo ne prihvata Priština, onda da vidimo šta je kompromis", rekao je Dačić.

On je naglasio da je nerealno očekivati da će Srbija prihvatiti nezavisnost Kosova, zbog "šarenih laža" i obećanja da će u narednim decenijama postati član EU.

"Oni mogu da pričaju šta hoće, ali odluku o tome da li smo saglasni ili ne donosi Srbija. Zato je važno da Srbija bude politički stabilna i da izbori proteknu u demokratskoj atmosferi", rekao je Dačić.

Dačić je govoreći o Socijalističkoju partiji Srbije i predstojećim izborima, rekao da je u politička kampanja bila u drugom planu zbog borbe protiv korone.

"Izbori su blizu, političke aktivnosti se završavaju 18. juna, takođe se veća pažnja posvećuje medijima, internetu, dok su ranije to bili skupovi", rekao je Dačić.

Kako kaže, oni imaju tradiciju, kao i da su osnovne odrednice njegove stranke jasne i poznate.