Vučić: Srbija ne odustaje od evropskog puta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija opredeljena za članstvo u EU i da od toga ne odustaje, kao i da će Srbija postepeno da usaglašava svoju politiku sa politikom EU a da će istovrmeno da štiti svoje nacionalne i državne interese.

On je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa podsetio da Srbija sa EU ima najveću trgovinsku razmenu, između 66 i 67 odsto, ali da ima i ima specifičnu situaciju po pitanju Kosova i Metohije.

Govoreći o tome da li će biti moguće da Srbija vodi balansiranu politiku saradnje sa Rusijom i Kinom, a sa druge strane da pretenduje da bude članica EU, Vučić kaže da mnoge članice EU dobro sarađuju i sa Rusijom i Kinom, a da Srbija ima gotovo 1.000 puta manju trgovinsku razmenu sa Kinom, nego samo dve zemlje EU.

"Ne znam na koji tačno deo je neko mislio, sem što postoji naravno ona latinska što priliči Jupiteru, ili kako smo mi to preveli jer nam se bolje rimuje - što priliči bogu nek' priliči volu. Neki na to imaju pravo, neki na to nemaju pravo i ja to razumem. Neki su veliki, neki su mali, ali ne znači da je to baš uvek pravično", rekao je Vučić.

Upitan da prokomentariše da li je u njegovim izjavama tokom krize izazvane pandemijom bilo evroskepticizma Vučić kaže da je veoma srećan kada na izuzetno pristojan način izvučete sve ono što želite da dobijete i da je u razgovorima sa EU važno da oni mogu da kažu sve što misle, ali i da "mi njima možemo da kažemo sve što mislim".

Prema njegovim rečima, pravilo "Da čujemo i drugu stranu" je jedno od osnova demokratije i razlog zbog koga se Srbija nalazi na evropskom putu - da ne može da nam bude zabranjeno da izrazimo svoj stav i svoje mišljenje.

"Ali kao što rekoh, kada to oni kažu onda je to logično, normalno i OK, kada to kaže neki mali Vučić onda je to nedozvoljeno i ko si ti da imaš pravo na takav stav i takvo mišljenje. Tako da ne mislim da sam rekao bilo šta strašno. Mislim da su svi videli određene slabosti (EU), brzo su prevaziđene, što je dobro, što je odlično za EU i ja se danas nadam da će EU brzo izaći iz ekonomske krize", rekao je Vučić.

Vučić je rekao za sebe da je pragmatičan i racionalan, da ima razumevanja da sasluša, čuje.

"Dakle, moji stavovi su uvek veoma racionalni i u nekim trenucima neki me optužuju za ne samo evrofiliju već i za evrofanatizam i tu govorim o ljudima sa desnog spektra političke scene u Srbiji i onima koji su ispred ove zgrade protestovali nebrojeno puta, a sa druge strane imate one koji me stalno optužuju za evroskepticizam. Ja mislim da je to evrorealizam ili evroracionalizam i da sam stvari postavljao uvek na pristojan i pravedan način", rekao je Vučić.

Dodao je da kao što u Evropi postoji evroskepticizam prema procesu proširenja, tako i kod nas mora da se razume da postoje dva razloga zašto nije oduševljenje na onom nivou na kojem bi neko u Evropi želeo da to vidi, a to su pritisci da se problem KiM reši na štetu Srbije i to što proces proširenja predugo traje.

Kada se radi o istraživanju u kojem je iskazano da građani Srbije vide Kinu kao najvećeg donatora Vučić napominje da je ono rađeno najverovatnije tokom epidemije i ističe da je EU ubedljivo najveći investitor i ubedljivo najveći donator u Srbiju.

Rusija je tokom epidemije pomogla koliko je mogla, jer je i sama suočena sa krizom, zbog čega sam joj zahvalan

Upitan koliko su odnosi Srbije i Rusije narušeni aferom sa ruskim diplomatom, Vučić kaže da ne sme da se dozvoli da takve stvari uništavaju odnose između prijateljskih država i da mu se čini da je Srbija reagovala na ozbiljan i odgovoran način u tom trenutku.

"Rusija je za nas prijateljska zemlja, trudimo se da taj odnos očuvamo, trudimo se da razumeju i naš evropski put, a mislim da je i njima jasno koliko je teška pozicija Srbije i hvala im na tom razumevanju, kao što se zajedno sa njima borimo za to da ne dođe do revizije istorijskih činjenica iz Drugog svetskog rata, što je (važno) za Srbiju i za srpski narod", rekao je predsednik Srbije.

Vučić je objasnio i da je kada su Predsedništvo Srbije okružile pristalice opozicije jedan predstavnik Rusije došao i predložio da se formira tehnička vlada s predstavnicima opozicije, što je on odbio, ali i da su mu kasnije iz zvanične ruske administracije rekli da to nije zvanični predstavnik iako je reč o nekome ko nije nepoznat ni ruskoj, a ni srpskoj javnosti.

Treba sa Đukanovićem da razgovaram o odnosima dve zemlje

Vučić je izjavio da je s crnogorskim predsednikom Milom Đukanovićem u Jerusalimu početkom godine "civilizovano razgovarao", ali da nisu bili saglasni po pitanju položaja Srpske pravoslavne crkve (SPC) u Crnoj Gori, kao i da treba da razgovaraju o odnosima dve zemlje koje bi po svemu morale da budu najbliže.

Vučić je istakao da ima mnogo prostora za unapređenje odnosa Srbije i Crne Gore.

Upitan da li je razgovor moguć ako Crna Gora smatra da je to mešanje u unutrašnje stvari te države, Vučić je rekao da se on bori za položaj srpskog naroda u Crnoj Gori koji čini skoro 30 odsto ukupnog broja stanovništva i da je normalno da Crna Gora pita kakvo je stanje pripadnika njihove manjine u Lovćencu ili Malom Iđošu .

"Ne vidim ništa loše u tome i ništa što bi na bilo koji način ugrozilo nezavisnost Crne Gore, niti to radim. Uz osmeh propratim te priče: 'Mi imamo mehanizme. Prijavićemo NATO-u'. Vi se na to nasmejete i kažete 'OK' i samo guraj dalje", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, srpska manjina u Crnoj Gori nema regulisan status ni kao manjina, ni kao narod, ni kao konstitutivan narod i dodao da Albanci u Severnoj Makedoniji, kojih je procentualno manje nego Srba u Crnoj Gori, imaju neuporedivo veća prava.

Upitan šta savetuje predstavnike Srba, Vučić je rekao da gleda kako Srbija može da pomogne opstanak srpskih institucija, dakle Matice srpske u Crnoj Gori.

"Mi nemamo taj problem kada neko drugi želi, recimo da BiH hoće da osnuje konzulat u Novom Pazaru i svi su nešto sprečavali i ne znam šta, ja sam rekao nema problema. Turska, izvolite ljudi. Uložićete neki dinar, donećete nešto, napravićete nešto, nikakav problem sa tim nemam. Hoćete vi da uložite u prava Crnogoraca u Srbiji, samo izvolite", rekao je Vučić.

Kao primer, Vučić navodi mađarskog premijera Viktora Orbana koji je uložio milione evra u mađarsku zajednicu u Vojvodini istakavši da Srbija sa tim nije imala problema već je to i podržala.

"To je, čini mi se, nešto što je evropski pristup, evropski standard, ali ne samo to. To je pitanje želje da imamo najbolje odnose sa ljudima koji pripadaju različitim nacijama i verama", rekao je on.

Govoreći o odnosima s Mađarskom, Vučić kaže da su zahvaljujući Orbanu odnosi Srba i Mađara apsolutno najbolji u našoj savremenoj istoriji.

"I nemojte da zaboravite, da mi u Vojvodini imamo ubedljivo najmanji broj incidenata u poslednjih šest godina u našoj istoriji u poslednjih, dakle, od Prvog svetskog rata, od Trijanonskog sporazuma do danas. Dakle, od 1918. godine do danas, poslednjih šest godina su ubedljivo najbolji (period) u odnosima između Srba i Mađara", rekao je Vučić.

On dodaje da je sa Orbanom imao različit stav po pitanju migrantske krize, ali da su poštovali dogovore što on veoma poštuje.

"Pomogli su nam i tokom epidemije korona virusa, pomogli i savetima i kako da dođemo do opreme, pomogli i u opremi i moram da kažem da su svuda i na svakom mestu pomogli i podržavaju Srbiju. A to da li će neko da iskoristi priliku da negde nekoga napadne, mene to ne zanima. Nisam ja tu da bih podilazio bilo kome u svetu. Moj je posao da uradim najbolje za građane Srbije i to se trudim da učinim", zaključio je Vučić.

Bio bih oštriji u primedbama na stanje demokratije

Vučić je izjavio da bi bio još oštriji u primedbama na stanje demokratije u Srbiji od međunarodnih organizacija i kao primer naveo reformu pravosuđa 2009. godine za koju kaže da nije donela ni efikasnost ni racionalnost u sudskim procesima.

Vučić je rekao da treba još mnogo toga uraditi kada se radi o medijima i dodao da, s druge strane, postoji politički pristup u kojem uvek jednu stranu želite da vidite na bolji način, a drugu stranu na neuporedivo lošiji način.

"Ali smo uvek spremni da razgovaramo o svemu i trudio sam se, posebno u poslednjih čini mi se već tri meseca, da ni političke protivnike posebno ne napadam, da svakoga saslušam i da odgovorim na svako pitanje ne bismo li tu atmosferu, koliko je moguće, promenili", rekao je Vučić.

On je rekao da oni koji kukaju na slobodu medija svakoga dana vode kampanju i protiv njega i protiv države na svaki mogući način, i da ih niko ne ometa u tome.

"A neki drugi se ne žale uopšte na to, ali valjda njima govore da su oni kreteni ili mnogo manje pametni od njih, pa ne razumeju kakvi smo mi zločinci i kakve smo mi budale, al' će im to oni objasniti. Tako da ne znam šta bih vam više na to rekao", rekao je Vučić.

Upitan u kojoj meri vidi odgovornost SNS-a kada je reč o stanju i o svemu što se kritikuje u izveštajima, Vučić kaže da je SNS najzaslužnija za to što je mnoge stvari promenila, između ostalog i "paradigmu zemlje neuspeha u zemlju koja je ekonomski ubedljivo najuspešnija u poslednjim godinama ne samo u regionu, već u prvom kvartalu ove godine u celoj Evropi".

Prema njegovim rečima, SNS je od zemlje koja je očekivala samo medalje od košarkaša, vaterpolista i odbojkaša, napravio zemlju koja najbrže raste u Evropi, ekonomski.

"I ja znam da to niko ne želi da prihvati i da je teško to različitim režimima i u regionu da prihvate, a u Evropi pogotovo, ali na kraju krajeva to su činjenice. I Angela Merkel mi je i poslednji i pretposlednji i svaki put kada se vidimo uvek posebno čestitala na ekonomskim rezultatima", rekao je Vučić.

On je istakao da su u Srbiji sprovedene najteže reforme i kao primer navodi da je Srbija, od zemalja Zapadnog Balkana i četiri zemlje EU sa kojima se Srbija graniči, po stopi prosečne plate četvrta dok je pre osam godina bila osma.

"Što se tiče nedostataka, nedostataka uvek imate mnogo. Sam sam grešio bezbroj puta, svakoga dana. Ali čovek koji radi i ljudi koji se bore naravno da greše i uvek ću da prihvatim da onaj ko je na vlasti ne može da snosi apsolutnu odgovornost, ali uvek snosi veću odgovornost od svih drugih i za atmosferu u društvu i za sve drugo", rekao je Vučić i dodao da je Srbija uspela da sačuva stabilnost i mir u veoma teškom periodu.

Kada se radi o izveštaju Fridom hausa o nivou demokratije u Srbiji, Vučić kaže da nije pročitao svih 28 strana, ali da je video neke primedbe koje ne stoje i neke koje stoje, ali da bi voleo da ima više objektivnosti i ističe da prihvata da postoji deo stvari koji je zaista istinit i koji bi trebalo da se menja.

Govoreći o izveštaju Evropske komisije Vučić je rekao da je sa dobrim delom stvari u tim izveštajima saglasan.

"I slušajte samo jednu stvar - svi pričaju otprilike šta nedostaje ovde ili šta nedostaje u nekoj drugoj zemlji. U svakoj zemlji nedostaje, ne postoji nijedna zemlja koja je idealna. Nema je. Aršini su različiti po različitim temama, ali nemam problem da razumem da smo grešili i da postoje stvari koje moramo da ispravimo", rekao je Vučić.

Skupština je ključno mesto za razgovor

Skupština Srbije je ključno mesto za razgovor i za ispoljavanje bilo kakvih međupartijskih tenzija, a važno je da u Skupštini više ne idemo sa hitnim procedurama, što je bio slučaj u svakom od prethodnih perioda, izjavio je Vučić.

On je ocenio da nema nijednog zakona iz perioda Demokratske stranke, Dragana Đilasa, Vuka Jeremića da je donet, a da nije po hitnoj proceduri i dodao da se budžet više neće izglasavati kao jedna od 50 tačaka, već kao posebna tačka sa duplo većim vremenom nego što je predviđeno poslovnikom.

Vučić je ocenio da postoji ogromna medijska dominacija političara - tajkuna iz ranijih perioda koji drže pod svojom kontrolom veliki broj medija i stalno to nameću kao svoju istinu.

"Izbori su izuzetna prilika i biće šaren parlament i biće prilika da se svačija pozicija čuje. Mnogo je važno da posle izbora parlament bude mesto gde će se različiti stavovi, različiti pogledi iskazivati na jedan demokratski način, neka bude i više strasti, neka bude ponekad i težih reči koje neće prelaziti granice dobrog ukusa dakle, ali to je idealno mesto i to je mesto za pravi pravcati dijalog", rekao je predsednik Srbije.

On je kazao da je nudio dijalog bezbroj puta, ali da je to opozicija odbijala uz obrazloženje da je "svako ko se pojavi u razgovoru sa Vučićem izdajnik, bednik, da je prodao interese opozicije".

Vučić se složio sa konstatacijom novinara da u prethodnom skupštinskom sazivu opozicija nije imala priliku da priča pošto su se koristili amandman i dodao da je to bila velika greška koja je ispravljena pre devet ili deset meseci.

"Poslovnik je bio neizmenjen ili gotovo neizmenjen, što je bilo loše. Sada je ta praksa drugačija i opozicija ima sva prava da podnosi amandmana koliko želi, koliko hoće i da po tim amandmanima između ostalog govori", rekao je Vučić.

Kada se radi o izbornoj kampanji, Vučić kaže da je najvažnije da se ljudima obraćate na odgovoran i na ozbiljan način, da im govorite šta je moguće, kao i da SNS ljudima govori da će biti mnogo problema, da će biti teško, ali da će se boriti za svoju zemlju.

"Ono što je važno, to je da obezbedimo ekonomski procvat Srbije, dalji napredak po svim pitanjima, zapošljavanje ljudi, dodatno zapošljavanje ljudi da dođemo do evropskog proseka, do evropskog nivoa. Ja verujem da mi možemo da držimo jednocifreni procenat nezaposlenosti 9,5; 9,7 odsto i da pokušamo da spustimo na evropski nivo u narednih tri, četiri godine do 8 odsto", rekao je Vučić.

On je ocenio i da je Srbija sa najsnažnijim merama u jugoistočnoj Evropi ušla u borbu protiv virusa Kovid-19, a da je u planu jačanje zdravstvene infrastrukture, dalje jačanje našeg obrazovanja, posebno dualnog obrazovanja gde je bilo mnogo problema.

"I čini mi se da prihvatanje tog švajcarsko-nemačko-austrijskog modela donosi Srbiji velike koristi u samoj ekonomiji. Dalji razvoj IT sektora, jer IT sektor sa 5,3 odsto ukupnom učešću BDP-a polako pristiže poljoprivredu koja nam je nekad bila na 12, 11, danas na 9,5 odsto. To su važne stvari za Srbiju", rekao je Vučić.