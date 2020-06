Đurić: Ukidanje taksi prvi test nove kosovske vlade

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je danas da će ukidanje prištinskih taksi, mera reciprociteta, blokada i pristisaka na Srbe u pokajini, biti prvi test nove vlade u Prištini kojim će pokazati odnos prema koalicionom sporazumu sa Srpskom listom.

On je za medije rekao da srpska lista u novoj vladi ima veći inistitucionalni uticaj, jer ona zavisi od podrške srpskih poslanika a sve to može da dovede do relaksacije odnosa Beograda i Prištine.

"Čeka nas teška borba za očuvanje naših interesa na KiM, zato je važo da na kormilu imamo čoveka koji ima kičmu i karakter i hrabrost da kaže ne kada se od Srbije traži da bude ponižena, da napravi ustpuke koji znače gašenje i gušenje naših nacionalnih interesa. I zato je to što predsednik Vučić vuče strateške konce najbolji zalog očuvanja Srbije na tom području", rekao je Đurić.

On je, međutim, dodao da ne treba imati previše iluzija, jer se stav novog kosovskog premijera Avdulaha Hotija prema Beogradu ne razlikuje mnogo od stava Hašima Tačija i Aljbina Kurtija.

"Mi možemo da budemo orjenitsani samo na njihova dela, ne na reči, i sve što učine a da vodi ka normalizaciji odnosa, ukidajnu blokade, taksi ... za nas je merljivo, i biće pozdravljeno", rekao je Đurić.

Prema njegovim rečima, nova vlada će sigurno biti vlada od koje će međunarodna zajednica i Srpska lista zahtevati normalnije odnose prema Beogradu i Srbima.

Đurić je ponovio da Priština novim merama traži da institucije priznaju nezavisnost Kosova, tako što će i svaka fabrika to učiniti navodeći u deklaraciji R. Kosovo.

"Ne treba da nas iznenađuje njihova frustracija. Tim Aleksandra Vučića napravio je preokret spustivši rampu na nezavisnost. Počeo je da je potapa tako što je 18 zemalja povuklo priznanje, što je sprečeno članstvo u međunarodnim organizacijama, što je dovelo do sve snažnije krize legitimiteta lažne države", rekao je Đurić.

Direktor Kancelarije je rekao da je svemu tome doprinelo i srpsko jedinstvo i konsolidovanje političke scene u pokrajini i što je paralelno sa tim Srbija jačala.

Dodao je da se ne bi iznenadio kada bi u narednom periodu pritisci na Srbiju porasli.

"Ali nema dileme, Srbija svoje dostojanstvo neće prodavati, ceo tim na čelu sa Vučićem nastaviće da se bori", rekao je Đurić i dodao da će kretanja vezana za KiM narednih godina odrediti, ne to što kažu Kurti, Tači ili Hoti, već to koliko će Srbija nastaviti da jača.

Đurić je rekao i da niko ne zna kako će izgledati budući razgovori Beograda i Prištine i dodao da je uveren da to čak ne znaju ni neki od učesnika tog mozaika unutar koga je potrebna komunikacija svih velikih sila, EU, i unutar EU i SAD, Rusije i Kine.

Ocenio da je Vučić glavna tema i meta u Prištini i mnogim zemljama u regionu.

"Danas je potpuno jasno da ga napadaju, jer u njemu vide glavni stub zaštite srpskih nacionalni i državih interesa", rekao je Đurić.